'Magie Mariah Carey nog niet uitgewerkt'

Mariah Carey bracht vandaag 'With You' uit. Carey maakt al bijna 30 jaar muziek en dat mag ze van fan Dephine D’hondt blijven doen. Die gaat in november naar Tokio om haar heldin voor de negende keer te zien optreden.

Is Mariah Carey nu nog relevant?

“Echt wel! Artiesten willen nog steeds met haar werken. Heb je dat nummer van Drake’s nieuwe album (red. Scorpio) niet gehoord waarop hij haar muziek gebruikt?”

Emotionless?

“Ja, dat laat alleen maar zien hoeveel respect er nog is voor haar. Het komt van het nummer ‘Emotions’. Een heel oud nummer dat nu weer relevant is. DJ Mustard heeft ‘With You’ geproduceerd en hij werkt ook samen met Rihanna en andere artiesten van deze periode. Dat zou hij niet doen als zij niet meer relevant was.”

Maar wat maakt Mariah dan zo bijzonder?

“Ze schrijft al haar nummers zelf, dat weten veel mensen niet. Van haar achttien nummer een hits, heeft ze er zeventien zelf geschreven. Ze is echt heel getalenteerd. Veel mensen zien haar als ‘de diva’ of ‘de bimbo’, maar eigenlijk is ze heel bedeesd en superlief. Ik hou zo erg van dat mens!”

Hoe weet je dat ze zo lief is?

“Ik heb haar vorig jaar ontmoet tijdens mijn allereerste Meet & Greet in Manchester. Toen zag ze ook ons spandoek met “We’ll always be your Lambies”, en zong ze haar nummer 1-hit ‘Always be my Baby’ naar onze toe. Dat was een heel fijn moment. Deze december ga ik ook naar twee kerstshows. In Amsterdam heb ik ook een Meet & Greet met haar, dus ik hoop dat ze me herkent als ze me in Brussel op de tweede rij ziet staan.”

Mariah’s fans heten dus ‘lambs’, oftewel schapen. Is dit omdat jullie haar overal naartoe volgen?

“Haha! Waar het vandaan komt, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar het is inderdaad niet de meest erende benaming. Met concerten krijgt ze ook pluche lammetjes naar haar hoofd gesmeten. De Mariah-familie heet ook de ‘lambily’ en individueel ben je dus een ‘lamb’. Vandaar ook ons spandoek.”

Denk je dat Mariah nog een echte nummer 1-hit gaat scoren?

“Nee, maar volgens mij is dat ook niet wat ze wil. Ze maakt niet meer muziek naar het grote publiek toe, meer voor de fans. Haar single ‘GTFO’ vond ik eerst niet zo classy, daar moest ik even aan wennen. Maar ik was direct verliefd toen ik haar nieuwste single ‘With You’ hoorde. Dat gaat over haar verloving met biljonair James Packer. Weet je wat er is gebeurd?”

Nee, niet alle details…

“Ze was in 2016 verloofd met hem en kreeg toen veel kritiek over zich heen. Ze zou een golddigger zijn en dat soort toestanden. Alsof zij echt een rijke man nodig heeft.”

Lijkt mij ook niet...

“Toen is ze verliefd geworden op haar danser en werd het huwelijk afgeblazen. Maar dat verstopt ze dan ook niet. Ze zegt letterlijk “ik had mijn geloften al geschreven”. Ze schrijft vooral over haar realiteit. En dat vind ik zo mooi aan haar.”

Hoe kijk jij naar de video’s waarop ze nogal vals zingt?

“Soms komt er live een nummer uit waarbij ik denk ‘wat is ze nu eigenlijk aan het doen?’. Maar misschien had ze toen niet goed geslapen? Ze is ook maar een mens. Toen ze twee jaar geleden met oudejaarsdag moest optreden en er iets misging met het geluid, dacht ik ook: ‘Doe. Iets!’ Maar Mariah huppelt niet als een wilde rond op het podium, dat is haar ding niet. Een jaar later ging het wel goed, maar dan wordt er niks over gezegd in de media.”

Maar eerlijk, mis je de oude Mariah niet?

“Nee, je kan niet in het verleden blijven hangen. Ik ben als fan met haar en haar muziek meegegroeid. Daarom vind ik niet dat je oude muziek met nieuwe moet vergelijken. Mariah heeft haar ups en downs gehad, maar bleef altijd trouw aan haarzelf. Mensen verwachten nog steeds haar hoge uithalen. Een soort climax, zoals die op ‘We Belong Together’. Maar ze is wel al bijna 50 jaar. Die tijd is niet meer.”