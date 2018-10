Muziek hoogste prioriteit voor Maan

Zangeres Maan kan steeds meer werkervaring aan haar cv toevoegen, al wil ze zelf bovenal bekendstaan om haar liedjes. „Het moet niet zo zijn dat ik het meisje van de fotoshoots ben en dat mensen niet meer precies weten wat ik ook alweer doe.”

Ze is al met grote regelmaat te vinden in diverse televisieprogramma’s, in de bladen en op nieuwssites, maar volgend jaar is Maan de Steenwinkel ook op het witte doek te vinden. De 21-jarige zangeres speelt een van de hoofdrollen in De Club Van Lelijke Kinderen, een verfilming van het gelijknamige boek van Koos Meiderts.

„Het was altijd een meisjesdroom die ik had”, zegt Maan over haar eerste filmrol. Ze vindt niet dat ze die moet laten schieten omdat ze bekend is geworden als zangeres. „Als het kan, fuck it, gewoon proberen! Als het niet werkt en ik denk ‘nooit meer’, dan doe ik het niet meer, maar dan heb ik het wel geprobeerd. Ik kijk zeker naar andere dingen waar nu een mogelijkheid voor ligt, maar ik moet wel oppassen dat het muziekgerelateerd blijft, want dat is mijn prioriteit, mijn hoofdzaak.”

De komende periode staat voor Maan volledig in het teken van haar EP Waar Ga Je Heen, waarvoor onder anderen Anouk en songwriter Paul Sinha liedjes hebben geschreven. De titel is een vraag aan haarzelf, zo legt ze uit. „Waar Ga Je Heen staat er eigenlijk voor dat dit een soort experiment was, in het Nederlands zingen. Nu heb ik dat wel al gedaan bij De Beste Zangers, met Ronnie Flex en andere features, maar nooit eigen nummers. Dat wilde ik eens proberen en dat heb ik nu gedaan. Ik wist van tevoren niet wat eruit zou komen, maar ik ben er heel blij mee.”

Fantasieën

Een geslaagd experiment dus, maar ze heeft nog niet de perfecte formule gevonden. „Er zijn dingen waarvan ik denk: vet, dat wil ik blijven doen, maar er zijn ook dingen waarvan ik denk: dat wil ik de volgende keer anders doen.” Haar volgende plaat wordt nog persoonlijker, verwacht ze. „Er zit nu al veel van mijn eigen leven in, maar sommige dingen zijn fantasieën of zijn verzonnen door Anouk en Paul. Dingen die ik niet zelf heb meegemaakt. Ik was laatst bij Anouks albumpresentatie en daar vertelde ze haar hele levensverhaal. Ik ben pas 21, ik heb nog niet zoveel heftige dingen meegemaakt, dus we konden veel meer overlaten aan de fantasie.”

Maan leerde Anouk kennen tijdens het zesde seizoen van The Voice Of Holland, waar ze als winnares uit de bus kwam. Marco Borsato was toen haar coach en niet de Haagse superster. Anouks manager en platenbaas Kees de Koning stapte naar Maan met het voorstel om met Anouk een plaat te maken. „Ik ben vet trots dat zij dat heeft gedaan en ik vertel dat met heel veel blijdschap”, glundert ze. Toch klinkt haar EP niet als een Anouk-album. „Ze zei: ‘Maak het je eigen, ik heb ook maar wat gedaan! Doe jij het op jouw manier.’ Wat zij doet is vaak heel sterk, gewoon heel goed, maar met het opnemen moet je vijf keer achter elkaar hetzelfde stukje zingen en dan ga je improviseren. Daar kies je dan het beste stukje uit.”

Spoedcursus

De zangeres is erop gebrand om niet in de vergetelheid te geraken zoals sommige andere talentenjachtwinnaars. „Natuurlijk kun je de twee maanden na The Voice in ieder programma terecht en wil iedereen met je praten. Daar ben ik voor gewaarschuwd, ook door The Voice zelf: ‘Nu is het een warm bad, maar straks moet je het zelf doen!’ Het is hard werken, overal je koppie laten zien, je moet het natuurlijk leuk vinden om te doen en veel muziek uitbrengen.” Bovendien wordt er ineens van je verwacht dat je een professional bent. „The Voice is een spoedcursus volwassen worden”, zegt Maan, terugkijkend op haar deelname.

Na The Voice had Maan internationale ambities, al is ze daar van teruggekomen. „Ik denk dat er hier in Nederland zoveel te behalen valt. Wat nou als je in elk land bekend bent? Dan kun je je nooit meer terugtrekken. Ik ben nu soms al blij dat ik thuis ben en niemand iets van me wil. Het is aan de ene kant heel verleidelijk dat je overal kan staan. Ik ben fan van Dua Lipa en die doet dat ook, maar het is zo’n impact op je persoonlijke leven dat ik denk: voor nu is alleen Nederland goed. Als ik hier heel groot kan worden, kan ik hopelijk, als het me gegund is, daarvan leven. En wellicht moet het zo lopen, al moet ik dan wel eerst Engelstalige liedjes maken voor ik naar het buitenland kan. Ik sluit het niet uit. Het zou ook heel tof zijn, maar ik ben blij dat ik nu hier ben.”