Band faket achterban en houdt scamtour door Europa

Ooit gehoord van de band Threatin? Nee. Dat is ook bepaald geen schande, want er is bijna niemand die de band wel kent. Toch had de hardrockband uit Los Angeles een hele tour door Europa gepland.

Hoe krijg je dat in hemelsnaam voor elkaar? Nou Threatin had ze afgedwongen door verschillende organisatoren en planners bij concertzalen te misleiden met allemaal gefakete statistieken. Frontman Jered Threatin speelde hier zelf een hele grote rol in.

Duizenden gekochte likes

Allereerst deed hij zich voor als hun niet-bestaande booking officer van het eveneens verzonnen StageRight Bookings. Daarnaast had hij ook flink wat geld zitten in gekochte Facebook-likes en YouTube-comments. De 38.000 Facebook-likes die de band heeft, zijn naar verluidt bijna allemaal gekocht.

Op 1 november werd de tour afgetrapt in The Underworld, een concertzaal in Londen. 291 kaarten waren er verkocht volgens de Threatin-promoter, maar slechts drie gasten kwamen er opdagen.

180 kaarten

Het bleek pas het begin, want een paar dagen later stond er een show gepland in de zaal The Exchange in Bristol. Eerder hadden de mensen van de zaal te horen gekregen dat er 180 kaarten verkocht waren, maar op de avond zelf bleef het angstvallig leeg.

Er kwamen slechts een paar mensen opdagen, die door het voorprogramma op de gastenlijst waren gezet. Na wat heen en weer gesteggel over geld, kon het voorprogramma uiteindelijk nog wel optreden. Voor enkel hun eigen tourmanager en gasten.

Maar er stonden toch ruim honderd mensen als aanwezig aangevinkt op de Facebook-pagina van het event? Klopt, alleen die bleken allemaal in Brazilië te zitten.

Drukke avond

Door te melden dat er al '180' kaarten waren verkocht, maakte bijvoorbeeld The Exchange nog extra reclame voor het concert, om locals op het laatste moment naar hun zaal te lokken voor de laatste kaarten, waarvan er dan heel veel beschikbaar waren. Zo kon er mogelijk een fanbase gecreëerd worden. ,,We verwachten een drukke avond, want er zijn volgens de promoter al 180 verkocht", zo postte het onwetende personeel van de concertzaal aan de vooravond van de show.

Uiteindelijk kwam er bijna niemand opdagen, zo constateerde Billy Bingham, zanger van voorprogramma Ghost of Machines ook. ,,Uiteindelijk zijn we maar gebleven, omdat ik het op een bepaalde manier ook naar voor hem vond", vertelt Bingham aan NME. ,,De promotor van de zaal was woest op hem. Pas uren later kreeg ik door dat hij zelf alles bij elkaar had gelogen."

Neppe video's

Maar het verhaal is daarmee nog niet gedaan. Natuurlijk niet, we are only just getting started. Want mensen zijn naast de comments inmiddels ook in de video's van en over Threatin op YouTube gedoken. Zo moet dit een 'in crowd' video voorstellen vanuit een chaotische moshpits tijdens een van hun optredens.

,,Ik kon slechts af en toe een paar seconden opnemen, want de menigte gedroeg zich behoorlijk wild. Mijn telefoon viel steeds bijna, maar geweldige show!", zo luidt het onderschrift. Echter blijken het beelden van een ander optreden te zijn met daarover het geluid van Threatin. Ook zijn er andersom video's van de band, waarbij het geluid van een schreeuwend publiek is toegevoegd. De zaal is steeds - nagenoeg - leeg.

Het gaat nog even verder, want er zijn nog meer filmpjes van bijvoorbeeld een interview. Jered Threatin doet het uiterst professioneel. Hij kijkt niet naar de camera, maar recht naar de (niet-bestaande) naast de camera zittende journalist, terwijl hij zijn zelf gescripte vraag beantwoordt.

StageRight Books

Adam Gostick van The Unresolved, dat donderdag in Birmingham in het voorprogramma stond van Threatin, legt tegenover Metalsucks uit hoe de misleiding in zijn werk ging. ,,We kregen een mail van ene Casey van een bedrijf genaamd StageRight Bookings met als onderwerp 'Show Offer'. Er werd ons een plek in het voorprogramma aangeboden en Threatin werd enorm de hemel ingeprezen en groter gemaakt. Alleen dacht ik dat het een band was die het gewoon wilde proberen aan de andere kant van de oceaan en zocht ik er niks achter."

,,Het lijkt er op dat Threatin alleen die man (Jered, red.) is en geen band. Hij stelt een solo-artiest te zijn die een band inhuurt", vervolgt Gostick. ,,Gedurende de hele avond Threatin heeft met niemand gesproken. Hij en zijn hele entourage kwamen ontzettend arrogant over. Uiteindelijk stonden er dertien mensen in de zaal toen we speelden. De geluidstechnicus, de barman, tien mensen die wij hadden meegenomen en een iemand die daadwerkelijk een kaartje had gekocht."

Overigens mogen de concertzalen wel iets strenger naar zichzelf kijken. Een korte blik op Spotify had je al geleerd dat nog geen een van de songs boven de tweeduizend plays zit en het aantal luisteraars per maand staat op 43. Er luisteren vanavond in de karaokebar dus net zoveel mensen naar jou als naar Threatin per maand. Blijkbaar had Jered niet de tijd en het geld om alles bij elkaar te faken.

Rest van Europa

De vraag is hoe het nu verder gaat met Jered Threatin. Want na vijf shows in Engeland en een in Schotland, wordt de tour zondag vervolgd in Noord-Ierland en daarna gaat hij nog naar Frankrijk, Italië en Duitsland. Dus zijn uitverkochte tour voor lege zalen lijkt nog niet voorbij.