Nieuwe clips van o.a. Maan en Ellie Goulding

Van Madison Square Garden in New York tot de AFAS Live in Amsterdam. De dames van de Britse girlband Little Mix hebben de wereld veroverd met hun looks, songteksten en natuurlijk hun stemgeluid. Nadat ze met hun vorige album Glory Days (2016) de wereld over gingen werd het hoog tijd dat de dames de studio weer in zouden duiken. En daar is hij dan, een nieuw album genaamd LM5.

Muziekstijlen en samenwerkingen

Wat je van het album kunt verwachten? Een mix van verschillende muziekstijlen. Van pop en reggae tot R&B, je hoort het allemaal terug. Daarnaast ging de band verschillende samenwerkingen aan met artiesten als: Ed Sheeran, Camille Purcell, Jess Glynne, MNEK en Timbaland. Voorafgaand aan het album kwam hun nieuwe single Woman Like Me in samenwerking met Nicki Minaj al uit.