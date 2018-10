Waar is (Kan)Ye West nu weer gebleven?

(Kan)Ye West strikes again. Vorige week was hij in het nieuws vanwege zijn naamswijziging: de 41-jarige West gaat tegenwoordig als Ye door het leven. En nu blijkt dat hij zijn social media-accounts op Twitter en Instagram heeft verwijderd. Wie daar zoekt naar @KanyeWest, krijgt sinds zaterdagavond te zien dat dat account niet meer bestaat.

De miljoenen volgers van de Amerikaanse rapper zijn compleet verrast door het nieuws. West had van te voren geen aanwijzing gegeven dat hij zou stoppen met zijn sociale media, al zijn radiostiltes bij de rapper niet uniek. Afgelopen jaar was hij ook elf maanden 'weg'.

Provecerende uitspraken

Wat de reden is van zijn social media-disappearance is niet bekend. Sommige volgers vragen zich af of het offline halen van zijn accounts te maken heeft met die naamswijziging, maar daar lijkt het vooralsnog niet op. In Amerikaanse media wordt een verband gelegd met de controverse over recente tweets en Insta-posts.

Zo opperde West vorige week in een tweet dat het dertiende amendement, dat het einde van de slavernij in de Verenigde Staten bezegelde, kan worden afgeschaft. De Amerikaanse West is überhaupt niet vies van een provocerende of opvallende uitspraak op zijn tijd. Het was dan ook niet de eerste uitspraak over slavernij van de rapper. Meestal betekent dat dat de rapper met een nieuw album komt, zocht Metro eerder uit.

Niet de eerste naamswijziging

'Ye' was al enige tijd de bijnaam van Kanye Omari West, zoals de rapper volledig heet. De naamsverandering heeft mogelijk te maken met zijn in juni uitgebrachte album Ye. Hij is allesbehalve de eerste showbizz-beroemdheid die zijn naam verandert. Vooral onder rappers schijnt het gebruikelijk te zijn. Snoop Dogg, P. Diddy en ook Prince veranderden ooit (meerdere keren) hun (artiesten)naam.