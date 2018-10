Swedish House Mafia definitief weer bij elkaar

In maart verzorgden de drie nog een verrassingsoptreden tijdens het Ultra Music Festival in Miami, waardoor de geruchten al waarheid leken te worden. En nu zijn ze dan echt terug van weggeweest: het Zweedse dj-trio Swedish House Mafia. Maandag maakten de mannen bekend dat ze weer gaan toeren én met nieuwe muziek komen.

Het eerste echte optreden zal Swedish House Mafia op 4 mei in Stockholm geven. Andere data zijn nog niet bekend.

Tipje van de sluier

Een week lang telde een klok af op de website van het dj-trio. Toen maandagochtend de teller op nul stond, kwamen minutenlang lege stoelen in beeld. Vervolgens namen Steve Angello, Sebastian Ingrosso en Axwell plaats en kondigden ze hun reünie in het Zweeds aan.

Wie kent ze niet?

Het is alweer vijf jaar geleden dat Swedish House Mafia uit elkaar ging, maar nog steeds hoor je hun nummers vaak terug in het uitgaansleven. Hits als One (Your Name), Save The World en Don’t You Worry Child worden nog volop gedraaid.

Bovendien gingen twee van de drie dj’s samen verder als Axwell Λ Ingrosso. Hun nummers Sun Is Shining en More Than You Know scoorden hoog in de Nederlandse hitlijsten. De derde dj, Steve Angello, richtte zich de afgelopen jaren solo op zijn platenlabel Size Records.

Het verrassingsoptreden afgelopen maart in Miami was precies vijf jaar en één dag na het afscheidsoptreden van Swedish House Mafia op hetzelfde Ultra Music Festival in Miami op 24 maart 2013. Ongeveer anderhalf jaar later verscheen een documentaire over het dj-trio. In Leave the World Behind werd duidelijk waarom de drie dj’s afzonderlijk van elkaar wilden verdergaan. Ze wilden meer tijd besteden aan hun solocarrières.

