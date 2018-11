Taylor Swift krijgt sneer van presentatrice

The Prodigy klinkt op zijn nieuwe album No Tourists nog net zo energiek als ten tijde van de grote hits uit de jaren 90. Oprichter Liam Howlett legt uit hoe dat komt: „Ik componeer alleen muziek als ik boos ben, niet wanneer ik me vrolijk voel.”

Beukende baslijnen, snerende synthesizers, vervormde vocalen en hyperactieve hi-hats. Dat zijn een aantal van de kenmerken van de bejubelde Prodigy-albums Music For The Jilted Generation (1994) en The Fat Of The Land (1997). The Prodigy maakte de ultieme nineties-pubermuziek, maar ook in 2018 klinkt de Britse dance-act nog heel opstandig. Misschien wel meer dan in lange tijd, mede vanwege de beelden die Howlett in het nieuws ziet. Zijn frustraties vormen de basis voor No Tourists. „Blijdschap betekent luiheid voor een creatieve geest”, is hij van mening. „Als ik me zorgen maak, ben ik productiever. Daarom kwamen de nummers voor dit album me praktisch aanwaaien. We hebben ze zo gemaakt dat ze lekker agressief klinken als we ze live spelen, ook al is alles elektronisch.”

De tracks zijn gemaakt met de recente aanslagen in Londen nog vers in het geheugen, al zijn ze net zozeer geïnspireerd door cyberterrorisme, het oprukken van extreemrechtse groeperingen en de vluchtelingencrisis. „Ik woon in Londen, dus ik zit er middenin. De andere jongens (vocalisten Keith Flint en Maxim, red.) merken er minder van, want die wonen op het platteland. Ik ben overal van op de hoogte en dat voedt mijn muziek. Dat wekt woede in mij op, dus dat is een directe bron van inspiratie. Wij dragen onze boodschap uit in klanken, want het is niet dat ik politiek getinte teksten schrijf. We besteden veel tijd aan onze songteksten. Je zou het misschien niet zeggen, maar er zit altijd een diepere betekenis achter.”