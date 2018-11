Albino: 'Een roetsjbaanrit door een fucked up brein'

Hij verloor zijn beide ouders op jonge leeftijd, werd van het gymnasium afgegooid, maakte vervolgens de havo niet af en was een poosje dakloos. Toch liet de 21-jarige Joost Klein uit Leeuwarden zich nooit uit het veld slaan.

Klein werd groot op YouTube, betrad het podium als rapper en speelde de hele X-Ray op Lowlands plat. Zijn grootste hit Scandinavian Boy is 4,6 miljoen keer beluisterd op Spotify en nu brengt hij een soort dichtbundel met de titel Albino.

Multitasken met Joost in de Bak, Leeuwarden ©Jelmer Visser

Dichter uit Leeuwarden

Alle reden om hem eens op te zoeken in Leeuwarden, de stad waar hij opgroeide. Hij heeft een volle agenda en is tijdens het gesprek bezig met de montage van zijn nieuwste videoclip Chubby onder het genot van een koude chocolademelk met slagroom.

Waarom schrijft een 21-jarige rappende YouTuber een dichtbundel? „Dat komt door mijn vader”, aldus Joost. „Hij zei me dat ik ook een boek moest schrijven, net als hij. Dus toen een uitgeverij vroeg of ik dat wilde doen dacht ik ‘wow dit kan niet beter, ik had het in mijn hoofd al af. Het is echt vet om iets tastbaars in mijn handen te hebben. Op YouTube en met mijn muziek is alles virtueel en dit is heel anders."

„Ik moest huilen toen ik hem voor het eerst in ontvangst nam, niks mis met huilen. Dat overkomt me best vaak”, vertelt de blonde Fries die zichtbaar verguld is met zijn boek. Het exemplaar wijkt geen moment van zijn zijde en moest per se een harde cover hebben in een handzaam bijna vierkant formaat.

Waarom gaat Joost naar Disneyland? ©ANP, Joost Klein

Ene oor in, andere oor uit

„Ik wil een beetje met de lezer spelen. Albino is eigenlijk een soort van rollercoasterrit door mijn hoofd, je gaat mijn rechteroor in en mijn linkeroor uit”, zegt Joost. Het boek is een soort dichtbundel die lekker wegleest met korte verhalen en passages. Soms van twee woorden en soms vier pagina’s lang.”

Van zware verhalen over therapie tot een geëscaleerde vakantie naar Frankrijk van ‘wel’ zes jaar geleden. Het is van de hak op de tak en de jonge schrijver weet je elke pagina weer te verrassen met een onverwachte nieuwe Joost-kronkel; bij vlagen ernstig, nog vaker absurd, maar altijd met een glimlach en een vleugje paranoia. Eigenlijk net als zijn nummers, die qua tekst en tempo alle kanten opgaan; van trage hiphopbeat naar snoeiharde hardstyle en weer terug.

Vroeger stond de Leeuwarder bekend als EenhoornJoost op Youtube, hij maakte onder meer video's waarin hij het op een zuipen zet en influencers op de hak neemt. Neemt Joost ons allemaal op de hak en is het allemaal een grap? Hij vindt van niet. „Ik vind het onzin als mensen me vragen of ik serieus ben. Ik maak misschien grappen, maar wel fucking serieus.”

Joost is altijd bezig en slaapt slechts drie tot vier uur per nacht. Maar heeft het er allemaal voor over. „Ik heb wel geleerd dat ik een bouwer ben die toffe dingen wil maken. En omdat ik totaal niet met mijn handen kan werken doe ik het digitaal en met woorden. Ik ben eigenlijk een hele normale jongen met een fucked up brein die leeft in een soort hyperrealiteit.”

Een ode aan Dirk Kuyt ©ANP, Joost Klein

Patrick Ster en Dirk Kuyt

Terwijl het gesprek in volle gang is, worden we van een onderbroken door een jongen van een jaar of twaalf die verwonderd naar Joost tuurt. Ietwat onzeker komt hij dichterbij en stelt de vraag. „Hee, Joost mag ik een foto van je maken? Mijn vriend gelooft niet dat jij hier zit.” Joost antwoordt bevestigend en vraagt op vriendelijke toon of hij erbij komt voor een selfie samen. Zo gezegd, zo gedaan; de foto wordt geschoten en de scholier loopt voldaan verder.

