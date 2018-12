Jessie J laat Amsterdam lachen en huilen

Fans van Jessie J zagen maandagavond in Amsterdam niet alleen een steengoed concert van de Britse zangeres, maar kregen ook een inkijkje in de persoonlijkheid van hun idool. Daarbij hield niet iedereen het droog.

Het grote publiek kent Jessie J vooral van radiovriendelijke deuntjes als ‘Price Tag’, ‘Bang Bang’ (met Ariana Grande en Nicki Minaj) en ‘Domino’, maar toen ze aan haar vierde album begon, was ze wel een beetje klaar met dergelijke, in haar woorden, nietszeggende hapklare popliedjes. “Ik wil alleen nog nummers zingen waar een betekenis achter zit”, biecht ze tijdens haar concert in AFAS Live op. Dat resulteerde eerder dit jaar in haar vierde album R.O.S.E., dat in vier delen is uitgebracht.

R.O.S.E., dat staat voor Realisations, Obsessions, Sex en Empowerment, is een zeer persoonlijk album geworden. Op het podium laat Jessie J meer van zichzelf zien dan ooit en dan hebben we het niet eens over haar soms weinig verhullende outfits. Want ja, je kunt gewoon sexy zijn en ook nog iets inhoudelijks te melden hebben. Ze praat over haar angsten en onzekerheden en over de hartkwalen die ze van haar vader en grootvader geërfd heeft. “Ik ging tegen alle adviezen in en ik voel me beter dan ooit”, zegt ze over haar tegenslagen.

Soundtrack

De zangeres weet heel goed hoezeer haar fans tegen haar opkijken en dat wat zij zegt impact heeft. Haar boodschap is dan ook kraakhelder: hoeveel obstakels er ook zijn, er is niets dat je ervan weerhoudt om je dromen na te jagen. Tegelijkertijd wil ze niet te veel eer opstrijken voor de voorbeeldfunctie die ze heeft. “Vertel me nooit dat mijn liedjes jouw leven hebben gered”, dicht ze haar fans toe. “Dat heb je zelf gedaan. Mijn muziek was enkel de soundtrack daarbij.” Af en toe gebiedt ze fans hun smartphones weg te stoppen. “Ik wil jullie gezichten zien, geen telefoonschermen.”

Wanneer ze het publiek toespreekt, zijn er geregeld beelden te zien van fans die hun tranen niet kunnen bedwingen. Een van die ontroerende momenten is wanneer ze een hartverwarmende brief van een Italiaanse concertbezoeker voorleest. Toch wordt er ook veel gelachen, want Jessie J is in een goede bui en dat deelt ze graag met de toeschouwers. Haar show heeft weinig franje, maar dat is ook niet nodig met zo’n waanzinnig stemgeluid en stoere stage presence. Haar eerder genoemde grootste hits zitten helemaal aan het einde van de show verstopt, maar ze voegen ook niet zoveel toe aan haar inspirerende verhaal. Ze zijn een kers op de taart.