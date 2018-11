METRO’S 5 CONCERTEN DIE IN DE VERKOOP GAAN #20

Elke week geeft Metro’s muziekjournalist Pierre Oitmann je vijf tips voor concerten die in de verkoop gaan. Volg ook onze Spotify playlist, met van elke artiest drie nummers.

1. Rammstein

Volgend jaar is het gewoon alweer 25 jaar geleden dat de Duitse band Rammstein werd opgericht. Dat moet natuurlijk gevierd worden! De evenzo omstreden als populaire Duitsers maakten eerder al via deze krant bekend dat ze een concert geven in De Kuip in Rotterdam. Nu zullen sommige mensen denken: De Kuip? Daar worden toch geen concerten meer gegeven? Nou, de laatste keer is inderdaad alweer tien jaar geleden, maar wie weet pakt Rammstein de concerttraditie van dat stadion weer op. Eerst gaan de rockers De Kuip even ‘Feuer Frei’ maken… Met metershoge vlammen.

Waar: De Kuip, Rotterdam

Wanneer: 25 juni 2019

Ticketprijs: nnb

Start kaartverkoop: donderdag 8 november om 10.00 uur

Toptrack: ‘Feuer Frei’

2. Muse

Vrijdag verschijnt het gloednieuwe album van Muse, getiteld Simulation Theory. De interesse van het drietal voor ultramoderne technologie was al langer bekend en het lijkt erop dat ze dat nog verder gaan uitdiepen op hun verse worp. Ongetwijfeld wordt dat ook vertaald naar een prachtige liveshow, want dat is één van de handelsmerken van Muse. De Britse rockers werken voor hun aankomende tournee zelfs samen met Microsoft, die een zogenaamde Mixed Reality Pre-Show Party mogelijk maakt, waarbij er onder meer virtual reality-games gespeeld kunnen worden die gebaseerd zijn op het nieuwe album.

Waar: Goffertpark, Nijmegen

Wanneer: 27 juni 2019

Ticketprijs: € 66,08

Start kaartverkoop: dinsdag 13 november (voor wie vóór vrijdag het album bestelt), vrijdag 16 november (regulier), beide om 10.00 uur

Toptrack:‘The Dark Side’

3. Teske

Hoeveel artiesten kun jij noemen die zonder debuutalbum Paradiso wisten uit te verkopen? En ook nog eens twee keer TivoliVredenburg? Wij komen niet verder dan één enkele zangeres, namelijk Teske de Schepper. De YouTube-ster heeft inmiddels haar debuutalbum uitgebracht, het afgelopen vrijdag verschenen Porselein, waarmee ze voor het eerst het land in gaat. Teske geeft kleinschalige concerten in Eindhoven, Hengelo, Groningen, Nijmegen, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. “Ik vind het niet zo erg om mezelf weer te zien als een beginnend artiest en in kleinere zalen te spelen”, zegt Teske in een interview dat je binnenkort in Metro vindt.

Waar: Effenaar, Metropool, Simplon, Doornroosje, Paard, De Helling, Paradiso Noord

Wanneer: 7 t/m 31 maart 2019

Ticketprijs: tussen € 14,- en € 18,-

Start kaartverkoop: zaterdag 10 november om 10.00 uur

Toptrack: ‘In M’n Hoofd’

4. The Crystal Fighters

“Do you want to go to the plage with me?”, was een vraag die we enkele jaren geleden voorgelegd kregen door de zanger van The Crystals Fighters. Wie de eerste tonen van hun grootste hit ‘Plage’ hoort, krijgt meteen de zomer in de bol, dus geen wonder dat de band op talrijke festivals heeft gestaan sindsdien. Ook in 2019 belooft de zomer vroeg zijn intrede te doen, want de kleurrijk uitgedoste leden van The Crystal Fighters brengen dan een bezoek aan de Amsterdamse Melkweg. Of het dan ook al lekker strandweer is, valt nog te bezien.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 23 maart 2019

Ticketprijs: € 24,95

Start kaartverkoop: vrijdag 2 november om 10.00 uur

Toptrack: ‘Plage’

5. Boyz II Men

Wie terugdenkt aan R&B uit de jaren ’90 kan niet om Boyz II Men heen. Met zijn zoetgevooisde vocalen verkocht het kwintet destijds ruim zestig miljoen platen en ze hebben menig romantisch etentje opgeluisterd. Het is zelfs niet ondenkbaar dat er lezers van deze krant op de hit ‘I’ll Make Love To You’ zijn verwekt. Het duet ‘One Sweet Day’, dat de groep in 1995 opnam met Mariah Carey, stond zestien weken bovenaan de Amerikaanse hitlijst – een record dat vorig jaar pas geëvenaard werd door ‘Despacito’. Inmiddels is Boyz II Men gereduceerd tot een drietal, maar ze zijn nog steeds geweldig bij stem.

Waar: 013, Tilburg

Wanneer: 3 april 2019

Ticketprijs: € 43,40

Start kaartverkoop: vrijdag 9 november om 10.00 uur

Toptrack: ‘I’ll Make love To You’

