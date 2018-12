Het jaar van Suzan & Freek: veel lef in 2018

In de serie Het jaar van interviewen Metro-verslaggevers een persoon voor wie 2018 heel bijzonder was. In deel 6 (slot): Suzan & Freek en Jasper van Vugt. ,,Als muziekjournalist zie ik dat een cover te vaak een vrijwel exacte kopie is van een bestaand liedje. Wat de covers van Suzan & Freek zo goed maakt, is dat ze een eigen interpretatie geven. Daardoor wordt het eigen en krijgt het meerwaarde. Dat ze zelf ook heel goed liedjes kunnen schrijven, bewijst Als Het Avond Is. Tel daar hun sympathieke uitstraling en oprechte verbazing over hun succes bij op, en je snapt waarom Nederland ze massaal in de armen sluit.”

Jasper van Vugt (l) met Suzan & Freek.

Voor Suzan & Freek stond 2018 in het teken van moed. Elke week een liedje coveren, dat filmen en op hun Facebook plaatsen, en vervolgens maar eens zien wat er gebeurt. En of er wat gebeurde voor Suzan & Freek. Miljoenen views, volle zalen en hun eerste zelfgeschreven hit. En ook: De Liefde.

Hoogste binnenkomer Top 40

Niemand kijkt op of om in het café/restaurant in Weesp waar Suzan Stortelder (26) en Freek Rikkerink (25) aanschuiven bij Metro. In hun kersverse woonplaats moet er nog even gewerkt worden aan de bekendheid van het duo, dat als Suzan & Freek dit jaar de muziekwereld op zijn kop zette. Lang zal dat niet meer duren, want het stel sluit 2018 af met miljoenen views voor hun video’s, herinneringen aan een volle festivalzomer en hun eerste zelfgeschreven liedje Als Het Avond Is, dat vorige week als hoogste binnenkomer in de Top 40 belandde. ,,Een eigen liedje in de Top 40, dat is wel echt een lifegoal” glundert Suzan.

Kroeg Lichtenvoorde

Daar hadden ze niet van kunnen én durven dromen, toen ze een jaar geleden Oud & Nieuw vierden met hun vaste vriendengroep in een kroeg in Lichtenvoorde. Daar in de Achterhoek groeiden ze op en leerden ze elkaar kennen op scholengemeenschap Marianum in Groenlo. In het lokaal van muziekdocent Frits Maters werden Suzan & Freek highschool sweethearts en werd de basis gelegd voor de grote muzieksensatie die ze momenteel zijn. ,,Iedereen op school die iets had met muziek, ging in de pauze naar het muzieklokaal” legt Suzan uit in haar typische, gejaagde manier van praten. Freek, relaxt: ,,Suzan zat in de derde klas, ik in de tweede. Zij speelde toetsen in de band, ik gitaar. Toen we elkaar toevoegden op MSN en met elkaar aan de praat raakten, werd het al snel meer dan alleen muziek maken.”

Concert at Sea, het festival van Bløf.

Ze worden ook muzikaal een duo als Freek op zijn bijbaantje in de snackbar van een vakantiepark wordt gevraagd of hij daar met Suzan wil optreden. ,,De eigenaresse van het park vroeg of ze ons gewoon als Suzan & Freek op de aankondiging kon zetten. ‘Ja hoor, prima’ zeiden we. We hebben er nooit bij stilgestaan dat het meer dan een hobby zou kunnen zijn, anders hadden we wel een meer fancy naam gekozen” blikt Suzan terug. Freek: ,,We speelden covers van onder andere Racoon en Amy Winehouse voor de gasten op het terras. Mensen konden ook verzoekjes doen.” Suzan: ,,Zo ontstond het idee om elke week een cover te spelen, dat te filmen en op Facebook te plaatsen, waarbij mensen verzoekjes konden doen. Hartstikke leuk!.”

