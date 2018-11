Famke Louise negeert haar haters

Openhartige artieste hoopt dat mensen na Famke Louise, de documentaire een ander beeld van haar hebben. Met wat minder haat.

‘Ik krijg terminale oorkanker van je muziek.’ ‘Famke, pleeg zelfmoord.’ Bijna gelaten leest Famke Louise (Meijer, 19) de haatreacties voor. Het is de beginscène van Famke Louise, de documentaire, nu in vier delen van 25 minuten op Videoland te zien. Regisseur Elza Jo Tratlehner zat het ex-model, de YouTube-ster en de zo succesvolle zangeres van Op Me Monnie maandenlang dicht op de huid. Het resultaat: een indringend kijkje in het hectische leven van een zowel bejubelde als verguisde superster in eigen land en een blik achter de schermen van een tiener die ook onzeker is en niet lang geleden haar vader bij een ongeluk verloor.

11 dilemma's

Metro ontmoet Famke Louise in een hotelkamer in A’dam Toren. Ze tuurt op haar smartphone, languit liggend op een bed. Op de rand zit ‘iemand van haar entourage’. De verslaggever twijfelt serieus even of hij soms tussen hen in moet zitten, maar dat blijkt tocht niet de bedoeling. Eenmaal in een comfortabele fauteuil geploft, zegt het kijkcijfer- en streamingkanon de docu met veel spanning te hebben afgewacht: „Maar ik vind het heel mooi en persoonlijk geworden.”

'Gewoon een superster'

„Ik wilde mezelf graag eens laten zien. Hoe ik ben en wat ik doe in mijn dagelijks leven, iets wat heel vaak wordt onderschat. Ik hoop dat mensen een ander beeld krijgen van mij. Dat ze zien dat ik superhard werk en dit heel graag wil.” Dat laatste bevestigt de regisseur, maar in de docuserie ook mensen als radio-dj Giel Beelen, steun en toeverlaat JayJay Boske en rapper Donnie (‘ze werkt kéi- en kéihard’). Ze neemt dans- en zangles, mediatraining en bereidde zich tot in puntjes voor op haar tv-deelname aan Expeditie Robinson. Beelen voegt ook toe: „Famke Louise is gewoon een superster, waarmee ik ook wel een beetje medelijden heb.”

Foto: Remko de Waal | ANP

Met dat laatste bedoelt Beelen het deel van de bevolking dat meent dat je mensen op social de meest verschrikkelijke dingen mag toewensen. Bij Famke Louise is, en na de docu misschien wel was, dat extreem. Ze geeft toe dat het hardop voorlezen speciaal voor de documentaire was. „Eerlijk gezegd lees ik het nooit. Waarom zou ik? Daar heb ik geen zin in en heb wel betere dingen te doen. Als je elke dag comments gaat zitten lezen, dan word je doodongelukkig. Ik sta erboven. Buiten dat vind ik een beeeeeeetje haat ook wel leuk. Anders wordt het maar saai.”

Bad Bitch uit Almere

Aan mensen die Famke Louise, de documentaire nog moeten kijken, belooft ze dat ze veel meer dan dat gaan zien. „Je krijgt ook de schrijverskant, hoe bijvoorbeeld het liedje Bad Bitch uit Almere (haar voormalige woonplaats, red.) voor de documentaire is gemaakt. Je ziet bovendien emotionele momenten over het overlijden van mijn vader en dat ik daarover voor het eerst gesprekken voer met mijn moeder. Dat is heftig, net als het gedeelte over mijn ex-vriendje.”

Foto: Elza Jo Tratlehner

Terwijl Famke Louise ons in haar leven binnen laat, dumpte ze tegelijkertijd alle vlogs van haar YouTube-kanaal (in de docu zijn nog wel fragmenten te zien). „Tegenstrijdig ja, maar je moet het nu met de documentaire doen, want die is mooi. Ik was bepaald niet trots meer op mijn eigen video’s. Dan zag ik mezelf terug terwijl ik het had over ’25 dingen over Famke Louise’. Ja, pffffffff, dacht ik dan. Famke wat dooooooeeeee je? Of dat ik als 16-jarige vertelde dat ik zo’n grote kluns was.”

Doodsangsten om ratten

Tijdens het eerdergenoemde Expeditie Robinson zag Nederland al dat de pas van Hoogezand naar Amsterdam verhuisde zangeres niet alleen die meid is waar altijd iets omheen hangt. Een meid die zelfs wat op de achtergrond bleef en doodsangsten uitstond voor de Aziatische ratten. Het deed haar imago best goed, merkte ze. „Toch was ik er niet helemaal mezelf. Kan ook bijna niet anders als je alleen maar bananen eet. Ik durfde mezelf niet helemaal te laten zien. Toch waren veel reacties op social media hartstikke leuk. Ik ben wel anders gewend en heb nu minder haters. Ik hoop dat dat na de documentarie alleen nog maar beter wordt.”

Foto: Elza Jo Tratlehner

Dat mensen op z’n minst benieuwd naar Famke Louise zijn, blijkt wel als rapper Ronnie Flex tijdens het Metro-interview naar buiten heeft gebracht dat hij vader wordt. Famke Louise postte enkele dagen eerder een liefdevolle foto van hen samen, wat even nieuwsfeit nummer één werd: zijn zij soms een stelletje? Collega’s bestoken de whats-app van de verslaggever bij het verlaten van A’dam Toren. ‘Jij zit toch bij Famke Louise? Wordt ze moeder? Kan je het zien?’ Maar nee. Het buikje is nog strak en de artieste zal in 2019 meer optredens doe dan ooit.