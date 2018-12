Chef’Special zwaait Amigo uit

Chef’Special sluit de langlopende Amigo Tour komend weekend groots af met twee uitverkochte shows in AFAS Live. “Als je op zo’n plek staat, wil je ook een grote show doen”, zegt gitarist Guido Joseph, die samen met zanger Joshua Nolet vooruitblikt op de concerten.

Het Haarlemse kwintet Chef’Special kan tevreden terugkijken op het ruim anderhalf jaar geleden verschenen album Amigo. Het leverde de band een gouden plaat op en bracht de hits ‘Try Again’ en ‘Nicotine’ voort. Daarnaast vond er een schaalvergroting plaats wat optredens betreft. Vorig jaar stond de vriendengroep op de grote podia van Pinkpop en Lowlands, waarna het jaar werd afgesloten met een eigen show in de Ziggo Dome. Dit jaar werd flink doorgepakt met een drukke festivalzomer, een in no-time uitverkochte clubtour en zelfs een concertreeks bij onze oosterburen. Tijd om bij te komen is er niet, want er staat een grootse productie op de planken wanneer de band komend weekend AFAS Live aandoet.

De zanger en gitarist van Chef’Special verwelkomen Metro in een prachtig ruim studiocomplex in hartje Haarlem waar de groep veel van zijn muziek schrijft. Terwijl Guido met drumsounds in de weer is, zet Joshua een kop thee. De muzikanten staan bekend om hun energieke optredens, maar ogen hier uiterst relaxt. Dankzij de alsmaar toenemende populariteit heeft Chef’Special de afgelopen tournee groter kunnen aanpakken dan voorheen. “We hebben geprobeerd om de muziek meer uit te vergroten met showelementen, zoals een ledmuur met visuals die boodschap van de liedjes moet versterken”, legt Joshua uit.

“Het leuke aan grote shows is dat je echt een groot gebaar kan maken met zo’n productie”, vult Guido aan. “Wanneer je een grote show speelt, word je gedwongen de setlist goed af te spreken. Heel veel ligt vast, want je kunt niet zomaar wat doen met vuurwerk.” Er wordt dus flink uitgepakt tijdens beide AFAS-shows, al zijn er ook de nodige rustpuntjes te vinden. “Het is wel in balans”, vindt Joshua. “We willen heel groot gaan, maar ook heel klein. Zo komt er een klein blokje waarin we akoestisch oude nummers gaan spelen met een strijkkwartet.” Het album Amigostaat centraal. “Sommige nummers benaderen we net iets anders. En misschien komt er nog een hintje naar wat komen gaat”, vertelt de zanger met een knipoog.

Duurzaam

Volgens de frontman dankt Chef’Special zijn succes vooral aan zijn livereputatie. “De liveshow is vanaf het moment dat we begonnen een van de aller belangrijkste dingen geweest, naast het muziek maken. Dat is de grootste reden waarom we hier nog zijn; de shows die we doen jaar in, jaar uit voor alle mensen.” Een hitsingle is mooi meegenomen, maar niet essentieel voor de Haarlemmers. “Een hit kan je in de kijker spelen en je kunt even in de breedte gaan, maar het is geen duurzame manier waarmee je mensen aan je bindt. Je wil dat mensen terugkomen na een liveshow. Zeker tegenwoordig. Je moet het gewoon waarmaken.”

De liedjes worden dan ook vooral gemaakt met de optredens in het achterhoofd. “Bij het schrijven van nummers denken we niet na over radio, maar wel wat live kan werken”, aldus Joshua. “Dan zie ik het publiek voor me en dan denk ik: hoe gaat dat overkomen? Als je het gevoel weet over te brengen, triggert dat mensen. Dan kan het misschien een hit zijn.” Wie ooit een optreden van Chef’Special heeft bijgewoond, weet dat Joshua Nolet zijn persoonlijke teksten overtuigend kan neerzetten. “Ik vind het altijd wel sterk wanneer een liedje je dwingt om tijdens de show stil te staan bij waar het ook alweer over ging. Wanneer het ‘gewoon een liedje’ wordt, is er een afstand tussen jou en de lyrics.”

Bare necessities

Afgelopen zomer ondernam Chef’Special een jubileumtournee langs de kust van Zuid-Frankrijk. Net zoals vroeger, want toen de band tien jaar geleden geformeerd werd, reden de vijf muzikanten met een busje van de ene kustplaats naar de andere. “We zijn teruggaan naar hoe we begonnen. Het is verfrissend om te zien dat je niks nodig hebt, alleen ons vijven”, zegt Joshua enthousiast. “Gewoon de bare necessities. We zijn als band gegroeid, maar het is fijn om te weten dat een grote show een keuze is. Dat je het doet omdat het iets toevoegt, niet omdat je denkt dat het moet.”

Wat de shows in AFAS Live exact gaan toevoegen, houden ze nog even geheim. Ze kunnen wel al verklappen dat er nieuwe muziek in de maak is. “Na de AFAS-shows gaan we het schrijfproces weer oppakken en dan gaan we snel met iets nieuws komen”, belooft Joshua. Helaas voor de fans treedt Chef’Special na dit weekend voorlopig niet in de buurt op. “Het komende festivalseizoen doen we geen shows in Nederland. Alleen een paar in het buitenland. We hebben net een Duitse tournee gedaan die heel leuk was.” Guido maakt duidelijk dat ze de Nederlandse fans niet uit het oog verliezen, ongeacht hoe de band internationaal wordt ontvangen. “Na de zomer komt er sowieso een Chef’Special album.”