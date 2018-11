Tweede headliner Pinkpop bekend gemaakt

Sinds 1994 staat Scooter bekend om euforische dancehits met volslagen willekeurige kreten van frontman H.P. Baxxter. Hoe komt hij erop? “Het ontstaat eigenlijk allemaal door puur toeval”, bekent hij aan Metro.

‘Respect to the man in the ice-cream van!’ ‘How much is the fish?’ ‘It’s nice to be important, but it’s more important to be nice.’ Het is slechts een kleine greep uit de tientallen iconische songteksten van de Duitse techno-act. Het is 25 jaar geleden dat Scooter zijn eerste single uitbracht. Puur als grap, maar de grap sloeg aan en ze lachen er nu nog steeds om. Tijd om terug te kijken. We spreken H.P. Baxxter in zijn moedertaal, terwijl hij zich klaarmaakt voor een fotoshoot. Hij kan het gebaar waarderen. “Ik spreek vaak Engels tijdens interviews, maar ik merk dat ik een beperkte vocabulaire heb”, zegt hij. “Wanneer Engels niet je moedertaal is en je het alleen maar op school leert, kom je nooit op sommige kwinkslagen. Daarom lees ik graag Engelstalige interviews.”

De teksten die je hem hoort roepen in Scooter-hits schieten hem plotseling te binnen of hij komt ze zomaar ergens tegen. “We hadden eens een interview met een Tsjechische journalist en zijn vraag was: ‘Are there any questions left you want to be asked?’ Toen viel me spontaan in: ‘The question is, what is the question?’ Het was een grapje, maar ik vond het wel een gave titel.” Nog een voorbeeld: ‘Don't take life too seriously, nobody gets out alive anyway.’ “Die spreuk heb ik in Ierland gelezen, aan de wand van een pub. Het is ook mijn levensvisie: je moet niet alles serieus nemen. Het leven is zo kort, waarom zou je je overal over opwinden? Het is veel prettiger om zorgen van je af te laten glijden.”