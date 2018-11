Waarom Fleetwood Mac (wel of niet) op Pinkpop hoort

Voor de tweede keer in de geschiedenis van Pinkpop staat de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac op het Limburgse festival, zo werd vanochtend bekend. Voor de één is het ‘ouwelullenmuziek’, voor de ander een niet te missen klassieke naam. Metro zet vijf redenen op een rij waarom de band wel of niet op de jubileumeditie van Pinkpop thuishoort.

„Muziek moet je los zien van leeftijd”, aldus Dominique van der Geld, muziekjournalist van Lust For Life Magazine. Dat Fleetwood Mac niet op Pinkpop zou thuishoren omdat het festival een jongere doelgroep zou moeten aanspreken, is een argument dat aan hem niet is besteed. „Ik vind het altijd zo’n raar gezegde dat muziek ‘van voor jouw tijd’ is. Dat wordt nou nooit gezegd over Mozart of Beethoven.”

Hij heeft vier redenen waarom de band zéker op Pinkpop thuishoort, al plaatst hij ook één kleine kanttekening. „Maar al met al ga ik er absoluut heen.”

+ Iedereen kent de hits

Van der Geld: „In mijn beleving kent iedereen de hits. Het zou raar zijn als de jongere Pinkpop-doelgroep de nummers helemaal niet kent. Go your own way en Dreams zijn pure evergreens geworden en heel lang relevant gebleven. Nog altijd worden die nummers op de radio gedraaid.”

+ Fleetwood Mac is een klassieke naam

Van der Geld: „Een naam als Fleetwood Mac maakt nu eenmaal veel los. Of het nu Paul McCartney, Pearl Jam of The Stones is, dit soort namen zorgt voor roering. Ik denk dat Fleetwood Mac ook dat niveau bereikt. Klachten komen er bij iedere bekendmaking van een nieuwe naam wel, maar ik kan me toch ook wel voorstellen dat mensen een beetje Foo Fighters of Muse-moe worden. Bovendien heeft de band zo’n rijke geschiedenis. Dat is voor zowel de oudere als de nieuwere doelgroep leuk. De oudere generatie weet precies hoe die bekende plaat Rumours tot stand kwam, voor de nieuwere generatie juist een mooie aanleiding om daar eens in te duiken.”

Een korte les: in 1977 bracht Fleetwood Mac met haar meest bekende formatie, bestaande uit Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie en Stevie Nicks, het bekendste album, Rumours, uit. Dat levert wereldwijd grote hits als Dreams, Go Your Own Way en Songbird op. John McVie lag ten tijde van de Rumours-tour in scheiding met zijn vrouw Christine en ook Lindsey Buckingham en Stevie Nicks hadden relatieproblemen. In de studio en daarbuiten liepen de spanningen hoog op. Dat zorgde voor sterk emotionele teksten op de plaat.

+ ‘Ze kunnen het nog’

Van der Geld: „In 2015 heb ik de band nog in de Ziggo Dome gezien. Allemaal zijn ze nog in staat een goede show neer te zetten, ondanks het feit dat ze inmiddels toch flink op leeftijd zijn. Als Christine McVie achter de piano gaat zitten en Songbird zingt, krijg ik nog steeds kippenvel.”

+ Pinkpop-primeur

Van der Geld: „In feite heeft Pinkpop een primeur met de komst van Fleetwood Mac. Het was al wel bekend dat de band door Europa zou touren, maar niet of Nederland ook aangedaan zou worden. Mensen zijn nieuwsgierig naar de nieuwe line-up, maar het zal ook scepsis met zich meebrengen dat het nu zonder Lindsey Buckinham moet. Want dan komen we terecht bij de enige reden waarom Fleetwood Mac misschien niet meer op het festival thuishoort…”

- „…de band is niet langer compleet”

In april van dit jaar ontsloeg de band gitarist Lindsey Buckingham na vermeend geruzie met zijn ex Stevie Nicks. Dat is zeker niet voor het eerst, maar het lijkt er dit keer op dat de vermaard gitarist niet meer terugkeert in de band. Van der Geld: „Het zal zeker scepsis met zich meebrengen dat de band niet meer in de volledige bezetting van vroeger – die uit de Rumours-periode – is tijdens Pinkpop. Ik had het persoonlijk heel mooi gevonden als de band weer zou bestaan uit de volledig originele bezetting, toen de band meer bluesmuziek maakte, maar dat gaat sowieso niet meer gebeuren. De Rumours-bezetting is the next best thing, maar in feite is deze niet compleet zonder Lindsey.”

„De gitarist is onvervangbaar, dat blijkt wel uit het feit dat ze twee gitaristen nodig hebben om hem te vervangen (Neil Finn, de frontman van Crowded House en Mike Campbell van de band Tom Petty & The Heartbreakers). Allebei goede namen hoor, maar ik vraag me af of de echte ‘Fleetwood Mac-chemie’ zonder Lindsey Buckingham wel overkomt.”