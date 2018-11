Artiesten maken vuist tegen woekerprijzen tickets

Woekerprijzen van concerttickets zorgen niet alleen bij muziekliefhebbers voor veel frustratie. Ook artiesten en organisaties hebben het helemaal gehad met de secondaire handel in toegangskaartjes waarbij soms wel het tienvoudige van de oorspronkelijke prijs gevraagd wordt. Artiesten als Kensington, Blaudzun, De Staat, Guus Meeuwis, Jochem Myjer, Guus Meeuwis en vele anderen onderschrijven het manifest waarin wordt gepleit dat de hoge prijzen in de doorverkoop concertkaarten moet stoppen.

Twee weken geleden was het nog raak bij de voorverkoop bij het concert van Rammstein in de Kuip, toen werden op de dag van de verkoop al kaarten van mensen 'die toch niet konden komen' aangeboden voor bedragen tot 700 euro terwijl een regulier ticket ongeveer 70 kostte. En dit is geen losstaand incident, ook bij optredens van Eminem, Jay Z, P!NK en de voorverkoop van de Zwarte Cross was het raak.

Postbus 51

De woekerprijzen bij de doorverkoop van concerttickets zijn voor Peter Kwint al tijden een doorn in het oog. Samen met een aantal andere kamerleden stelde hij een motie op die unaniem werd aangenomen door de Tweede Kamer. Minister van Eygelshoven van onderwijs, cultuur en wetenschap moest aan de bak en het gesprek aangaan met de sector. Bijna een jaar later kwam er een antwoord.

Begin november gaf zij de Tweede Kamer een update over plannen om de secondaire tickethandel aan banden te leggen. De minister is in gesprek geweest met de sector en uit deze gesprekken zou gebleken zijn dat een verbod geen oplossing is. Handelaren zouden in dat geval hun heil in het buitenland zoeken en er zou geen draagvlak voor het plan zijn. Als tegemoetkoming zal een voorlichtingscampagne gestart worden om consumenten beter bewust te maken over de doorverkoopmarkt bij evenementen.

Deze reactie was tegen het zere been van de SP'er die zelf in zijn vrije tijd ook een concert bezoekt. „Blijkbaar is de minister de enige persoon in Nederland die niet weet wat het probleem is. Woekeraars kopen massaal kaarten op en verkopen die door met winst. Dan heb je niks aan een Postbus51 spotje, dan heb je iets aan een wet.” Hij liet het er niet bij zitten en stelde een manifest op waarin hij artiesten en organisaties opriep een vuist te maken tegen de woekerprijzen. Aan de oproep werd massaal gehoor gegeven, een imposante line-up die op een zomerfestival niet zou misstaan was het eindresultaat.

Kwint tijdens de presentatie van het manifest ©Peter Kwint

Wetgeving

In Ierland is het vragen van woekerprijzen voor tweedehands concerttickets bij wet verboden. Hier werd afgelopen zomer een wet aangenomen waarin een kaartje nooit voor meer dan de aanschafprijs mag worden doorverkocht en is het gebruiken van geautomatiseerde software waarbij bots op grote schaal kaarten opkopen niet langer toegestaan. Ook in Vlaanderen en Engeland zijn soortgelijke wetten doorgevoerd.

Zo'n soort wet zou er volgens Kwint ook in Nederland moeten komen. „Alles is beter dan dit, de muziekliefhebbers zijn de dupe. Concerten zijn binnen een paar minuten uitverkocht en fans moeten uren in wachtrij staan voor een kaartje. Toch zijn er op hetzelfde moment al massaal tickets in de verkoop op doorverkoopsites zoals Viagogo en OnlineTicketshop, dit voor minimaal het dubbele van de oorspronkelijke prijs. Ze doen alsof de kaarten van consumenten afkomstig zijn, maar dat betwijfel ik. Alsof al die mensen ineens een begrafenis hebben tijdens het concert dat over een half jaar is, een uur na de opening van de verkoop.”

„De minister beweert dat er in de sector geen draagvlak zou zijn voor strengere wetgeving. Het manifest bewijst dat dit argument de prullenmand in kan", zo stelt het kamerlid die de afgelopen weken steun kreeg tientallen artiesten.

Cultuurbegroting

Het manifest werd maandag gepresenteerd tijdens de cultuurbegroting. Toch lijkt de minister voorlopig niet van plan te zijn om iets te veranderen aan de secondaire handel in concerttickets. De bewustwordingscampagne zou voldoende zijn om het probleem op te lossen. „Ze heeft eigenlijk helemaal geen antwoord gegeven op mijn vragen, geen idee waarom het in Ierland, Engeland en Vlaanderen wel kan en hier niet," aldus het kamerlid.

„Ik snap niet waarom het 'onmogelijk' is om een wettelijk percentage op doorverkoop vast te stellen, dit gebeurt bijvoorbeeld al bij Ticketswap. En er zijn nog veel meer mogelijkheden, zo zouden tickets alleen kunnen worden terugverkocht aan de organisatie of kan je ze op naam zetten. Dit lijkt eerder een gebrek aan politieke wil," aldus Kwint. Of de voorlichtingscampagne in plaats van een wet komt, is eveneens onduidelijk. Kwint blijft hoe dan ook strijdbaar. „Ik blijf deze zaak volgen en de minister een hoop vervolgvragen stellen, ook wil ik een inhoudelijke reactie op het manifest dat maandag gepresenteerd werd."

Mocht de minister nog steeds niet overgaan tot wetgeving dan rest voor Kwint niets anders dan zelf met een wetsvoorstel te komen. „Ik kan de informatie die ik nu verzamel heel goed gebruiken bij het lanceren van mijn eigen wet. Dan kunnen de artiesten van het manifest mooi optreden bij de lancering en maken we er een gaaf festival van. Ik moet alleen nog wel vragen of ze dan kunnen," grapt hij.