Noem The Black Eyed Peas geen oude lullen

Hiphopgroep The Black Eyed Peas gaat op het nieuwe album Masters Of The Sun Vol. 1 verder zonder zangeres Fergie. Hoewel ze daarmee teruggaan naar hun roots, blijven ze nieuwe dingen uitproberen. „Wij doen iets wat nog niemand eerder heeft gedaan”, aldus Will.i.am.

Als trio brachten de rappers Will.i.am, Taboo en Apl.de.ap rond de eeuwwisseling twee albums uit, te weten Behind The Front en Bridging The Gap. Het wereldwijde succes kwam pas met de derde plaat Elephunk, de eerste met Fergie als lid van The Black Eyed Peas. Eerder namen Kim Hill en Sierra Swan de vocalen voor hun rekening, al werden zij nooit naar voren geschoven als het gezicht van de groep. „We wilden dat onze afkomst op ons nieuwe album doorschemert”, vertelt Apl.de.ap over Masters Of The Sun Vol. 1. De titel van de openingstrack van de plaat zegt eigenlijk alles: ‘Back 2 Hiphop’. Een terugkeer naar echte hiphop dus, zonder repetitieve hitrefreinen en dancebeats. „Dit is in feite ons derde album”, zegt Will.i.am stellig.

„Eerlijk gezegd, vind ik dit de beste plaat die we gemaakt hebben”, betoogt Apl.de.ap trots. „We hebben meerdere stijlen uitgeprobeerd op onze eerdere platen en daardoor hebben we de hele wereld kunnen zien. Iedereen kent de hits van The Black Eyed Peas, maar met dit album zeggen we eigenlijk dat we er ook vóór Elephunk al waren. Dit is wat wij belichamen en we willen deze sound bij het grote publiek introduceren. We begonnen met jazzy hiphop, waar de meeste mensen niet bekend mee zijn. We vonden het erg tof om weer die muziek te maken. Het voelde alsof we weer tieners waren. Terug naar de dagen van onze helden als A Tribe Called Quest, De La Soul en KRS-One. Ik ben trots op dit album.”

Nicole Scherzinger

Op Masters Of The Sun Vol. 1 wordt het drietal bijgestaan door onder anderen Nas, Slick Rick, Esthero, Phife Dawg en ex-Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger. Aanvankelijk had Will.i.am Scherzinger benaderd om zangeres van The Black Eyed Peas te worden, maar dat ging niet door vanwege contractuele verplichtingen die ze had als lid van de meidengroep Eden’s Crush. Na het vertrek van Fergie leek er eindelijk plek voor Scherzinger, al zingt ze maar op één liedje op Masters Of The Sun Vol. 1 mee. „Het was nooit de bedoeling dat Fergie vervangen zou worden”, verklaart Will.i.am. „Ze kan niet vervangen worden. Maar Nicole was inderdaad onze eerste keuze.” Of zij zich in de toekomst bij de groep zal voegen, laat hij in het midden. „Ze is te horen op het nieuwe album, dus dat is een begin.”

Het was ruim zeven jaar relatief stil rondom The Black Eyed Peas, al werd er rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen wel nog een remake van ‘Where Is The Love?’ uitgebracht. Op Masters Of The Sun Vol. 1 staan meerdere nummers die zowel muzikaal als tekstueel de tijdsgeest vangen, al constateert de groep dat maar weinig andere artiesten daarmee bezig zijn. „Dat is altijd zo geweest”, zegt Will.i.am. „Marvin Gaye had het over de maatschappij op ‘What’s Going On’, maar de andere Motown-artiesten zongen niet over wat er in de wereld speelde. Hiphop heeft dat meestal wel gedaan. Het is een klassiek geval van muzikanten die liever mensen vermaken dan dat ze hun carrière opofferen om belangrijke zaken aan te snijden en daarmee verdeeldheid te zaaien onder hun publiek.”

Totaalconcept

Het nieuwe album van The Black Eyed Peas staat niet op zich, maar maakt deel uit van een ‘totaalconcept’, waarvan ook virtual reality, een augmented reality-app (behorende bij de huidige tournee) en een Marvel-stripboek deel uitmaken. De concertreeks is zelfs gebaseerd op de verhaallijn uit de comic Masters Of The Sun: The Zombie Chronicles. „Je kunt ze niet los van elkaar zien”, legt Will.i.am uit. „Zo produceren wij: complete ideeën. De platenindustrie brengt traditioneel een plaat uit met twaalf nummers en misschien nog een ep en een videoclip, maar bij ons is het album onderdeel van een groter geheel. Dat is onze bijdrage aan cultuur.”

Het is de bedoeling dat de augmented reality-app gebruikt wordt bij de concerten die het trio geeft. Fans krijgen door het gebruik van de app unieke visuals en augmented reality-filters te zien. „Mensen staan toch altijd al met hun telefoon in de hand, dat is de realiteit”, weet ook Will.i.am. „Zo gaan mensen nu naar concerten. Dan kan ik wel op het podium gaan staan en roepen ‘stop die telefoons weg’, maar dat lijk ik wel een ouwe lul.” Nadat hij dit zegt, doet Will.i.am op spottende wijze een oude zeurpiet na, waarbij zijn collega’s Apl.de.ap en Taboo in de lach schieten. „Vroeger was alles beter! Nee! Haal die telefoon maar tevoorschijn en dan laten wij je wat gaafs zien.”

The Black Eyed Peas geeft op 13 november een concert in AFAS Live.