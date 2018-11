Glennis Grace verbolgen over Amerikaans management

Glennis Grace is niet te spreken over haar voormalig Amerikaanse management. „Ik respecteer het, maar ik vind het niet erg professioneel dat ze deze persoonlijke mail met de media hebben gedeeld.”

Gisteren deelde RTL Boulevard het nieuws dat het management de samenwerking met de zangeres stopte. „We wensen haar het beste met haar verdere carrière, maar het is vanaf het begin een zeer onorthodoxe situatie geweest. Het is niet echt soepeler geworden. We werken met niemand op deze manier.”

Volgens Grace doelden haar voormalige zakenpartners Lauren Walters en Josh Williams daarmee op de scheiding tussen de Benelux en de rest van de wereld. „Zij zouden zich niet met mijn carrière in de Benelux bemoeien. Dit is overigens niet ongebruikelijk en voor mij belangrijk om me op Nederland te kunnen blijven focussen. Ondanks mijn internationale dromen en ambities was dit ook altijd zo afgesproken”, schrijft de America’s Got Talent-deelnemer op Instagram.

Onprofessioneel

Dat de huidige werkwijze voor haar Amerikaanse management tóch niet blijkt te werken, „respecteert” Grace. „Maar ik vind het niet erg professioneel dat ze deze persoonlijke mail met de media hebben gedeeld.

Afgelopen zomer haalde de zangeres de finale van de Amerikaanse talentenjacht en hoopte daarna door te breken in de Verenigde Staten. Dat plan is door de huidige ontwikkelingen nog niet van de baan. „Gelukkig kan ik de gesprekken die in de VS lopen gewoon zelf overnemen en heb ik al meteen gemerkt dat als er ergens een deur dicht gaat er een andere open gaat.”