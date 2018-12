3FM Serious Request 2018: barre tocht door het land

Deze keer komt 3FM Serious Request naar de actievoerders toe.

Vanaf vandaag komt Nederland samen met NPO 3FM en het Rode Kruis in actie om levens te redden via drie goede doelen: reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten. Voor deze drie doelen hoopt 3FM Serious Request: Lifeline tot en met Kerstavond zoveel mogelijk geld binnen te halen.

Actie bij de actievoerders

Drie teams van twee 3FM-dj’s trekken zes dagen lang (6 uur op, 12 uur af) lopend door het land richting 3FM Serious Request-thuishaven TivoliVredenburg in Utrecht, de stad waar het evenement ooit begon. Deze barre tocht brengt de actie dus bij de actievoerders, in plaats van dat de actievoerders – zoals jarenlang gewend – naar het Glazen Huis kwamen.

Dj-koppel Rob en Jorien.

3FM Serious Request: Lifeline wordt gemaakt voor en door het publiek. De dj’s trekken langs alle acties, of het nu een gamemarathon in de kantine van een sportvereniging of een winterse rooftopparty op je eigen dakterras is. Alles wat geld oplevert voor het Rode Kruis is geoorloofd.

Onvergetelijke momenten

Sharid Alles, zendermanager van 3FM, kijkt naar het spektakel uit: „3FM Serious Request is al veertien jaar lang een sterk evenement dat fantastische doelen heeft bereikt en voor onvergetelijke momenten heeft gezorgd. Deze eerste editie van de nieuwe opzet wordt voor en door een andere 3FM-generatie gemaakt: de dj’s zijn op veel plaatsen in het land en niet op één centrale plek. Ook kun je nu zelf bepalen wat jij belangrijk vindt en voor één of meerdere doelen gaan (je kunt ook het Rode Kruis laten beslissen, red.). De intentie en het doel van de actie blijven overeind en met deze nieuwe vorm kunnen we het Nederlands publiek meer dan ooit bij 3FM Serious Request betrekken en activeren.”

Dj-koppel Rámon en Mark.

Wist je dat 3FM Serious Request dit jaar...?

• geen Glazen Huis meer heeft?

• wel nog gewoon de optie plaatjes aanvragen voor geld heeft?

• drie dj-duo’s lopend samen meer dan 500 kilometer afleggen langs acties in het land?

• de dj’s tijdens het lopen ongeveer 120 plaatsen aandoen?

• en dat dat verspreid over 53 gemeentes is?

• je 24/7 ’mee’ kan lopen met de duo’s op loopbanden bij het hoofdkwartier Tivoli/Vredenburg in Utrecht?

• benefietshows heeft in datzelfde hoofdkwartier, onder meer van De Jeugd van Tegenwoordig die samen met Carry Slee kinderboeken voorleest?

• de week afsluit, ook in TivoliVredenburg, met een eindshow?

• en dat daar onder meer De Staat, Rondé, HAEVN en Blaudzun optreden?

Dj-koppel Sander en Eva.

Wat kun je doen?

• Je kunt een eigen actie op touw zetten en daarmee geld voor 3FM Serious Request verdienen. Zoek hieronder eens op of de dj’s bij jou in de buurt zijn, misschien komen zij langs!

• Je kunt op één van de bijzondere veilingitems bieden via 3fm.nl. Ook Metro doet mee: vandaag kun je nog bieden op een hele dag die je bij Metro kunt meemaken.

• Je kunt via 3fm.nl je favoriete muziek aanvragen en daarbij een zelfgekozen bedrag doneren (en hopen dat hij gedraaid wordt).

• Je kunt uiteraard ook een bedrag doneren via 3fm.nl of telefoonnummer 0909-8860 (15 cent per minuut).