Gebruik je smartphone bij concert U2

Dik veertig jaar na oprichting ligt de lat nog altijd heel hoog bij U2. Misschien wel hoger dan ooit, want gedurende de huidige Experience + Innocence Tour weet de rockband zelfs zijn trouwste fans nog te verrassen. PIERRE OITMANN

U2 geeft zondag en maandag twee uitverkochte concerten in de Ziggo Dome te Amsterdam. Fans weten dat een show van U2 altijd een happening is. De Ierse rockband vuurt niet alleen een hoog saldo aan onverwoestbare rocksongs op het publiek af, maar vermaakt de bezoekers ook met ongekende visuele hoogstandjes, ontroert door middel van beschouwende verhalen van frontman Bono en zet toeschouwers zelfs tot denken met zijn visie op wereldproblematiek. Aan deze beproefde formule wordt niet getornd gedurende de Experience + Innocence Tour, al is U2 er wederom in geslaagd om nieuwe elementen aan de uitvoering ervan toe te voegen. Daarnaast hergebruikt U2 onderdelen uit zijn eigen historie om de show extra gewicht te geven.

Geen Joshua Tree

Kun je je een U2-concert voorstellen zonder I Still Haven’t Found What I’m Looking For of Where The Streets Have No Name? Waarschijnlijk niet, want sinds deze nummers in 1987 op het album The Joshua Tree verschenen, heeft U2 ze vrijwel nooit overgeslagen tijdens optredens. Toen vorig jaar het dertigste jubileum van het album gevierd werd, speelde U2 de plaat voor het eerst integraal tijdens een speciaal daaraan gewijde wereldtournee, waarbij de Arena werd aangedaan. Het in december uitgebrachte album Songs Of Experience had eigenlijk daarvóór al moeten verschijnen, maar de band legde de opnames stil na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De thema’s die op The Joshua Tree bezongen werden, over de Verenigde Staten onder president Ronald Reagan, waren volgens U2 opnieuw relevant na de winst van Donald Trump.

Toegevoegde realiteit

Wat visuals betreft gaat er niks boven een U2-concert. Niet alleen zet de band reeds beschikbare technologieën in om deze show een andere beleving te laten zijn dan alle voorgaande concerten, er zijn zelfs nieuwe snufjes ontwikkeld om aan de wensen van U2 te voldoen. Zo heeft de productiemaatschappij achter de tournees van U2 (Production Resource Group) een nieuwe type LED-scherm vervaardigd dat niet alleen een veel hogere beeldkwaliteit heeft, maar ook nog eens half zo zwaar is. Daardoor zijn er minder vrachtwagens nodig om alles te vervoeren. Specifiek voor deze show zijn er augmented reality-filters gemaakt. Wanneer je de U2 Experience-app downloadt (beschikbaar voor iOS en Android) en je smartphone voorafgaand en tijdens het concert op het podium richt, krijg je onder meer een reusachtige smeltende ijsberg te zien en Bono die boven het publiek zweeft. Hou je er niet van om tijdens concerten met een telefoon in je handen te staan? Ook dan is er genoeg te zien.

De duivel is terug

Fans die U2 in 1993 zagen optreden tijdens de Zoo TV Tour zijn bekend met MacPhisto, een van de alter ego’s die Bono op het podium vertolkte. De zanger parodieerde een jaar eerder tijdens concerten nog Amerikaanse televisiepredikanten en autoverkopers in de vorm van Mirror Ball Man, maar toen U2 zijn tweede rondje door Europa deed met de Zoo TV Tour, werd dit karakter vervangen door MacPhisto; een duivel die eruitziet als een uitgerangeerde variétézanger. In plaats van make-up aan te brengen op zijn gezicht, zoals 25 jaar geleden, transformeert Bono nu in MacPhisto aan de hand van de bovengenoemde augmented reality-techniek.

Acrobat

Je zou denken dat met alle tournees die U2 sinds 1980 ondernomen heeft elk nummer wel een keer live gespeeld is, maar dat is zeker niet het geval. Een van de meest aangevraagde liedjes van U2-fans is Acrobat, van het album Achtung Baby uit 1991. In de 27 jaar sinds dit experimentele album verscheen, is Acrobat nog nooit tijdens een concert voorbijgekomen – tot U2 aan deze tournee begon. In de zeer persoonlijke songtekst erkent Bono zijn eigen hypocrisie nadat U2 gedurende de jaren ’80 uitgegroeid was van sociaalbewust punkbandje tot een kwartet schatrijke rocksterren, met alle excessen van dien. “I must be an acrobat to talk like this and act like that”, zingt een zelfbewuste Bono. Het lied sluit nauw aan bij de autobiografische aard van deze show.

Religieuze metaforen

In zekere zin is de huidige tournee een direct vervolg op de Innocence + Experience Tour, waarmee U2 in 2015 viermaal de Ziggo Dome vulde. Misschien zelfs meer nog een aanvulling op die voorgaande show, die eveneens erg persoonlijk was. Toch kraakt Bono als onverbeterlijke wereldverbeteraar af en toe wat harde noten. Een van de hete hangijzers die Bono benoemt, is het huidige politieke klimaat. Bij de shows in de Verenigde Staten sprak de zanger zich onder meer uit over de koers die Trump vaart en het oprukken van nationalisme en extreemrechts gedachtegoed. Dit met name in zijn vermomming als de duivelse MacPhisto. Nu maakt U2 veelvuldig gebruik van religieuze metaforen, maar dit is veruit de minst subtiele.