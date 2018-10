'We zaten 6 uur in de Uber om een optreden te halen'

The Him bestaat uit Steven (33) en Jeroen (32), de jongens werkten in de techno-scene, maar hadden een passie voor EDM en popmuziek. Drie jaar geleden hebben ze hun krachten gebundeld en inmiddels toeren ze in Amerika, staan ze op de grote festivals als Mysteryland, Tomorrowland, Lollapalooza en Sziget. Ze zijn net terug van drie weken touren in Azie, een week schrijfsessies in LA en een gig op Road To Ultra in Peru. Net op tijd voor het Amsterdam Dance Event. Metro sprak met de mannen van The Him over hun muziek: „De ene keer is het wat meer house de andere keer wat meer pop of misschien zelfs een klein beetje disco.”

Vonk sloeg over op Magneetfestival

Steven en Jeroen organiseerden eerst allebei feesten in de techno-scene. Ze kwamen elkaar geregeld tegen op festivals en vier jaar geleden op Magneet Festival sloeg ‘de vonk over’. Steven en Jeroen kwamen er achter dat ze naast techno ook allebei een passie hadden voor EDM en popmuziek en zijn samen de studio ingedoken.

„Sommige vrienden denken dat we nu alleen maar champagne drinken in een privéjet. De eerste twee jaar hebben we echt alleen maar muziek gemaakt, elke dag weer. We zijn begonnen met één dag in de week. Op een gegeven moment ging Tiësto onze plaat draaien en dan val je op. Ook de Chainsmokers begonnen onze tracks te draaien. Kort daarna hebben we ‘Home’ van Dotan ge-remixt, dat werd een succes en vanaf toen zijn we fulltime de studio ingedoken.”

Waar de meeste dj’s alleen op het podium staan, hebben jullie altijd elkaar. Hoe is dat?

Jeroen: „Juist omdat we heel veel samen zijn, kunnen we veel met elkaar bespreken. Als de een fel reageert, dan wordt de ander meestal rustiger. Je kunt samen sparren en juist zo komen we tot de beste ideeën. Als je net begint komt er veel op je af: labels, boekingskantoren, managers. Ze willen allemaal iets van je en voor je het weet boren ze een contract door je hoofd. Wij hebben best even de tijd genomen om een keuze te maken en uiteindelijk gekozen om met de beste partners van de wereld te werken."

Worden jullie nooit gek van elkaar?

Steven: „Eigenlijk, niet echt. We kunnen wel echt onszelf zijn bij elkaar en we werken gewoon heel graag samen. Ons werk is wel heel erg verdeeld. Vooral als we lastige keuzes moeten maken is het handig dat we een duo zijn. We staan open voor elkaars mening. Je weet van tevoren nooit of iets een succes gaat worden, maar het is wel fijn dat wij altijd kunnen overleggen."

Jullie treden op in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië, wat is jullie meest bijzondere optreden geweest?

Steven: „Moeilijk! Maar we hebben wel een bijzonder verhaal van toen we moesten draaien in Washington en we toen via New York daarheen vlogen. In New York hadden we een overstap van drie uur. Maar, het begon te sneeuwen en de vlucht werd steeds meer vertraagd. Het duurde maar en het duurde maar en wij werden steeds zenuwachtiger. s’Avonds om 21.00 uur werd duidelijk dat de hele vlucht niet door ging; er was namelijk geen piloot te vinden! Toen hebben we een Uber gepakt en 6 uur later en 600 dollar verder waren we in Washington. Uiteindelijk maar tien minuutjes te laat voor ons optreden. Het was ook nog eens een hele vette show, want de mensen gaan daarvan het begin tot het eind helemaal los!"

Hoe spannend is het dj leven eigenlijk?

„Je zou het misschien niet zeggen, maar het grootste gedeelte van onze tijd zitten we gewoon in onze studio in Amsterdam West”, zegt Jeroen. „Als we op tour zijn dan is het heel anders, dan is het hotel, club, hotel, club en zo weer door. Daarom vinden we het ook heel leuk om berichtjes te krijgen van onze fans. Dat iemand een persoonlijke connectie heeft met onze muziek, dat is toch het vetste wat er is?”, gaat Steven verder.

In welk opzicht is jullie leven verandert ten opzichte van vijf jaar geleden?

Jeroen: „Het grootste nadeel is toch wel dat we een stuk minder tijd hebben voor vrienden en familie. We hebben dit jaar allebei een bruiloft moeten missen, dat blijft altijd lastig."

Hebben jullie al gekke kleedkamer-eisen?

Steven: „Die Hollandse nuchterheid blijft. Blauwe M&M’s hoeven niet hoor, maar als je heel veel onderweg bent is het wel lekker als je in de kleedkamer wat gezonds hebt. Met nootjes, appels en bananen zijn wel al blij.”

Wat kunnen we nog van jullie verwachten?

Steven: „On laatste single Nothing On Us is net uitgebracht! En we gaan steeds meer draaien in Aziatische steden. We komen net terug van een tour door China, Bali, Maleisië en Bangkok. Elektronische muziek is daar heel erg opkomend, de Aziaten gaan helemaal los! In Nederland zijn de mensen toch wat ingetogener, maar in Azië gaan de mensen echt uit hun dak."

Gaan jullie zelf eigenlijk nog wel eens uit?

Jeroen: „Ik hou er heel erg van om met vrienden te koken, eten en af en toe flink door te zakken. Echt uitgaan doe ik niet meer. Dat is het leuke van Amsterdam Dance Event: iedereen is er, het is super gezellig! We komen bevriende dj’s zoals Sam Feldt en Jay Hardway tegen. Vroeger gingen we nog wel eens samen eten, maar dat zit er de laatste tijd ook steeds minder vaak in."