Laat het maar aan Akwasi over om van een inmiddels holle frase als 'pluk de dag' toch iets nog iets poëtisch te maken. „Het lukt misschien niet altijd, maar probeer in ieder geval zoveel mogelijk dagen te plukken en maak er in 2019 een mooi bosje van.” Carpe diem, maar dan mooier, is zijn boodschap voor het komende jaar. Zelf kijkt hij terug op een „gelukkig” jaar. „Maar in 2019 hoop ik dit alles in tienvoud te kunnen doen.”

Hij is net terug uit Ghana, zijn land van herkomst. Een paar woordjes Twi, de lokale taal, herinner ik me nog van mijn eigen reis naar het West-Afrikaanse land, eerder dit jaar. Akwaaba (welkom), medaase (bedankt) en niet te vergeten: oburoni (witte) - dat te pas en te onpas naar mij, als witte toerist, geroepen werd. Akwasi lacht, want hoewel hij zelf nooit oburoni genoemd zal worden, herkent hij de anekdote maar al te goed. „Als het even kan, probeer ik ieder jaar naar Ghana te gaan.”

Overvolle agenda

„Als het even kan” is geen valse dramatisering; de artiest heeft een overvolle agenda. Acteren op toneel en op het witte doek, rappen, columns schrijven en een boek uitbrengen; het is een kleine greep uit zijn veelzijdige portfolio. En dan werd hij in april ook nog eens vader van een dochtertje. „Ik mag nog niet te vroeg juichen, 2018 is immers nog niet voorbij. Maar al met al kijk ik tevreden terug op een mooi jaar, ja.”

Verdwaalt hij soms niet in al die verschillende creatieve ideeën? „Schrijven is voor mij de basis, mijn creatieve katalysator. Vanuit daar kan ik bekijken in welke discipline ik de tekst kwijt kan. Leent het zich voor een rap, column of gedicht? Of wordt het een manifest? Alles begint bij het schrijven.”

Ongemak veroorzaakt door een patatje met

Hij is maatschappijbewust, maar niet alles wat hij schrijft is geëngageerd, benadrukt Akwasi. In oktober van dit jaar bracht hij het boek Laten we het er maar niet over hebben uit, onlangs was dit al toe aan zijn vierde druk. De titel is wellicht enigszins misleidend, want Akwasi wil het er wél over hebben. Waarover? „Het gaat over ongemak in grote en kleine situaties. Iédereen kent dat. Ja, ik ben zelfverzekerd, maar ook ik heb bepaalde onzekerheden en ongemakken. Wanneer je bijvoorbeeld lekker hebt zitten eten maar niet weet dat je mayonaise op je wang hebt. Dat je voelt dat iedereen al drie uur naar je gezicht staart, maar dat iemand pas aan het einde van de dag iets erover zegt en je dus al heel lang voor schut hebt gestaan met die fritessaus op je wang.”

De komende tijd staat voor Akwasi echter niet in het teken van de ongemakken als gevolg van een patatje met. Zijn focus ligt in 2019 op de muziek. Vandaag komt de videoclip bij het nummer Koningsdag uit, dat op het album Bliksem van zijn rapformatie Zwart Licht (bestaande uit Akwasi en Leeroy) staat. Deze plaat werd uitgebracht in februari van dit jaar.

Rapformatie Zwart Licht / Foto: Topbillin

Koningsdag toe-eigenen

Want hoewel Koningsdag en de daarbij behorende associaties - bierdrinken op straat, feesten op open pleinen en erbij lopen in carnavaleske oranje uitdossingen - in deze grauwe decemberdagen ver weg lijken, was vrijdag 21 december voor Zwart Licht ft. Winne het beste moment om de videoclip te lanceren. „Eerst wilden we de clip op Koningsdag zelf uitbrengen, maar als iedereen massaal op straat bier aan het drinken is, gaat niemand natuurlijk online een videoclip bekijken.”

Met bier drinken en hossen in het oranje heeft zowel het nummer als de clip dan ook weinig te maken. In het stadsarchief van Amsterdam rappen Akwasi, Leeroy en Winne als „de drie wijzen” ieder een couplet. „Het is mooi dat we een dag als Koningsdag hebben, maar het is ook mooi als je jezelf zo’n dag kunt toe-eigenen en er een eigen perspectief aan kunt geven. Dat is wat we gedaan hebben met Koningsdag: eerst begin ik met een couplet, het perspectief vanuit mij als koning, daarna Leeroy en daarna Winne. Alles is opgenomen in een adellijke, sfeervol koninklijke setting. Een beetje MTV Cribs, maar dan van adel!”

Koningsdag is de laatste clip die de rapformatie uitbrengt. Daarna wil Akwasi zich focussen op zijn soloalbum. „Ik vind mezelf echt geen alleskunner, alles komt bij mij voort uit dat schrijven. Mijn doel is om allround schrijver te worden, zo is het mijn droom om ooit nog een speelfilm te maken. Maar in 2019 staat het schrijven bij mij in het teken van de muziek.”