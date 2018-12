Deze dj’s gaan 3FM Serious Request dit jaar ‘doen’

Zes 3FM-dj’s, drie routes door Nederland voor 3FM Serious Request. De zes starten vandaag in koppels hun tocht richting TivoliVredenburg in Utrecht (zie routes links), waar zij ’s avonds op Kerstavond 24 december ‘moeten’ finishen. Hopelijk met een letterlijke schat voor de drie 3FM Serious Request-doelen en uiteraard een schat aan ervaring door mooie ontmoetingen met actievoerders onderweg. Wij stellen de zes middels vijf vragen en antwoorden aan je voor. Wie zijn de gezichten van 3FM Serious Request: Lifeline?

Eva & Sander

Eva Koreman en Sander Hoogendoorn lopen (en varen) voor het Rode Kruis vanaf Vlieland. Onder meer Hoorn, Volendam en Amsterdam-Noord worden aangedaan en zeker is dat de winderige Afsluitdijk niet wordt overgeslagen.

Houd je een beetje van wandelen?

Eva: Ik hou zeker van wandelen, heb alleen nog nooit zoveel gelopen in zo’n korte tijd mét radiostudio op m’n rug.

Sander: Ja, ik hou van wandelen. Ik heb dit jaar de Vierdaagse uitgelopen en dat is me zeer goed bevallen. Helemaal leuk dat ik nu voor 3FM Serious Request mijn wandelschoenen weer uit de kast kan halen om zoveel mogelijk geld op te halen en leuke acties te bezoeken in het land!

Wanneer is jouw 3FM Serious Request geslaagd?

Eva: Mijn 3FM Serious Request is geslaagd als we de finish halen en ik minstens 1 keer heb gehuild omdat ik zo ontroerd ben door een actie die mensen onderweg hebben opgezet.

Sander: Als ik op 24 december in TivoliVredenburg sta (dat betekent dat ik het gehaald heb) en we hebben een mooi bedrag opgehaald met iedereen die een plaat aan heeft gevraagd of in actie is gekomen. Daarnaast is het sowieso een heel vernieuwend concept, wat nog nooit gedaan is, dus het zal misschien even wennen zijn. Maar ik denk dat mensen dit heel tof gaan vinden!

Sander en Eva.

Heb je een specifiek onderdeel / specifieke actie waar je naar uit kijkt?

Eva: Gek genoeg de tocht over de Afsluitdijk, wat een trip, en dan slapen halverwege in Breezandijk. Als we dat hebben gehad, kunnen we daarna denk ik alles aan.

Sander: Ik laat me graag verrassen onderweg, dat is denk ik ook t mooie van het concept dit jaar. We weten van te voren waar we langskomen maar we weten niet wie daar allemaal in actie komt en wat we allemaal tegenkomen. Ik kijk heel erg uit naar de Afsluitdijk maar ik zie er ook een beetje tegenop want het kan daar wel eens spoken.

Knuffel voor Eva

Hoe kunnen radioluisteraars en Metro-lezers jou een hart onder de riem steken?

Eva: Door me een knuffel te geven als we elkaar tegenkomen en af en toe een bemoedigend berichtje via instagram als we elkaar niet in levende lijve zien.

Sander: Door geld te doneren of om ons op de route te bezoeken als dat mogelijk is. Het is zo leuk om nu een keer zelf het land in te trekken om de actievoerders de aandacht te geven die ze verdienen in plaats van dat zij naar ons toe moeten komen. Start zelf een actie, vraag een lekker rockliedje aan of doneer, daar voel ik me snel beter door :)

Op welke plaat mag van jou oneindig veel geld worden geboden?

Eva: Santa’s Coming Down The Chimney van Confidence Man. Hele eigenwijze kerstplaat die net uit is. Kunnen we nog een beetje lachen.

Sander: Vaccines met All My Friends Are Falling In Love. Dat is zo’n lekker plaatje waar ik spontaan harder van ga lopen denk ik. Hij is vrolijk, energiek, lekker gek! Ik hoop dat Eva me bijhoudt als we deze draaien.

Mark en Rámon

Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen lopen voor het Rode Kruis vanaf Hengelo. Onder meer de steden Doetinchem en Arnhem worden aangedaan en zeker is dat Ouwehands Dierenpark niet wordt overgeslagen.

Houd je een beetje van wandelen?

Rámon: Eerlijk gezegd hou ik er niet zo van. Wat ik stiekem nu tijdens het trainen wel leuk vind, is om tussen de weilanden en eendjes te lopen. Dus natuur vind ik wel leuk, je krijgt er alleen zulke vieze schoenen van.

Mark: Van platenzaak naar platenzaak in een stad gaat het me goed af! Maar dit is wel even andere koek. Ik loop er in ieder geval heel stijlvol bij met m’n enorme wandelschoenen.

