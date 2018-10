FRESH VIDEO WEEK 39: Faberyayo - Online Shoppen

Fans van The Offspring zitten al zes jaar te wachten op een nieuw album van de Amerikaanse punkrockband. De eindstreep is in zicht. „We hebben het album al af”, vertelt gitarist Noodles over de langverwachte opvolger van Days Go By.

Als je denkt dat The Offspring vergane glorie is, heb je het mis. De punkers hebben weliswaar in achttien jaar geen hit meer gehad (de laatste was ‘Original Prankster’ uit het najaar van 2000) en ook de verkoopaantallen van hun platen zijn sindsdien behoorlijk gekelderd, maar ze zijn nog altijd graag geziene gasten op grote festivals. Zo was The Offspring afgelopen zomer nog op Pinkpop te zien. De vijftigers hebben geen haast om een nieuwe titel aan hun discografie toe te voegen, hoewel de muziek als een tijdje af is. „De teksten komen altijd als laatste”, erkent Kevin Wasserman alias Noodles. „Er is nu van alles gaande in de wereld en daar gaan we het zeker over hebben, maar het begint bij de muziek.”

Je zou zeggen dat het huidige politieke klimaat en de onrust in de samenleving voor iedere sociaalgeëngageerde punkband koren op de molen is. Met de dagelijkse stortvloed aan nieuws is het moeilijk om actueel te blijven, vindt Noodles. „De teksten zijn nog niet volledig af en er gebeurt zoveel op dit moment. We hebben de afgelopen zomer het nieuwe nummer ‘It Won’t Get Better’ gespeeld, dat gaat over de opiatencrisis. Talloze mensen in de VS verliezen zichzelf in pijnstillers en er zijn veel sterfgevallen. Fentanyl is de grote boosdoener. Mensen raken verslaafd aan pijnstillers als oxycodon en goedkope fentanyl en vallen dood neer in de badkamer.” Bij de vroegtijdige dood van Tom Petty, Prince en Cranberries-zangeres Dolores O’Riordan was fentanyl in het spel. In 2017 speelde fentanyl alleen al in de VS bij 29.000 sterfgevallen een rol.