Covers Ronnie en Ed

Het blijkt de opmaat naar hun meest bijzondere jaar ooit. Hun covers van onder andere Racoon, Ronnie Flex en Ed Sheeran worden massaal bekeken en gedeeld. Suzan: ,,Soms hoor je een liedje en denk je ‘het zou ook heel mooi zijn als je het op die en die manier zou spelen. We probeerden niet het liedje beter te maken, maar te laten horen hoe het ook kan. We luisterden dan één of twee keer naar het liedje en speelden het dan op onze eigen manier. We legden het gevoel dat het nummer bij ons oproept er in, de akkoorden zoeken we nooit uit. Bovendien: ik kan toch nauwelijks noten lezen.”

Mr. Probz reageerde

De eerste cover die ze opnemen, is van Mr. Probz. Freek: ,,Het filmpje namen we op bij mijn ouders in mijn oude slaapkamer. Een uur nadat we het plaatsten, reageerde Mr. Probz zelf. Sindsdien is het een beetje uit de hand gelopen” lacht hij. Dan begint hun leven op een rit in de achtbaan te lijken: de verzoekjes voor nieuwe covers en optredens stromen binnen. Klein probleempje: ze studeren inmiddels allebei… ver weg van elkaar. Freek studeert International Music & Entertainment Studies aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, Suzan studeert Bouwkunde in Delft. Freek: ,,We zagen elkaar maar één of twee avonden per week. Daarin moesten we ook nog een cover opnemen.” Suzan, droog: ,,Het hielp ook niet dat we alle optredens waar we voor gevraagd werden, deden. Lag je pas om vier uur ’s nachts in bed, om de volgende dag weer de boeken in te duiken. Het is een wonder dat we onze studies hebben afgerond.”

2018 was niet alleen het jaar van succes, ook het jaar van liefde.

Om naar optredens te rijden, kopen ze voor 500 euro een oud busje. Daarmee willen ze een romantisch weekendje Parijs combineren met het maken van een filmpje bij de Eiffeltoren waarin ze Kenny B’s Parijs coveren. Freek, lachend bij de herinnering: ,,Op de A1 vlak voor Lille hield de auto er plotseling mee op. Wij een automonteur bellen. ‘Fini’ zei die alleen maar. Stonden we daar, met alle spullen.” Ze laten de moed niet zakken; ze zullen Parijs halen ook. Suzan: ,,Ik heb nog steeds rugpijn van het slepen van alle apparatuur naar het treinstation. Maar: we hebben het gered, en het filmpje is er gekomen.”

Duizenden nieuwe likes

Ze worden tot in de Filipijnen bekend als The Chainsmokers hun versie van Don’t Let Me Down opmerkt en op hun socials deelt. Freek: ,,Ik lag nog in bed en pakte mijn telefoon. Daarop zag ik allemaal berichten dat ik snel Facebook moest checken. Het eerste dat ik zag, was dat we er in één nacht duizenden nieuwe likes bij hadden gekregen en er heel veel reacties waren.” Suzan: ,,Ik sliep nog half toen Freek plots rechtop in bed ging zitten en ‘holy fuck!’ riep. In één klap was ik wakker.” Freek zet de radio aan en hoort hoe Giel Beelen hun cover aankondigt. Suzan: ,,Ik verwachtte elk moment dat Frans Bauer met de cameraploeg van Bananasplit de kamer zou binnenstappen.”

Voorprogramma Milow

Dat gebeurt niet. Wel neemt er iemand anders contact met ze op: de bekende Belgische singer-songwriter Milow, die Don’t Let Me Down en onder de indruk is. Laat hij nu nou net een tournee door Nederland op stapel hebben staan, waar hij nog een voorprogramma voor zoekt. Of Suzan en Freek…? Ja natuurlijk. Zo gaat het bedrijf dat de optredens regelt voor Milow, Jett Rebel, Kensington en Ilse DeLange, dat ook doen voor Suzan & Freek. Freek: ,,Zij opperden dat we eens de bekende poppodia op moesten. Wij zagen dat niet zitten; wie koopt er nu een kaartje voor een duo dat covers speelt?” Suzan knikt. ,,Doodeng vonden we het. Al die mensen op internet voelen toch een beetje alsof ze niet echt zijn. Ik dacht ‘straks sta ik op dat podium en staat er niemand in de zaal.’” Ze is nog steeds verbaasd dat wat begon als gewoon een leuk idee, het begin zou blijken van een professionele carrière in de muziek, want de eerste shows verkopen uit. Suzan: ,,Toen bleek dat het iets meer was geworden dan alleen maar wat filmpjes op internet.”