Wanneer is jouw 3FM Serious Request geslaagd?

Rámon: Als we zonder te veel klagen, toch veel mensenlevens kunnen redden!

Mark: Iedere euro telt en als wij kunnen bijdragen aan de opbrengst van 3FM Serious Request zonder dat we voor kerstavond zijn omgevallen ben ik al heel blij.

Rámon en Mark.

Heb je een specifiek onderdeel / specifieke actie waar je naar uit kijkt?

Rámon: Westendorp lijkt mij echt te gek. Daar wonen 1200 mensen die allemaal in actie lijken te komen. Het hele dorp is in rep en roer. Ze hebben zelfs een coördinator die de boel leidt.

Mark: Iemand op de route organiseert een heuse massagemarathon om geld in te zamelen en als haar handen na 8 uur masseren nog genoeg energie hebben, dan ga ik graag even in die stoel zitten!

Muziek trekt ons er doorheen

Hoe kunnen radioluisteraars en Metro-lezers jou een hart onder de riem steken?

Mark: Luisteraars kunnen mij een hart onder de riem steken door goede muziek aan te vragen. Dat trekt ons er wel doorheen.

Rámon: Mooie verhalen, mooie actie en mooie muziek. Af en toe een hard punkplaatje zou wel lekker zijn.

Op welke plaat mag van jou oneindig veel geld worden geboden?

Mark: Heel graag op Mumford and Sons met Forever bijvoorbeeld. Of iets van The Vaccines. Ik vind Forever het ultieme decemberliedje en laat het nou net december zijn in de week dat wij gaan lopen

Rámon: Helemaal eens met Mumford and Sons, maar iedere willekeurige track van Thomas Azier ben ik ook heeeeel blij mee.

Rob en Jorien

Rob Janssen en Jorien Renkema lopen voor het Rode Kruis vanaf Weert. Vanaf het zuiden en via Noord-Brabant ‘omhoog’ en zeker is dat de prachtige namen Hank, Arkel en Lopik niet worden overgeslagen.

Houd je een beetje van wandelen?

Rob: Ik houd bijzonder veel van radiomaken, dat doen we gelukkig tegelijk met wandelen, dus misschien ga ik het wel waarderen!

Jorien: Ik riep altijd dat ik liever fiets dan loop...

Wanneer is jouw 3FM Serious Request geslaagd?

Rob: Eén euro is beter dan géén euro, dus als we op kerstavond geld op hebben gehaald voor het Rode Kruis én enigszins heelhuids in Tivoli Vredenburg Utrecht aankomen ben ik al blij!

Jorien: Als ik weet dat ik alles heb gegeven om geld in te zamelen voor het Rode Kruis en als ik levenslange herinneringen heb gemaakt voor mezelf en de luisteraars die we onderweg tegen komen.

Jorien en Rob.

Heb je een specifiek onderdeel / specifieke actie waar je naar uit kijkt?

Rob: Ik heb vernomen dat men in Tilburg echt zowat heel carnaval uit de kast gaat trekken om geld op te halen. Ik kan niet wachten om daar de sfeer te proeven!

Jorien: Ik ga een dieren-uitlaatservice beginnen onderweg. Ik ben gek op alle soorten dieren en dacht: wandelen doe ik toch al, dus laat ik dan tegen betaling dieren meenemen om uit te laten! Dat levert alleen maar meer geld op voor het Rode Kruis en met een beetje geluk helpt het mij om me erdoor te slepen als ik het zwaar heb onderweg. Via 3fm.nl/uitlaten kun je je hond, goudvis, alpaca of kameel nog aanmelden om uitgelaten te worden op de route, trouwens.

Serious Dweilorkest

Hoe kunnen radioluisteraars en Metro-lezers jou een hart onder de riem steken?

Rob: Samen met Jorien loop ik het grootste gedeelte van onze route door het Brabantse land en blaasmuziek kan ik goed waarderen. Als je lid van een dweilorkest bent of kent, kom dan langs de route staan en toeter ons op weg! Het mooiste is als je daar ook nog eens geld mee ophaalt, dus tover je orkest om tot een Serious Dweilorkest en Kom in actie!

Jorien: Door massaal in actie te komen voor de doelen van het Rode Kruis! Ik weet zeker dat die saamhorigheid ons erdoor gaat slepen.

Op welke plaat mag van jou oneindig veel geld worden geboden?

Rob: KAV Verhouzer en Sjaak met Stap Voor Stap lijkt me toepasselijk. Stukje hoempapa doet een mens goed!

Jorien: Op alles van mijn muzikale jeugdliefde, Nirvana! Toen ik dat grijs draaide in mijn slaapkamertje, had ik nooit durven dromen dat ik zo iets tofs mocht doen voor het goede doel als deze week. Dus dat is dan een mooi motiverend besefmoment!