De Black Eyed Peas ontmoeten? Vandaag kan het!

Hiphopgroep The Black Eyed Peas gaat op het nieuwe album Masters Of The Sun Vol. 1 verder zonder zangeres Fergie. Hoewel ze daarmee teruggaan naar hun roots, blijven ze nieuwe dingen uitproberen. „Wij doen iets wat nog niemand eerder heeft gedaan”, aldus Will.i.am.

Als trio brachten de rappers Will.i.am, Taboo en Apl.de.ap rond de eeuwwisseling twee albums uit, te weten Behind The Front en Bridging The Gap. Het wereldwijde succes kwam pas met de derde plaat Elephunk, de eerste met Fergie als lid van The Black Eyed Peas. Eerder namen Kim Hill en Sierra Swan de vocalen voor hun rekening, al werden zij nooit naar voren geschoven als het gezicht van de groep. „We wilden dat onze afkomst op ons nieuwe album doorschemert”, vertelt Apl.de.ap over Masters Of The Sun Vol. 1. De titel van de openingstrack van de plaat zegt eigenlijk alles: ‘Back 2 Hiphop’. Een terugkeer naar echte hiphop dus, zonder repetitieve hitrefreinen en dancebeats. „Dit is in feite ons derde album”, zegt Will.i.am stellig.