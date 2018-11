Little Mix brengt nieuw album uit

Van Madison Square Garden in New York tot de AFAS Live in Amsterdam. De dames van de Britse girlband Little Mix hebben de wereld veroverd met hun looks, songteksten en natuurlijk hun stemgeluid. Nadat ze met hun vorige album Glory Days (2016) de wereld over gingen werd het hoog tijd dat de dames de studio weer in zouden duiken. En daar is hij dan, een nieuw album genaamd LM5.

Muziekstijlen en samenwerkingen

Wat je van het album kunt verwachten? Een mix van verschillende muziekstijlen. Van pop en reggae tot R&B, je hoort het allemaal terug. Daarnaast ging de band verschillende samenwerkingen aan met artiesten als: Ed Sheeran, Camille Purcell, Jess Glynne, MNEK en Timbaland. Voorafgaand aan het album kwam hun nieuwe single Woman Like Me in samenwerking met Nicki Minaj al uit.

Little Mix trad tijdens de MTV EMA's in Bilbao op met Nicki Minaj. Foto: ANP.

Maatschappelijke onderwerpen

Naast samenwerkingen met andere artiesten en een mix van verschillende stijlen, zingt de band over verschillende maatschappelijk actuele onderwerpen. Vrouwenrechten, LGBTQ-issues, discriminatie, bodyshaming en #MeToo komen allemaal aan bod. De band wil de onderwerpen op deze manier bespreekbaar maken. De dames stellen „dat dit hun beste album tot nu toe is en dat dit het album is dat ze altijd al wilden maken".

Voor Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall en Leigh-Anne Pinnock begon het allemaal in 2011. Tijdens hun solo deelnames aan de X-Factor UK werden ze bij elkaar in een band gezet. Samen waren de meiden zo succesvol dat ze als eerste groep ooit de X-Factor UK wonnen. Sindsdien hebben de dames meer dan 45 miljoen albums verkocht. Ook stootten ze de Spice Girls van hun troon met 4 nummer 1 singles, 4 platina albums en 9 platina singles in het VK.