Op sterallures zal je hem niet snel betrappen, hij heeft sowieso weinig met sterren behalve Patrick Ster uit Spongebob dan. Waar hij wel van houdt? Underdogs. „Ik heb altijd liefde gevoeld voor de underdog, zo ben ik zelf ook altijd geweest. Het zou pas eng worden als iedereen op straat me geweldig vindt, ik blijf veel liever een stabiele middenmoter die hard werkt en waar je altijd van op aan kan: een beetje zoals Dirk Kuyt.”

Hij heeft geen rijbewijs en reist gewoon met tweede klas in de trein. „Mensen denken vaak dat ik heel rijk ben, maar dat valt vies tegen. Soms verwen ik mezelf op een ticket voor de eerste klas.”

Joost tijdens een optreden in poppodium Metropool, Enschede tussen het publiek ©Jelmer Visser

Online opgegroeid

Waar haalt zo’n gast zijn inspiratie vandaan? Joost is afgelopen zaterdag 21 jaar geworden en groeide op met internet. „Ik geef het direct toe, ik ben verslaafd aan mijn smartphone en altijd veel online geweest. Dat begon toen al toen ik jong was op Habbo Hotel, op mijn tiende maakte ik mijn eerste filmpjes. Ik vond de memes en humor die je op platformen als 9Gag, 4Chan en Reddit tegenkomt altijd erg tof. De laatste jaren wordt dat ook steeds meer mainstream in Nederland op sociale media en dat is vet.”

Hij wordt ook versterkt door zijn vriendengroep bestaande uit onder meer rapper Donnie en cabaretier Stefano Keizers, met wie hij veel samenwerkt en een hele goede klik heeft. Bijnamen heeft Joost een hoop gehad; EenhoornJoost werd Scandinavian Boy en nu is hij Albino. „Eigenlijk staat elke bijnaam voor een fase in mijn leven. Dit is dus weer een nieuw hoofdstuk”, zo stelt hij.

Ode aan het absurde

Klein vindt het jammer dat er in het Nederland van nu zo weinig absurdisme is. „Dit heeft mij gevormd en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het is nergens voor nodig om de hele tijd maar bang en boos te zijn. Dingen als Villa Achterwerk, Purno de Purno en de tekenfilms van Cartoon Network zoals Looney Toons, zouden weer moeten terugkomen.”

De absurde muziek en schrijfkunsten slaan in elk geval aan. Zijn memorabele optreden op Lowlands smaakte absoluut naar meer. Nog dit jaar verschijnt zijn eerste album dat ook Albino heet. Daarna volgt er een clubtour langs poppodia over het hele land. Maar wat komt daarna? „Geen idee, nu ik de luxepositie heb om alles te doen ga ik dat ook doen. Als ik op mijn bek ga, kan ik altijd nog een normale baan zoeken. Daar is ook niks mis mee”, concludeert hij.

Albino van Joost Klein ligt nu in de winkel en is zowel online als in de boekhandel te krijgen en kost een eurootje of 15. Deze wordt geleverd zonder DVD en mét telefoonnummer. Inmiddels is de eerste druk al uitverkocht, het gelijknamige album verschijnt eind 2018.

Bonusfeitjestijd op het eind!

- Hij mist de Super de Boer waar hij altijd frikandelbroodjes en energydrink haalde

- Op zijn rider voor een optreden staat standaard een pakje pokemonkaarten. Hij vindt de blauwe blop Wobbuffet bij hem passen en overweegt een Pokémontattoo te nemen. Welke het precies wordt weet hij nog niet.

- Joost heeft een hekel aan bellen, zijn status op WhatsApp is als volgt: “Voeg me niet toe aan shit en bel me niet.” Duidelijk wel.

- Zijn ideale gebouw is een witte hangar met glas die helemaal leeg is met ergens in de hoek een regendouche, een verplaatsbaar Austin Powers-bed en glas-in-lood-ramen in het plafond

- De artiest juicht voor SC Cambuur en Feyenoord (vanwege Dirk Kuyt)