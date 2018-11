Rammstein komt naar De Kuip, datum bekend!

Het zal niet Feyenoord zijn dat De Kuip de komende zomer op z’n grondvesten zal doen trillen. Nee, vandaag wordt de komst van de Duitse metalband Rammstein naar het befaamde stadion in Rotterdam bekendgemaakt. De komst zong donderdag al rond, maar Metro heeft de datum: de formatie van frontman Till Lindemann staat op 25 juni in De Kuip.

De komst naar juist dát stadion is bijzonder. Uiteraard betraden er sinds 1978 tientallen wereldsterren de bühne, maar het laatste popconcert dateert al van 10 jaar geleden (Doe Maar).

Terug in Nederland

Rammstein tourt in 2019 in het kader van een nieuw album dat naar verwachting in de lente verschijnt. Het is voor het eerst sinds 2012 dat de band een solo-show doet in Nederland en de eerste keer dat de gehele Europese tour (van 27 concerten) bestaat uit shows in stadions. Wel stond de groep in 2016 op Pinkpop. De kaartverkoop start op 8 november om 10.00 uur, via www.eventim.com/rammstein.

Door hits als Du Hast (ooit zelfs verrassend vertolkt door Frans Bauer), Ich Will en Sonne weet zelfs iemand die weinig met metal heeft, meteen over wie het gaat. Al sinds midden jaren 90 hebben de Duitse extravagante muzikanten zich gevestigd in de hoogste metalregionen. De band werd bekend door de mix van harde gitaren met strak drumwerk en techno-melodieën uit de synthesizers, waardoor je net zo hard op de muziek kunt headbangen als dansen.

Spuitende voorbinddildo’s

Rammstein is echter ook – en soms vooral – bij fans geliefd door de live-ervaringen. Ook in De Kuip zal er op het podium genoeg te beleven zijn; van kettingzagen tot vlammenwerpers en van voorbijvliegende muzikanten tot aan wild spuitende voorbinddildo’s. Rammstein is een band die nooit vies is geweest van wat controverse en vunzigheid.

Het live-spektakel van Rammstein is voor de band zelf dan ook de grote inspiratie voor het komende zevende album, het eerste sinds 2009. Gitarist Paul Landers liet in een interview weten dat voor het nieuwe album de band niet langer alles individueel heeft opgenomen, maar dat iedereen tegelijkertijd het opnamehok in ging. De band deelde tevens een foto van opnames met een koor en een orkest in het Wit-Russische Minsk, dus verwacht tevens de nodige bombast op Rammstein’s nieuwe plaat. En in De Kuip natuurlijk.

Maandag lees je in Metro en op Metronieuws.nl waarom voor De Kuip is gekozen en hoe je via Metro kaarten kunt winnen. Hieronder zie je de opening van Rammstein op Pinkpop 2016.