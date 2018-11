Geen Nederlandstalige hits meer voor Davina Michelle

Uit het niets scoort de Rotterdamse zangeres Davina Michelle een joekel van een hit met de Glen Faria-cover ‘Duurt Te Lang’. Dat terwijl ze liever niet in het Nederlands zingt. „Nederlandstalig komt nooit zo lekker uit mijn mond”, biecht ze schaterlachend op aan Metro.

De agenda van Davina Michelle zit dezer dagen zo vol dat ze iedere dag met iets nieuws bezig is. Metro spreekt haar terwijl ze op weg is naar een repetitie en verblijdt haar met het nieuws dat ze nóg een week bovenaan de hitlijsten staat met ‘Duurt Te Lang’, het nummer dat ze afgelopen seizoen zo vol overgave zong tijdens tv-programma De Beste Zangers Van Nederland. „Oh, echt waar, joh? Dat wist ik niet eens. Wat vet!” Eerder deze week vloog ze nog op en neer naar Californië voor de opnames van een nieuwe versie van ‘We Are The World’ met populaire YouTube-coverartiesten uit verschillende landen. Dit deed ze in de studio waar Michael Jackson en Lionel Richie in 1985 het origineel opnamen. „Het is heel overweldigend. Dit had ik een jaar of twee jaar geleden nooit verwacht, dat dit zou gebeuren.”

,,Het was een heel bijzonder jaar”, zegt ze terugkijkend op 2018. “Het begon eigenlijk eind 2017 al met mijn cover van ‘What About Us’ van P!nk die viral ging. Dat werd doorgetrokken naar het nieuwe jaar met een single (‘Relove’, red.). Dat was allemaal heel leuk en dat ging heel goed. In het voorjaar van 2018 zagen we dat de views op mijn YouTube-kanaal enorm stegen en vervolgens zijn we naar Amerika gegaan. Twee keer: één keer om op te treden en één keer om te schrijven met songwriters. Toen zijn we teruggekomen, in juni hadden we de opnames voor De Beste Zangers, daartussen heb ik nog twee weken vakantie gehad, en daarna kwamen de uitzendingen en de ‘Duurt Te Lang’-gekte. Nu is het al het einde van het jaar! Bijna ieder moment in het jaar is goed geweest.”

Uitgebonjourd

Nederland heeft er ineens een populaire zangeres bij. Dat terwijl Davina Michelle twee jaar geleden niet eens in de buurt van de finale kwam in de talentenjacht Idols. „Ik werd er vrij snel uitgebonjourd, maar ik had ook nog geen muzikale ervaring”, erkent ze. „Ik wilde eerst even kijken wat ik überhaupt allemaal kon en of ik het leuk vond. Ik zie ’t wel. Dus het is niet zo gek dat ik het niet zover heb geschopt. Ik verwijt dat Idols niet, want ik heb niet alles kunnen laten zien wat ik in me had. Het is terecht dat ze me eruit gegooid hebben. Maar naar aanleiding van mijn Idols-auditiefilmpje ben ik wel weer terechtgekomen bij het productieteam waar ik nu mee werk.”

Ze besloot ondanks het kortstondige avontuur door te gaan met zingen, maar dan wel op eigen kracht. „Toen ik net klaar was met Idols voelde het een beetje als een afgang, want je hoopt iets te bereiken wat niet gebeurt, wekenlang voor het oog van de kijkers. Al was ik wel blij toen het klaar was. Ik vond er niet zo heel veel aan en het werd ook niet echt goed bekeken. Het is sowieso bij veel televisieprogramma’s zo dat ik de competitie niet leuk vind.” De Rotterdamse blondine geeft toe dat ze heel naïef was toen ze eraan begon. „Ik deed gewoon mijn ogen dicht en ben erin gestapt. Als ik er nu op terugkijk, vind ik het geen eervolle manier van muziek maken. Ik zou het nooit meer doen.”

Engelstalig

Speciaal voor de kerstperiode heeft Davina Michelle een cover opgenomen van John Lennons ‘Imagine’. „Dat is het favoriete kerstliedje van mijn oma”, glundert ze. Dit weekend start haar clubtour door Nederland en niet lang daarna verschijnt er nieuwe muziek, die ondanks het megasucces van ‘Duurt Te Lang’ niet Nederlandstalig zal zijn. Dat vindt ze niet zo bij zichzelf passen. Dankzij de covers op haar YouTube-kanaal krijgt ze bovendien boekingen vanuit de hele wereld. „Dat is een van de redenen waarom ik niet Nederlandstalig wil zingen; ik wil de wereld over.” Kortom, er gebeurt van alles rondom Davina Michelle, al geeft ze aan dat ze te weinig tijd heeft om erbij stil te staan. „Het gaat enorm snel. Ik had niet eens door dat ik al zoveel weken op nummer 1 sta. Het is supervet, maar het dringt soms niet helemaal door. Er zijn zoveel nieuwe dingen. Pas als ik even ga zitten met een groot glas wijn realiseer ik wat er aan de hand is. Dan ben ik enorm blij en voel ik me vereerd en gelukkig dat mij dit mag overkomen. Ik denk dat er duizenden muzikanten zijn die het proberen en niet aan de oppervlakte komen. Ik had het geluk dat P!nk heeft gereageerd op mijn cover. Door de chaos van elke dag kan ik dat allemaal niet bevatten. Het gaat gewoon door.”