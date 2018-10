Tokio Hotel komt voor twee shows naar Nederland

The Him bestaat uit Steven (33) en Jeroen (32), de jongens werkten in de techno-scene, maar hadden een passie voor EDM en popmuziek. Drie jaar geleden hebben ze hun krachten gebundeld en inmiddels toeren ze in Amerika, staan ze op de grote festivals als Mysteryland, Tomorrowland, Lollapalooza en Sziget. Ze zijn net terug van drie weken touren in Azie, een week schrijfsessies in LA en een gig op Road To Ultra in Peru. Net op tijd voor het Amsterdam Dance Event. Metro sprak met de mannen van The Him over hun muziek: „De ene keer is het wat meer house de andere keer wat meer pop of misschien zelfs een klein beetje disco.”

Vonk sloeg over op Magneetfestival

Steven en Jeroen organiseerden eerst allebei feesten in de techno-scene. Ze kwamen elkaar geregeld tegen op festivals en vier jaar geleden op Magneet Festival sloeg ‘de vonk over’. Steven en Jeroen kwamen er achter dat ze naast techno ook allebei een passie hadden voor EDM en popmuziek en zijn samen de studio ingedoken.