Kerstnummer van John Legend en meer nieuwe clips!

Kalenderjaar 2018 gaat de boeken in als het jaar waarin rapper Donnie zijn grote doorbraak beleefde. Zijn uitspraak ‘snelle planga’s’ werd een begrip. Komend weekend staat hij in Carré. „Ik ben nu naar de mainstream gegaan en dat bevalt me zeer zeker.”

Hij is allang geen onbekende meer in de hiphopscene, want Donnie brengt sinds 2014 aan de lopende band singles en mixtapes uit. Hij werd ooit ontdekt door Lange Frans en kreeg een platendeal bij Magnetron Music toen hij daar voorgesteld werd door Vieze Fur van De Jeugd Van Tegenwoordig. Zijn fanschare groeide dankzij diverse memes en daaruit werd de hit Snelle Planga’s geboren, die hem introduceerde bij het grote publiek. Na een repetitie voor de voorstelling Viraal In Carré, met zijn goede vriend en collega-rapper Joost, staat Donnie Metro te woord over zijn plotselinge faam. „Eigenlijk gek dat het Metro heet, terwijl het via de trein wordt verspreid”, merkt hij op.

Een optreden in Carré is voor iedere artiest bijzonder, gezien de rijke historie van het koninklijk theater, maar voor hiphopacts was de zaal tot voor kort een onneembare vesting. Diggy Dex was in 2017 de eerste rapper die er optrad. „We laten zien dat het voor iedereen haalbaar is”, zegt Donnie. „Het is een nieuwe dimensie voor het hiphopgenre in Nederland. We staan op festivals en we maken de dienst uit in de charts. Het is een bevestiging van hoe lekker hiphop gaat.” Hij is bijzonder trots dat hun namen op het affiche van Carré prijken. „Als Amsterdammer is dat het hoogst haalbare. We staan tussen Toon Hermans en Youp van ’t Hek, weet je? Heel grote gasten hebben er gestaan.”