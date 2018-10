Vrouwen maken opmars in de dance

Het aantal vrouwelijke dance-dj’s blijft nog altijd achter in verhouding tot hun mannelijke collega’s, maar volgens de kenners komt daar gauw verandering in. „Als de erkenning er eenmaal is, ligt de wereld aan je voeten”, aldus één van de zusjes van dj-duo Nervo.

De Australische zussen Olivia en Miriam Nervo zijn de hoogst genoteerde vrouwen in de DJ Mag Top 100 van vorig jaar, op een bescheiden 42e positie. Naast eigen producties schreef de tweeling tracks voor Kylie Minogue en Armin van Buuren. „In het eerste jaar dat we in de lijst stonden, waren we echt groentjes”, zegt Olivia Nervo enthousiast. „We wisten er niks van, alleen dat Armin op nummer 1 stond.” Toen Nervo in 2012 de lijst binnenkwam, leken vrouwelijke dj’s een unicum, maar die tijd is volgens Olivia voorbij. „Er is een verandering gaande, vooral in de VS. Een paar jaar geleden waren er nog nul techno-dj’s te vinden. Nu zijn het er steeds meer.”

Radio 538-dj Dennis Ruyer ziet ook dat er iets aan de hand is. De presentator van Dance Department (na de Top 40 het langstlopende programma van de zender) besteedde tijdens de eerste avond van 538DJ Hotel een gehele uitzending aan vrouwelijke dj’s op het digitale kanaal Dance Department Radio. „Mijn constatering is dat het laatste jaar de programma’s van festivals wezenlijk anders zijn. Er is een opmars van vrouwen aan de gang, zeker in de technoscene. Nervo timmert hard aan de weg. Voor mijn gevoel was dit festivalseizoen een omslagpunt met veel dames. Ze horen ook een volwaardige plek op podia, clubs en festivals te hebben.”

House/EDM-dj Miss Faith vindt dat het nog te langzaam gaat gezien hoe toonaangevend Nederland is in de dancemuziek. Vooral in Azië, waar ze zelf veel optreedt, ziet Miss Faith dat er beduidend meer vrouwen op het podium staan. „Ik vind dat Nederland wat dat betreft heel erg achterblijft. Dan kijk je naar de line-up van een festival en zie je twee of drie vrouwen. Op ál die stages!” Hoewel ze in eigen land weinig shows doet, staat Miss Faith in Azië op grote billboards. „Je wordt daar ontvangen alsof je Beyoncé bent”, zegt ze verwonderd. „Dat is denk ik omdat wij alle grote namen in de dance hebben. Wij zijn wat dat betreft enorm verwend.”

Bikini

Wie denkt dat vrouwelijke dj’s er heel sexy moeten uitzien om het ver te schoppen, heeft het mis. Volgens Miss Faith is dat een hardnekkig vooroordeel, want niets is minder waar. „Mensen denken nog steeds: ‘Zo’n poppetje heeft er vast niet hard voor hoeven werken.’ Het wordt vaak tegen je gebruikt. Het gaat toch om de muziek en de beleving en hoe ik als entertainer met mensen omga? De rest is bijzaak. Als je alleen maar mooi staat te wezen, hoef je echt niet terug te komen.” Olivia Nervo is het hiermee eens. „Meiden moeten harder werken om hun strepen te verdienen.”

De 36-jarige Australische vindt dat veel van haar collega’s zich te sexy kleden. „Er zijn dj’s die het voor de rest verpesten, omdat hun tieten uit hun shirt hangen. Dat is slecht voor het imago van alle vrouwelijke dj’s. Degenen die wel serieus zijn, moeten zich daardoor weer harder bewijzen.” Toch merkt ze dat ook zij en haar zus op hun uiterlijk beoordeeld worden. „Toen er een foto van Miriam en mij in bikini op Instagram verscheen, kreeg die vier keer zoveel likes dan gemiddeld. Dat vond ik teleurstellend, omdat ik dacht dat mensen ons volgden vanwege onze muziek.”

Diversiteit

Miss Faith treedt vannacht op tijdens Birds Invasion in The Bunny Bunny Bar. De Oekraïense dj Juicy M is de hoofdact en heeft de line-up, bestaande uit enkel dames, samengesteld. Miss Faith is trots dat ze met haar het podium mag delen, al draait ze normaal gesproken niet op feesten met enkel vrouwelijke dj’s. „Ik zou liever zien dat het programma meer gemengd is, anders blijf je iedere keer het stempel ‘female dj’ krijgen”, meent ze. „Meer diversiteit lijkt me ook gewoon leuker, ook voor het publiek. Anders is het net alsof je in een klas met alleen jongens zit. Daar is toch niks aan?”

Miss Faith signaleert dat vrouwen vooral in de urbanscene goed vertegenwoordigd zijn. „Er is een verschuiving gaande binnen de muziek en je ziet dat vrouwelijke dj’s op urbanfeesten op dit moment makkelijker hun plek vinden. De gages zijn vaak wel anders, want het gaat om kleinere zalen, maar de meiden die goed zijn, doen ieder weekend een paar van die feesten. Het kan dus wél!”

Volgens Ruyer mist de dance nog een échte vrouwelijke superster. „Het vrouwelijke equivalent van Martin Garrix zou toch moeten lukken? Dat is volgens mij een kwestie van tijd”, denkt hij. „Er moet een vrouw opstaan met wereldhits. Een soort Adele. Of je moet Adele leren draaien en hopen dat ze zin heeft om het vliegtuig in te gaan.”