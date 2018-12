Afzien op de Afsluitdijk voor 3FM

Dj’s Eva en Sander overwinnen puffend de Afsluitdijk voor 3FM Serious Request.

„Ik liep als een kruising tussen een gewonde baby-giraffe en een eend achter Sander aan.” Instagram-woorden voor Eva Koreman, die gisternacht en -dag met collega Sander Hoogenoorn met ruim 8 kilo radio-apparatuur op de rug over de Afsluitdijk heeft gelopen (de 32,5 kilometer uiteindelijk geslenterd).

De twee lopen met nog vier dj’s en heel veel actievoerders in het land voor 3FM Serious Request en de Rode Kruis-doelen bescherming tegen natuurgeweld, reanimeren in Nederland en noodhulp bij oorlog en conflicten.

Wieringerwerf bereikt

Niet meer het beroemde Glazen Huis, maar shifts van zes uur lopen door het land (tot eindbestemming TivoliVredenburg in Utrecht). Aan de telefoon klinkt Koreman weer monter, als ze net de derde van de acht finishes in het dorp Wieringerwerf heeft bereikt.

„De Afsluitdijk begon ik nog vol goede moed”, kijkt ze terug. „Het is het zwaarste stuk van alle routes van iedereen. Dat vind ik best stoer ofzo, maar ik heb zó’n last van mijn voeten gekregen. Je hebt op de dijk nog amper afleiding ook, dus ik heb de laatste drie uur gestrompeld. Ik hoop dat het met de voeten snel beter wordt.”

Gelukkig was er een warm welkom in Wieringerwerf gistermiddag, niet heel ver van haar geboortedorp Abbekerk. „We werden opgewacht door jongeren op veertig tractoren.”

Sander Hoogendoorn en Eva Koreman.

Dinsdag vertelde Koreman in Metro dat haar 3FM Serious Request geslaagd is, als één persoon haar onderweg aan het huilen zou maken. Is dat al gebeurd? „Haha, meteen. Zo erg. We begonnen op Vlieland en toen we de veerboot af kwamen lopen, stonden er allemaal gillende en schreeuwende kinderen met spandoeken. Ik keek hier al twee maanden naar uit, dus door de spanning was het meteen met me gedaan.” De twee eindigen op Kerstavond. Koreman: ,,Ik hoop dat het gaat. Bij Amsterdam krijg ik een boost. Dan zie ik mijn lieve moedertje. Janken!”

Toeterende automobilisten

Misschien die langs de weg aanmoedigen, slepen Eva en medeloper Sander er voorlopig doorheen. ,,Daarom was die Afsluitdijk ook zo zwaar. Dan moet je jezelf vermaken. Toeterende automobilisten waren er wel veel. Toeteren mag helemaal niet, dus dat was geweldig.”

Persoonlijk spreekt noodhulp in oorlogs- en conflictgebieden. Koreman van de drie doelen het meest aan. Niet in de laatste plaats door de filmpjes en verhalen die collega-dj Frank van der Lende erover maakte in Zuid-Soedan. ,,De doelen zijn alle drie fantastisch. Maar de verhalen waarmee Frank terugkwam zijn zo heftig. Mensen zitten er compleet geïsoleerd, terwijl de oogst mislukt is. En dan zie ik een meid van 22, veel jonger dan ik, met drie kindjes zitten… Dan ben ik geraakt. Wat loop ik eigenlijk te mekkeren over die Afsluitdijk.”

'Doe zelf wat'

Op Metro’s Facebook roepen veel mensen ‘dat geld beter aan een Nederlands doel kan worden besteed’, terwijl er een Nederlands doel is. Wat vindt Koreman van die kritiek, die misplaatst is? ,,Tja, reanimeren in Nederland is een van de mooie en belangrijke doelen. Al hadden we het niet. Tegen mensen die zeggen dat Nederlandse doelen moeten worden gesteund, zeg ik: het staat je vrij om te doen. Je hóeft niet mee te doen aan 3FM Serious Request hè. Maar als je dat vindt: doe wat. Voor het Nederlandse doel heb ik zelf een reanimatiecursus gedaan en daar ben ik heel blij mee.”