Suzan & Freek traden ook op op Tuckerville, het festival van Ilse DeLange.

Het afgelopen jaar speelden ze op talloze festivals, van Paaspop tot Tuckerville, Concert At Sea, de Nijmeegse Vierdaagse en Bierpop. En alsof dat nog niet genoeg is, kwam ook Sony Music, een van de grootste platenmaatschappijen ter wereld, om de hoek kijken. Freek: “Mensen vroegen ons regelmatig of we ook zelf liedjes schreven.” Ze vinden het razend spannend; een mooie cover spelen is wat anders dan zelf een goed liedje schrijven. Kunnen ze dat eigenlijk wel, zo zonder muziekopleiding of ervaring in het schrijven van liedjes? Suzan: “Dit jaar dachten we ‘fuck it. Het is 2018, we proberen het gewoon’. Soms moet je het gewoon doen”. Freek: “We wilden niet denken ‘oh, hadden we het maar geprobeerd’. In de zomer zijn we begonnen met schrijven.”

Als Het Avond Is

Zo ontstaat Als Het Avond Is, de single waarmee ze momenteel de hitlijst bestormen. Het Nederlandstalige liedje gaat over het verliezen van mensen in je leven. Ze schreven het liedje samen. Om feedback en tips te krijgen, laten ze het resultaat horen aan Sony Music. Freek: ,,Binnen het uur hingen ze aan de lijn. Of ze het mochten uitbrengen.” Een week na de release van het liedje spelen ze op Bierpop. Daar zien ze wat Als Het Avond Is teweegbrengt. Suzan: ,,Dat we op hetzelfde affiche als Kensington en Miss Montreal mochten staan vonden we al heel cool. We waren de openingsact, dus verwachtten niet zoveel. Lopen we dat podium op, zien we 6500 mensen voor onze neus. Die vervolgens alle liedjes meezongen.” Freek: ,,Als Het Avond Is werd al meegezongen. Dat was echt mijn hoogtepunt van het jaar.” Suzan: ,,Ik dacht de hele tijd ‘niet huilen, niet huilen!’.”

Bierpop, het festival van Miss - Sanne Hans - Montreal.

De bijzondere ervaringen die ze als muzikaal duo meemaakten, bracht ze ook als stel dichter bij elkaar. Suzan: ,,De mooie, emotionele dingen die nu met de muziek gebeuren brengen ons nog dichter bij elkaar.” Freek: ,,Stel je voor dat we alleen vrienden zouden zijn. Probeer dan je partner maar eens uit te leggen hoe het voelt om op dat podium te staan.”

Debuutalbum

2019 kan niet beter beginnen dan met de uitgebreide tournee die ze langs de grootste poppodia van Nederland gaan maken. Daarbij werken ze aan het schrijven van liedjes voor hun debuutalbum, dat in 2019 verschijnt. ,,Als Het Avond Is smaakt naar meer” aldus Freek. En als Suzan & Freek op 31 december, opnieuw met hun vaste vriendengroep in de kroeg in Lichtenvoorde, nog eens rustig achterom kijken naar dit knotsgekke jaar, wat zien ze dan? Freek: ,,2018 was het jaar van de verbazing en de lef” vult Freek aan. “Het betekende een omslagpunt.” Suzan knikt: ,,We zagen dit jaar in dat we ons gevoel moesten volgen en het gewoon moesten doen. Dat gaan we volgend jaar nog veel vaker doen.”

Tourdata Suzan & Freek

11 mei 2019 – TivoliVredenburg, Utrecht

16 mei 2019 – Doornroosje, Nijmegen

17 mei 2019 – Hedon, Zwolle

22 mei 2019 - De Oosterpoort, Groningen

23 mei 2019 – Paard van Troje, Den Haag