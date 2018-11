Rammstein koos zelf voor De Kuip

Opeens was daar het nieuws: Rammstein naar De Kuip. Waarom is de muziek na tien jaar in het stadion terug?

De laatste bastonen in Feyenoordstadion De Kuip klonken in 2008, uit de bas van Hennie Vrienten. Nu, tien jaar later, is er eindelijk weer muziek op komst in die pop- en rocktempel van weleer. Vanaf 1978 traden dertig jaar lang vrijwel alle wereldsterren in De Kuip aan, maar met de komst van de Johan Cruijff ArenA liep het aantal concerten in Rotterdam snel terug. Vrijdag maakte Metro echter de datum voor de komst van de Duitse metalband Rammstein bekend: 25 juni. Dat zorgde voor een golf van opwinding onder fans en muziekliefhebbers. We vroegen Wouter de Wilde, promoter en booker bij organisator Greenhouse Talent: is De Kuip voor Rammstein altijd in beeld geweest?

Sfeer gaf de doorslag

De Wilde: „Rammstein ging voor een stadiontour, dus zijn opties naast elkaar gelegd. We zijn met het management langs stadions geweest en De Kuip won. De sfeer van het stadion gaf de doorslag, de band koos de locatie zelf. Wijzelf hebben het gevoel dat Rammstein in De Kuip meer leeft dan in de ArenA.”

10 jaar was er geen concert. Waar lag dat nou aan?

Dat is moeilijk te zeggen. Het is aan de organisatoren en er waren genoeg redenen om vaak te kiezen voor de ArenA. Wij doen dat nu eens niet en zo is de nieuwswaarde rond het concert verhoogd. Maar er is vrijheid, hoor. Het is niet zo dat je geen concert meer in De Kuip kon en mócht organiseren.

Band eigenwijs genoeg

Kende Rammstein de geschiedenis van al die legendarische concerten in De Kuip?

Ja, dat hebben we ze uitgelegd, maar Rammstein is eigenwijs genoeg om een eigen keuze te maken. En ze kozen voor Rotterdam.

De fans vinden het op social media echt geweldig.

We zagen het, maar Rammstein trekt ook mensen die nog nooit naar zo’n concert zijn gegaan merken we. Net als de fans en mensen die een mooie muziekherinnering aan De Kuip hebben uiteraard.

Wat is jouw muziekherinnering aan De Kuip?

Ik ben één van die mensen die nog nooit bij een stadionconcert in De Kuip is geweest. Ik ben 31 en ga het voor het eerste meemaken en met mij velen.

Alleen maar De Kuip

Kunnen we Rammstein ook op festivals zien de komende zomer?

Niet in Nederland. Je moet naar De Kuip als je Rammstein wil zien. Aangezien er ook voor het eerst in negen jaar een nieuw album aankomt, denk ik dat je je donderdag voor een kaartje moet haasten.

Misschien kun je het in verband met de marketing niet zeggen, maar kunnen de fans gokken op een tweede show?

Nee, daar is in het tourschema geen ruimte voor. Dat kun je gewoon opschrijven. De mensen moeten donderdag om 10.00 uur echt klaar zitten.

Popgeschiedenis in De Kuip

Eerdere popartiesten in De Kuip tussen 1978 en 2008.

Bob Dylan, Eric Clapton, Simon & Garfunkel, Rod Stewart, David Bowie, Bruce Springsteen, Genesis, U2, Madonna, Michael Jackson, Pink Floyd, George Michael, Prince, Simple Minds, Tina Turner, Dire Straits, Elton John, Guns N’ Roses, Metallica, René Froger, Bon Jovi, Bryan Adams, The Eagles, Marco Borsato (foto), Kane, Doe Maar.

2019: Rammstein.