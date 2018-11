Black Eyed Peas verrassen fans in VondelCS

De Black Eyed Peas verrasten hun fans gisteren met een intieme signeer- en luistersessie in VondelCS. Metro was erbij.

Midden in het Vondelpark in Amsterdam in een intiem zaaltje in VondelCS staat een handjevol fans ongeduldig te wachten. Hun favoriete band, de Black Eyed Peas, kan ieder moment hun opwachting maken. Voor de één wordt het de eerste keer oog in oog staan met de bandleden, terwijl de ander ze een paar weken geleden nog tegen het lijf liep na hun concert.

Broers Kasper (24) en Helgemoes (22) zijn diehard fans. Maar niet van die gillende flauwvallende. Voor hen is de muziek van ‘de Peas’ puur jeugdsentiment. ,,We zijn sinds 2004 al fan. Je hebt ze door de jaren heen zien groeien. Het is gewoon geweldig om ze hier te zien en te kijken met wat voor nieuws ze komen”, vertelt Kasper. Zijn broer, Helgemoes, knikt: ,,Als ik hun muziek hoor denk ik gelijk aan onze jeugd. Ze betekenen veel voor me. Het zijn niet zomaar artiesten het zijn gewoon mensen die met liedjes als Where is the love maatschappelijk betrokken zijn.”

Black Eyed Peas verrassen enthousiaste fans. Foto: ANP

Voor deze broers blijft deze band altijd een gedeelde passie. ,,Ze proberen een boodschap over te brengen met hun muziek en dat is iets dat vandaag de dag niet veel meer wordt bereikt. De Black Eyed Peas zijn uniek en ze blijven altijd een plekje in mijn hart hebben.”

Ook Desiree (24) en Robert (25) zijn al jaren fan. ,,Ik was 10 toen ik naar mijn eerste Black Eyed Peas concert ging”, vertelt Desiree. Ook voor Robert speelde de band al vroeg een rol in zijn leven. Het allereerste album dat hij kocht was namelijk van de Peas. Voor hen is het totale plaatje de reden waarom ze zo fan zijn van de band. ,,Hun muziek, de stijl, de boodschap die ze overbrengen en alles wat ze doen voor hun fans. Het is gewoon geweldig.”

Net als broers Kasper en Helgemoes en vrienden Desiree en Robert is ook Marianne (16) opgegroeid met de muziek van de Black Eyed Peas. Voor haar betekent de muziek van de band veel. Ze stelt ‘dat de liedjes een rustgevende werking hebben na een zware dag’. Wat als ze een ding tegen de band mag zeggen? Daar hoeft ze niet lang over na te denken. ,,Ik zou ze willen bedanken voor alle mooie muziek die ze gemaakt hebben. En ik zou ze vertellen dat lol moeten hebben in Amsterdam en dat ze terug moeten komen.”