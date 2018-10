FRESH VIDEO WEEK 40: Twenty One Pilots - My Blood

Na het megasucces van het album Blurryface vroeg het duo Twenty One Pilots zich af hoe ze dit in vredesnaam moesten overtreffen met de opvolger Trench. „Het gevoel waarmee ik de studio inging, was: ik wil dit niet verkloten”, zegt zanger Tyler Joseph.

Drie jaar geleden betekende Blurryface de grote doorbraak van Twenty One Pilots. Er zijn miljoenen exemplaren van het schijfje verkocht, mede dankzij de hitsingles Stressed Out en Ride. Daarna kwam Heathens uit de film Suicide Squad er nog eens bovenop. Om het plotselinge succes voort te zetten, heeft de band het heel even overwogen om gerenommeerde hitproducers aan te trekken voor Trench. „Als het je voornaamste doel is om iets niet te verkloten, dan is het slim om je met zoveel mogelijk mensen te omringen die ervoor zorgen dat jij het niet kunt verkloten. Dat vond ik een intrigerende gedachte, maar als je het album hoort, merk je dat we dat toch maar niet hebben gedaan.”

In plaats van sterproducers als Max Martin of Steve Mac koos het tweetal voor de relatief onbekende Paul Meany, zanger van de rockband Mutemath en een idool van Twenty One Pilots. „Dit is het tegenovergestelde van wat iedereen van ons verwachtte. Na het succes van Blurryface hadden we iedere songschrijver en producer tot onze beschikking, maar we kozen voor iemand die vrijwel niemand kent. Ik ga niet ontkennen dat ik er geen kopzorgen over had. Is dit wel zo’n goed idee? Al gauw merkte ik dat het team om ons heen er helemaal achter stond en de druk op onze schouders heeft ervoor gezorgd dat we nog meer ons best deden. Ik ben blij dat het zo gegaan is.” De zanger wil niet onthullen door welke producers de band benaderd is. „We hebben uitnodigingen voor gesprekken gehad, maar daar zijn we nooit op ingegaan.”