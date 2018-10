Fans onder de indruk van Shania Twain in Ziggo Dome

Een kwart eeuw na de opkomst van K-pop in Zuid-Korea manifesteert het muziekgenre zich op ongekende wijze in Europa met de doorbraak van BTS. “Je kunt het vergelijken met The Beatles”, meent een kenner. “Het is iets nieuws, net zoals rock vroeger.”

Aziatische muziek heeft nooit echt voet aan de grond gekregen bij een westers publiek, in tegenstelling tot bepaalde Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse of Caribische muziekstijlen. Er waren hooguit incidentele hits als ‘Anak’ van de Filippijnse artiest Freddie Aguilar, ‘Ue O Muite Arukō’ van de Japanse zanger Kyū Sakamoto (beter bekend onder de politiek incorrecte titel ‘Sukiyaki’) en ‘Mundian To Bach Ke’ van Panjabi MC, een Brit van Indiase afkomst. ‘Gangnam Style’ van Psy was in 2012 de eerste Koreaanse wereldhit, al stond de meidengroep Wonder Girls twee jaar eerder al in de Amerikaanse hitlijst genoteerd met ‘Nobody’. De explosieve groei van K-pop buiten de eigen landsgrenzen start rond de eeuwwisseling, wanneer boyband H.O.T. en zangeres BoA grote sterren worden in buurlanden Japan en China.

K-pop is niet één genre, maar eerder een verzamelnaam voor meerdere stijlen, net zoals je Doe Maar, De Dijk en Bløf tot nederpop zou kunnen scharen. BTS is op dit moment de meest geliefde K-pop-act. Het concert dat de jongensgroep op 13 oktober in de Ziggo Dome geeft, was in een zucht uitverkocht. De populariteit van BTS is zó groot dat er op 2 oktober een boek verschenen is bij Uitgeverij Q, getiteld BTS: Het Verhaal Van Bangtan. Uitgever Bart Wessels kende de groep niet voor hij het manuscript aangeboden kreeg, maar was onder de indruk van de prestaties van BTS. „Na wat rondvragen, bleek mijn eigen nichtje van twaalf ook een groot fan. Hier gebeurt wel iets, dacht ik. Het is voor K-pop altijd moeilijk geweest om wereldwijd te scoren. En nu gebeurt dat met BTS op een ongekende schaal.”