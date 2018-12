Dit zijn de 3 doelen van 3FM Serious Request 2018

Geen 3FM Serious Request: Lifeline zonder doelen van het Rode Kruis uiteraard. Dit jaar zelfs drie, waaronder een Nederlands doel. Hieronder lees je waarvoor je in actie kunt komen. Alle doelen hebben een eigen ambassadeur, een dj van 3FM, die op deze plaats duidelijk maken waarom het zo belangrijk is dat zijn of haar doel volop aandacht krijgt. Nóg meer weten? Lees meer op 3fm.nl/seriousrequest/doelen.

Bescherming tegen natuurgeweld

Extreme hittegolven, orkanen, overstromingen… Het weer domineerde dit jaar vaak het nieuws. Mede door klimaatverandering krijgen steeds meer mensen te maken met dit soort zware natuurrampen. De effecten zijn desastreus: alleen al vorig jaar werden 90 miljoen mensen getroffen door natuurgeweld. 11.000 van hen overleefden dit niet of raakten vermist.

Met 3FM Serious Request: Lifeline kom je in actie om deze mensen te helpen. We kunnen natuurgeweld niet stoppen, maar de gevolgen ervan wél beperken. Kom in actie en red levens.

Geefvoorbeelden

20 euro: een zak klimaatbestendige zaden voor een hectare maïs of rijst.

50 euro: het aanplanten van 60 bomen.

700 euro: een waarschuwingssysteem voor 1 dorp.

Ambassadeur Wijnand

Wijnand Speelman reisde voor 3FM Serious Request: Lifeline samen met het Rode Kruis naar de Filipijnen.

Wijnand Speelman.

Waarom verdient jouw doel veel aandacht?

,,Ik heb in de Filipijnen mensen gesproken die zelf de gevolgen hebben ondervonden van klimaatverandering: hele families, huizen en oogst gingen verloren. Daar zijn de gevolgen jaarlijks enorm. We kunnen deze natuurrampen niet voorkomen, maar het Rode Kruis heeft de mogelijkheid om mensen wel beter te beschermen tegen natuurgeweld, om zo de schade te verkleinen. Een kleine bijdrage maakt al een groot verschil voor de meest kwetsbaren. Mensen die zonder de hulp van het Rode Kruis in dezelfde, levensgevaarlijke situatie vast blijven zitten.”

Kan ik ook zelf voor jouw doel in actie komen?

,,Zeker, je kunt met een klein beetje al een verschil maken. Ik zou zeggen: gebruik vooral jouw talent om dat verschil te maken. Ben je creatief met Photoshop? Verkoop zelfgemaakte kerstkaarten. Organiseer een toernooi als sportvereniging, of zet een collectebus neer op je werk of in de kroeg. Een paar voorbeelden die heel doeltreffend kunnen zijn.”

Reanimeren in Nederland

Hoe jong of oud je ook bent, in een noodsituatie willen we allemaal hetzelfde: jezelf veilig voelen. Maar daarvoor moeten er wél mensen zijn die weten wat ze moeten doen als iemand ineens een hartstilstand krijgt. Met reanimatiecursussen en het plaatsen van AEDs (defibrillators) door heel Nederland, zorgt het Rode Kruis ervoor dat ook jij kunt ingrijpen in geval van nood. Ook jij kunt helpen om dit soort noodsituaties minder levensbedreigend te maken. Kom in actie. Meld je aan en geef aan 3FM Serious Request, zodat het Rode Kruis zoveel mogelijk mensen kan opleiden. Samen redden we levens.

Geefvoorbeelden

40 euro: reanimatiecursus voor 1 persoon.

1100 euro: plaatsing van 1 AED bij bijvoorbeeld een sportclub of school.

Ambassadeur Angelique

Angelique Houtveen maakte reportages in Nederland over het belang van reanimatie en AED’s en sprak met mensen die door kordaat optreden van hun omgeving gered zijn.

Angelique Houtveen.

Waarom verdient jouw doel veel aandacht?

,,Een hartstilstand kan in één klap veel levens veranderen. Het leven van het slachtoffer, maar ook de omgeving. Het kan iedereen uit het niets overkomen, jong en oud. Bijna 75 procent van de Nederlanders heeft geen idee wat ze moeten doen als zoiets gebeurt, terwijl snel ingrijpen zo belangrijk is. Dat aantal moet echt naar beneden, want het kan letterlijk levens redden. Elke dag krijgen 35 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Hoe meer mensen kunnen reanimeren en weten dat ze een AED moeten gebruiken, hoe groter de kans dat iemand het overleeft. Met het geld dat we ophalen kan het Rode Kruis nog veel meer AED's en reanimatiecursussen aanbieden.”

Kan ik ook zelf voor jouw doel in actie komen?

„Zeker weten! En dat kan heel makkelijk. Als je bijvoorbeeld houdt van spelletjes, organiseer dan een game-avond met je vrienden en nodig al je vrienden uit een kleine bijdrage te geven. Mijn broertje organiseert met zijn sportschool in Utrecht een evenement met fitnessworkshops, talks en gezonde hapjes. Of bak een taart en verkoop de stukjes op je werk voor een paar euro. Alle kleine beetjes helpen.”

Noodhulp bij oorlog en conflicten

Elke 2 seconden moet iemand zijn of haar huis verlaten door conflict of oorlog. Het gaat om gewone burgers die slachtoffer zijn van strijd of onderdrukking in hun land. Sommigen van hen moeten in een andere regio of land op zoek naar veiligheid. Het overgrote deel blijft noodgedwongen achter en probeert te overleven in kapotgeschoten huizen, met een constante dreiging van geweld, gebrek aan gezondheidszorg en geen geld voor eten of drinken.

Met 3FM Serious Request: Lifeline kun jij in actie komen voor deze mensen. Oorlog stoppen kunnen we niet, maar wat we wél kunnen? Mensen die er ongevraagd in terecht komen, helpen overleven.

Geefvoorbeelden

20 euro: noodhulpspullen voor tijdelijk onderdak.

45 euro: voedselpakket voor 1 gezin voor een maand.

200 euro: een rolstoel voor iemand met oorlogsverwondingen.

Ambassadeur Frank

Frank van der Lende reisde voor 3FM Serious Request: Lifeline met het Rode Kruis naar Zuid-Soedan.

Frank van der Lende.

Waarom verdient jouw doel veel aandacht?

„Mijn doel is heel bijzonder omdat het om leven en dood draait: noodhulp bij oorlogen en conflicten. Een voedselpakket kan een leven redden en vanuit daar kan een leven weer worden opgebouwd. In Zuid-Soedan kwam ik bijvoorbeeld Mali tegen, die door de vlucht met haar gezin alles kwijtraakte: haar huis, al haar bezittingen en haar voedselvoorraad. En drie van haar kinderen... Door een voedselpakket heeft ze de eerste hulp om aan te sterken. Van daaruit kan ze weer gaan bouwen aan een toekomst.”

Kan ik ook zelf voor jouw doel in actie komen?

„Tuurlijk kan je actie komen! Maat echt álles kan. Als je van voetballen houdt, laat je je sponsoren per keer dat je de bal hooghoudt. Als je van feesten houdt, organiseer je een feestje waar een deel van de entree naar 3FM Serious Request gaat. Of je vraagt oud en vertrouwd een plaatje aan! Want ’t blijft 3FM Serious REQUEST.”