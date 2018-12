Gerard Joling komt met milieuvriendelijke kerstclip

Sinterklaas is het land uit en dat betekent dat in de meeste huishoudens de kerstboom al gelijk opgezet wordt. En waarom zou je dat ook niet doen, je moet natuurlijk wel een beetje genieten van deze donkere maand. Dekentje erbij, (kerst)lichtjes aan en natuurlijk bijpassende muziek. En wat past er nu beter bij het feestseizoen dan een plaat van de enige echte Gerard Joling?

Biologische clip

Helaas, het gaat niet om een nieuwe track. Het is namelijk een remake van een nummer dat in 2015 al uitkwam. Maar, het verhaal achter de videoclip van Christmas on the Dancefloor is wel zeer bijzonder. „Het is de eerste clip met biologische stroom", laat de zanger weten. De video is opgenomen in een oude kathedraal in Utrecht, die van binnen volledig verbouwd was. „Alles is daar groen, helemaal bio." Niet dat dat de bedoeling was, „het was per ongeluk".

In die kathedraal is Joling volledig losgegaan met kerstsetting- en kleding. En dat is te zien in de clip. De giga kerstjas waar Joling het nummer mee opent, die willen wij ook wel hebben.

Met de video is Joling helemaal „in z'n nopjes". „Het verbaast me ook hoeveel reacties erop komen", vertelt hij. „Maarja, het is natuurlijk ook een mooie kerstplaat om in huis te hebben, naar mijn bescheiden mening", voegt hij er lachend aan toe.