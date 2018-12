Bizzey wil iconisch zijn

Rapper Bizzey heeft een waanzinnig jaar achter de rug, waarin hij hits scoorde met Boef, Kraantje Pappie, Frenna, Lil Kleine en Hardwell. In 2019 gaat hij keihard door met een grootse show in AFAS Live. “Het moet gewoon iconisch”, vertelt hij aan Metro.

Bizzey had halverwege het voorgaande decennium al wat bescheiden hitjes achter zijn naam staan, maar het gaat pas echt hard wanneer hij met twee vrienden Yellow Claw opricht. Er volgen feesthits als ‘Krokobil’, ‘Thunder’, ‘Till It Hurts’ en ‘Shotgun’, al besluit hij in 2016 uit de groep te stappen. Twee jaar later brengt hij solo de ene na de andere clubtrack uit. “Ik voel me superblessed. weet je wel? Het is ongelofelijk dat het zo hard is gegaan. Dat had ik nooit durven dromen, zeker omdat ik twee jaar geleden pas als soloartiest begonnen ben. Ik weet dat ik hard werk en ik had gehoopt dat sommige dingen aan zouden slaan in de clubs, maar dat het zo hard zou gaan, zo massaal en ik clubs zou uitverkopen… Dat is echt crazy. Het is een droom die uitkomt eigenlijk.”

Bizzey geeft op 16 februari een concert in AFAS Live onder de naam What Would Jesus Do?. “Het wordt super-episch en on-Nederlands. Er is nog nooit een artiest geweest die een halve ton uit eigen portemonnee opgooit om te doen wat ‘ie wil. Ik zit nu met een team van investeerders en die zeggen na een tijdje: dit wordt te gek. Ik heb schijt, het wordt gewoon vet. Yellow Claw en het management van Famke Louise deed ik ook niet voor geld. Dit is gewoon een bucketlistding, dus ik wil dat het gebeurt precies zoals het in mijn hoofd zit. Ik ga er geen euro winst op maken. Sterker nog; ik verlies er geld mee. Maar ik kan beloven dat het de allersickste show wordt ooit in Nederland gegeven.”

Hordeloper

In een eerder radio-interview liet Bizzey weten dat hij miljonair had kunnen zijn als hij het twee jaar langer had uitgehouden met Yellow Claw. Toch heeft hij geen moment achterom gekeken. “Ik heb er niet over nagedacht. Ik zat niet op mijn plek daar. Ik was niet gelukkig, dat was de reden dat ik stopte. Daarna ben ik wel weer muziek gaan maken, daar werd ik weer gelukkig van. Solo, dus ik hoef met niemand rekening te houden. Dat leverde weer inspiratie op. Ik voelde me als een hordeloper: rechtdoor en als er een horde was, sprong ik er overheen. Ik heb niet tijd gehad om heel bang te zijn. Sommige mensen werken voor baas en anderen niet, toch? Ik vind het niet eng om niet voor een baas te werken.”

Er zijn amper artiesten die meer optreden dan Bizzey, al zegt hij geld niet belangrijk te vinden. “Als ik aan het einde van de dag mijn vrouw en mijn kindje heb, is het gewoon goed. Ik heb met eigen ogen mogen zien dat geld niet gelukkig maakt. Het interesseert me gewoon niet. Ik doe nu letterlijk wat ik leuk vind.” Dat is de sleutel tot succes, denkt hij. “Er zijn zoveel mensen die twee jaar lekker gaan en dan weer verdwenen zijn. Die gast van ‘Boten Anna’ (Basshunter, red.) zit thuis echt niet naar zijn eigen muziek te luisteren. Dat verdween zo hard als dat het kwam. Ik geloof niet dat succes en wat je doet vanuit je hart ver uit elkaar hoeven liggen. Voor sommigen misschien wel, maar voor de mensen waar ik nu mee werk denk ik niet dat het zo is.”

Papadag

Tussen de talloze optredens door is Bizzey een echte familieman, zelfs al is hij vaak van huis. “Als mijn zoontje zijn middagslaapje doet, doe ik gewoon met hem mee”, lacht hij. “Iedere maandag heb ik papadag en dan chill ik met hem. Dan ga ik leuke dingen doen met hem of juist hele normale dingen. Mijn vrouw is niet thuis die dag, dus dan ben ik huisvader. Daar maak ik tijd voor in mijn agenda. Dat moet ook wel, anders lukt het niet. Ik snap het contrast wel met mijn teksten: oh, hij heeft een papadag?” Het album November is naar zijn zoon vernoemd. “Alle gouden platen en platina platen die ik heb, liggen in mijn studio, behalve die van November, die heb ik op mijn zoontje z’n kamer gehangen.”

Een onderscheidend ingrediënt van zijn hits zijn de onmiskenbare Zuid-Amerikaanse klanken. Iets oud in een nieuw jasje. “Het is niet anders dan toen ik mijn huis kocht. We wonen in een nieuwbouwhuis, maar mijn vrouw wilde een jaren ‘30-woning. Alleen zijn die caulo klein en vet duur. Dus ging ik kijken wat een jaren ’30-woning nu zo bijzonder maakt. Als je nu in mijn huis loopt, denk je dat je in een jaren ’30-woning staat, met lijsten aan het plafond, hoge plinten en lambrisering. Zo benader ik ook muziek.” Voor het feest in AFAS Live losbarst, is Bizzey nog te horen op de nieuwe tracks van rapper Caza en Kris Kross Amsterdam (met Maan en Tabitha). Zelf brengt hij ook nog een single uit. We mogen rekenen op speciale gasten tijdens zijn AFAS-show. “Laat ik het zo zeggen: de grote hits doe ik niet alleen.”

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor het concert van Bizzey in AFAS Live.