Donnie bouwt zijn eigen spekkoek

Kalenderjaar 2018 gaat de boeken in als het jaar waarin rapper Donnie zijn grote doorbraak beleefde. Zijn uitspraak ‘snelle planga’s’ werd een begrip. Komend weekend staat hij in Carré. „Ik ben nu naar de mainstream gegaan en dat bevalt me zeer zeker.”

Hij is allang geen onbekende meer in de hiphopscene, want Donnie brengt sinds 2014 aan de lopende band singles en mixtapes uit. Hij werd ooit ontdekt door Lange Frans en kreeg een platendeal bij Magnetron Music toen hij daar voorgesteld werd door Vieze Fur van De Jeugd Van Tegenwoordig. Zijn fanschare groeide dankzij diverse memes en daaruit werd de hit Snelle Planga’s geboren, die hem introduceerde bij het grote publiek. Na een repetitie voor de voorstelling Viraal In Carré, met zijn goede vriend en collega-rapper Joost, staat Donnie Metro te woord over zijn plotselinge faam. „Eigenlijk gek dat het Metro heet, terwijl het via de trein wordt verspreid”, merkt hij op.

Een optreden in Carré is voor iedere artiest bijzonder, gezien de rijke historie van het koninklijk theater, maar voor hiphopacts was de zaal tot voor kort een onneembare vesting. Diggy Dex was in 2017 de eerste rapper die er optrad. „We laten zien dat het voor iedereen haalbaar is”, zegt Donnie. „Het is een nieuwe dimensie voor het hiphopgenre in Nederland. We staan op festivals en we maken de dienst uit in de charts. Het is een bevestiging van hoe lekker hiphop gaat.” Hij is bijzonder trots dat hun namen op het affiche van Carré prijken. „Als Amsterdammer is dat het hoogst haalbare. We staan tussen Toon Hermans en Youp van ’t Hek, weet je? Heel grote gasten hebben er gestaan.”

Soundmixshow

Donnie is blij met de erkenning van buiten de hiphopscene. „Snelle Planga’s is voor mij persoonlijk heel goed geweest, maar ik maakte niets anders dan ik voorheen deed. Na al die jaren had ik iets wat bij een groot publiek aansloeg. Je moet het zien alsof je jarenlang bij een bedrijf hebt gewerkt, zonder er iets voor te krijgen, en nu word je eindelijk uitbetaald.” Hij zegt dat de hit makkelijk tot stand kwam. „Dat is de kracht van Planga’s: het is wat het is. Het is een echt hiphopliedje en ik heb geen moeite gedaan om het commercieel te maken met autotune of whatever. Het is net als in de Soundmixshow van Henny Huisman vroeger; de normaalste gasten wonnen. Kijk maar naar Marco Borsato, ook al heeft hij nu zijn staartje niet meer.”

Die underdogpositie lijkt de rapper heel prettig te vinden. „Ik zit nu in Rocky 1. Ik ben nog geen kampioen, maar er komt nog een deel 2. Dat is het mooie aan Rocky; de underdog wint altijd. Daar heb ik echt in geloofd.” De kracht van Donnie zit ’m vooral in zijn authenticiteit. Hij is er daarom van overtuigd dat hij de plangahype overleeft. „Als je jezelf Lil Wenkbrauw noemt en je verft je wenkbrauw aan de ene kant roze en aan de andere kant paars, dan valt dat op. Dat is iets anders dan iedereen heeft. De valkuil is dat je even leuk bent en daarna niet meer. Dat is bij mij niet aan de hand. Ik ben altijd zo geweest. Vóór Snelle Planga’s verkocht ik Paradiso al uit en stond ik op Lowlands. Voor mij is dit een extra dimensie.”

Spekkoek

Donnie ziet zichzelf als ‘een niche in de mainstreamwereld’. „Het is net een spekkoek”, filosofeert hij. „Het heeft verschillende lagen, maar het smaakt als een geheel als je erin hapt. Ik ben mijn eigen spekkoek aan het bouwen.” Het zijn dit soort metaforen waardoor Donnie als een woordkunstenaar wordt beschouwd. Bovendien heeft niemand zoveel bijnamen als hij, die hij overigens zelf verzint. „De mannelijke Bruce Jenner is mijn favoriet, al vind ik Maradonnie ook relatief geniaal bedacht, omdat het zo voor de hand ligt. Donnie Parton, Donnie Jordaan... Ik kan urenlang doorgaan.” Komend voorjaar verschijnt zijn debuutalbum. „Als ik mensen om me heen mag geloven, heb ik een evergreen. Na zeven jaar rappen heb ik eindelijk een leuk album gemaakt. Het is me gelukt.”

De show Viraal In Carré belooft bijzonder te worden. Laat het maar aan Donnie over om de voorstelling aan te prijzen. „Het wordt een superleuke show voor jong en oud. Het is begrijpelijk voor iedereen, het is meer dan een hiphopshow. We hebben een dikke lichtshow en een scherm. Misschien gaan we wel meer doen dan alleen rappen. Wie weet is er een speciale voice-over en komen er gasten langs. Wie weet wordt het wel zoals de Staatsloterijshow of All You Need Is Love met kerst, dat het maar niet ophoudt met verrassingen. Misschien is iemand in de zaal wel verliefd geworden op iemand uit Zuidoost-Brazilië en hebben we diegene overgevlogen. Je weet het niet, je moet erbij zijn!”

Donnie en Joost treden op 2 december op in Carré, Amsterdam. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Via metronieuws.nl/musiccity maak je kans op twee kaarten.