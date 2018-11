Borsato: Ik beloofde het de baas van De Kuip

Veertien jaar geleden beloofde Marco Borsato aan de directeur van De Kuip dat hij nog een keer terug zou komen voor een optreden in het stadion. Volgend jaar gaat het dan eindelijk gebeuren.

„Ik vind het lastig om een belofte te doen en die niet in te lossen”, zegt de zanger nu over zijn toezegging uit 2004.

The Rolling Stones zijn tot op heden de recordhouders wat betreft het aantal stadionconcerten in De Kuip, maar Marco Borsato gaat dat aantal komend jaar evenaren of misschien zelfs verbreken. Tien keer waren Mick Jagger en consorten te zien in het Rotterdamse voetbalstadion. Toen Borsato in 2004 voor het laatst in het stadion optrad, zei hij tegen directeur Jan van Merwijk dat hij echt nog wel een keertje terug zou keren. Op de avond voor Hemelvaartsdag, op woensdag 29 mei, maakt hij zijn comeback op wat hij zelf omschrijft als ’het mooiste podium van Nederland’.

Foto: Levin den Boer / ANP

Naam op de middenstip

Het gerucht dat Borsato weer een concert zou geven in De Kuip gonsde al langer rond, niet in de laatste plek omdat hij heel groot met kalk zijn naam op het gras had geschreven. „Ik heb letterlijk mijn naam op de middenstip gekalkt”, lacht hij. „Maar het zat er zó dik op, dat het er niet meer van af ging! Dat veroorzaakte wel wat stress. Er staan al wekenlang warmtelampen op die plekken. Ze maaien het gras, laten het weer groeien, maaien het dan weer, maar het is er nog steeds niet helemaal van af. Ik moest me op een gegeven moment in allerlei bochten wringen om het te ontkennen en dat doe ik liever niet.”

Toeterende bus

Dinsdagmiddag mocht hij eindelijk onthullen dat hij weer gaat zingen in De Kuip. De verzamelde Nederlandse pers stond de zanger op te wachten in een grote lege hal achter Ahoy. Even later kwam al toeterend een bus de hal binnenrijden met op de zijkant groot het gezicht van Borsato en de naam van het voetbalstadion. „We wilden jullie een beetje op het verkeerde been zetten”, grapt Borsato wanneer hij uit de bus stapt. Met Borsato als reisleider vertrekt de bus naar De Kuip, waar hij in de spelerstunnel zijn plannen kenbaar maakt. „Ik heb er vannacht niet van kunnen slapen”, erkent de zanger die in 1990 doorbrak toen hij de Soundmixshow won.

In 2004 kwam Marco Borsato zo De Kuip in zakken. / Rick Nederstigt | ANP

Marco Borsato is de enige zanger die De Kuip negen keer wist uit te verkopen. Boven de spelerstunnel is een muurschildering te zien waarop hij staat afgebeeld tussen Tina Turner en Madonna, nog twee popiconen die het stadion meerdere malen wisten te vullen. Ook Prince, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Bryan Adams en Nederlandse artiesten als Doe Maar en René Froger wisten het thuishonk van Feyenoord uit te verkopen. Tien jaar lang werd er in de Kuip geen concert gegeven, maar de aankondiging van de Borsato-show volgt twee weken nadat ook de Duitse stadion-act Rammstein bekendgemaakt heeft er komende zomer op te treden.

Kuip klinkt te gek

Borsato begrijpt heel goed dat internationale artiesten in De Kuip willen spelen. „Er zijn meer stadions bijgekomen in de loop der jaren, ook met een dak erop, maar dit klinkt gewoon te gek.” Tegenwoordig komt de zanger vooral nog in De Kuip als hij wedstrijden van zijn favoriete club AZ bijwoont met zijn zoon, wat bij hem weer het vuur aanwakkerde om er een concert te geven. „Deze plek ademt historie”, zegt hij trots. „Natuurlijk voor iedereen die voetbalminnend is, maar hier ligt ook muziekhistorie. Dit stadion vibreert mee met de klanken van de muziek. Het heeft een ziel.”

Overigens staat Borsato niet alleen in het stadion, want net zoals hijzelf ooit bij een Kuip-concert van René Froger te gast was, neemt hij een aantal bevriende collega’s mee het podium op: Di-Rect, André Hazes Jr. en Lil’ Kleine. „Ik heb een paar dingen nog niet genoemd die echt top of the bill zijn!”, grijnst hij. Hij belooft dat er in het nieuwe jaar ook nieuwe muziek aan komt. „Het is een creatief proces, dus het is lastig te zeggen wanneer het precies klaar is. Het staat los van de concerten, maar die dingen grijpen uiteindelijk in elkaar.” Inmiddels heeft Borsato zoveel klassiekers dat het nog lastig wordt om te kiezen welke hij gaat zingen op 29 mei. „Ik heb drie avonden nodig om alles te spelen!”

De kaartverkoop start vrijdag 16 november.