METRO’S 5 CONCERTEN DIE IN DE VERKOOP GAAN #21

Elke week geeft Metro’s muziekjournalist Pierre Oitmann je vijf tips voor concerten die in de verkoop gaan. Volg ook onze Spotify playlist, met van elke artiest drie nummers.

1. Marco Borsato

Het was dé grote concertaankondiging van afgelopen week: Marco Borsato keert na vijftien jaar terug in de Kuip. “We hadden toen al een behoorlijke legacy, maar er zijn in de afgelopen jaren behoorlijk wat hits bijgekomen”, zegt Borsato terugkijkend op zijn Kuip-concerten uit 2002 en 2004. Tijdens zijn show volgend jaar wordt hij bijgestaan door Di-Rect, André Hazes Jr., Lil Kleine en nog een paar niet aangekondigde artiesten. Wellicht levert het concert hem opnieuw een hit op, zoals destijds met Ali B. “Dat zou zomaar kunnen. Op dit moment is er nog niks. Het idee is wel om iets nieuws te creëren.”

Waar: De Kuip, Rotterdam

Wanneer: 29 mei 2019

Ticketprijs: € 49,-

Start kaartverkoop: vrijdag 16 november om 10.00 uur

Toptrack: ‘Wat Zou Je Doen’

2. Muse

We noemden het concert van Muse in het Goffertpark vorige week al, omdat afgelopen dinsdag de voorverkoop startte voor de fans die het nieuwe album van Muse al hadden besteld. De reguliere kaartverkoop start komende vrijdag pas. Er bestaat een grote kans dat het album Simulation Theorydeze week op nummer 1 binnenkomt in de Album Top 100, al heeft de band nog wel wat concurrentie: van The Beatles. De heruitgave van het titelloze Beatles-album uit 1968, beter bekend als The White Album, blijkt nog steeds enorm populair en kon de vierde nummer 1-notering van Muse wel eens in de weg staan.

Waar: Goffertpark, Nijmegen

Wanneer: 27 juni 2019

Ticketprijs: € 66,08

Start kaartverkoop: vrijdag 16 november om 10.00 uur

Toptrack: ‘The Dark Side’

3. Backstreet Boys

Backstreet’s back alright! Tegelijkertijd, zijn de heren ooit echt weggeweest? Voor wie de jaren ’90 niet (bewust) heeft meegemaakt: Nick, Brian, A.J., Kevin en Howie waren de BTS van hun tijd. Op hun eerste albums werkten ze samen met de destijds opkomende producer Max Martin, die later achter hits zat van onder anderen Justin Bieber, P!nk, Nicki Minaj, Katy Perry en Taylor Swift. Op het aankomende album DNA, dat op 25 januari verschijnt, werkt het kwintet met een aantal producers die nu hot zijn. De nieuwe single ‘Chances’ is geschreven door Shawn Mendes met OneRepublic-zanger Ryan Tedder.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 23 mei 2019

Ticketprijs: tussen € 50,40 en € 114,80

Start kaartverkoop: vrijdag 16 november om 12.00 uur

Toptrack: ‘Chances’

4. Dido

Dit zijn de drie best verkopende Britse zangeressen van de 21eeeuw tot nu toe: Adele, Amy Winehouse en… Dido. Toch is het alweer veertien jaar geleden dat Dido voor het laatst een hit scoorde. Het is al net zo lang geleden dat ze een concert gaf, destijds in Ahoy, maar in mei is ze te bewonderen in Paradiso. Aanvankelijk kenden we haar alleen dankzij hits van anderen, namelijk ‘Salva Mea’ van Faithless (producer Rollo is haar broer) en de hiphopclassic ‘Stan’ van Eminem. Later verkocht ze op eigen houtje miljoenen exemplaren van haar albums No Angelen Life For Rent. Haar vijfde album, Still On My Mind, verschijnt in maart.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 17 mei 2019

Ticketprijs: € 59,-

Start kaartverkoop: vrijdag 16 november om 10.00 uur

Toptrack: ‘Hurricanes’

5. Michael Bublé

Ruik je de dennennaalden al? De feestdagen staan weer voor de deur, dus dan weet je dat Michael Bublé nooit ver uit de buurt kan zijn. De Canadese crooner wordt ook deze decembermaand ongetwijfeld weer veel gedraaid met zijn kerstkrakers in swingstijl. Voor het zover is, verschijnt vrijdag zijn nieuwe album Love. De eerste single is de ballad ‘When I Fall In Love’, dat eerder werd gezongen door Nat King Cole, Donny Osmond, Rick Astley, Céline Dion en andere artiesten die je moeder leuk vindt. Wie Michael Bublé live wil zien in de Ziggo Dome, moet nog een klein jaar geduld hebben.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 2 november 2019

Ticketprijs: tussen € 77,28 en € 140,-

Start kaartverkoop: maandag 19 november om 10.00 uur

Toptrack: ‘When I Fall In Love’

Luister meer van bovenstaande artiesten