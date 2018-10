Jonge rappers met oude ziel

Maak het mee, Metro. Als je de landelijke radioreclame van deze krant hebt gehoord, krijg je die slogan niet meer uit je hoofd. Producer Ruben Engel (15) en rapper Matej Holman (15) zitten achter deze spot en brengen nu het nummer All Day uit. Hun gescheurde broeken en sneakers zeggen newskool, maar hun playlists verraden een oude ziel.

Hoe hebben jullie de radiospot voor Metro aangepakt?

Ruben: „Door een andere draai aan de tekst te geven, het was eerst echt een oudelullentekst. We wisten dat wij dat beter konden. Mijn ouders vinden het echt heel vet. Vooral mijn moeder, zij is mijn grootste fan.”

Matej: „Mijn moeder begrijpt mijn liefde voor muziek niet altijd. Soms kom ik erg laat thuis uit de studio en denkt ze dat ik ergens anders was. Maar nu kan ze mij op de radio horen. Ik ben Metro dankbaar dat ik dit kon doen en blij dat ik mijn moeder nu trots kan maken. ”

Hoe ontstond jullie liefde voor muziek?

Matej: „Op de basisschool zat ik in een beatboxgroep, ik was degene die rapte en rijmde. Volgens anderen was ik daar best goed in en moest ik er meer mee doen. Muziek maken zit ook wel in de familie. Mijn nicht is een zangeres in Tsjechië en mijn opa speelt op instrumenten.”

Ruben: „Ik was vijf toen ik begon met gitaarspelen. Mijn vader leerde mij een melodie aan en daagde me uit om het dezelfde dag nog te kunnen. Als ik dat kon, zouden we dezelfde dag een gitaar kopen. En dat is gelukt. Toen begon mijn liefde voor muziek.”

Naar welke muziek luisteren jullie?

Ruben: „Muziek die vroeger is gemaakt. Jonge producers en muzikanten realiseren zich niet hoe goed oude muziek is. Zo is Quincy Jones mijn God, hij is mijn grootste voorbeeld. Ik wilde Michael Jacksons muziek beter begrijpen en ging kijken wie dat had geproduceerd: Quincy dus.”

Matej: „De Nederlandse MC’s van vroeger waren het hardst. Hef blijft goed, maar Dizzy Rascal ook. Ik hou echt van UK Grime.”

Hoe is het om samen muziek te maken?

Matej: „In de studio met Ruben zijn, voelt echt als een fantasiewereld. Het is vooral erg leuk. Mijn brein samen met zijn brein is een mastercombi.”

Ruben: „Ik vind het heel vet om te horen als er op mijn beat wordt gerapt. Soms hebben we discussies, maar wel over de muziek.”

Wanneer kunnen we jullie album checken?

Matej: „Het album is nog niet af, maar we hopen het over twee maanden uit te brengen. We hebben zoveel nummers en verschillende muziekstijlen dat we nog niet weten welke we erop willen. Maar All Day is al wel te beluisteren op Spotify.”

De radiospot die ze voor Metro hebben gemaakt, draait nu op verschillende landelijke radiozenders. Ben je benieuwd naar de nieuwe single van Ruben en Matej? Klik dan hier.