Anne-Marie had geen hoge verwachtingen van carrière

Zangeres Anne-Marie is aangenaam verrast over het succes dat ze de afgelopen jaren geboekt heeft. „Ik heb er wel over gedagdroomd, maar ik had nooit gedacht dat het ook daadwerkelijk zou gebeuren”, vertelt ze.

Anne-Marie is sinds haar doorbraak met de hit ‘Rockabye’ met Clean Bandit en Sean Paul niet van de radio weg te slaan. Het liedje stond begin 2017 wekenlang op de eerste plek van alle denkbare lijstjes en daarna had ze opnieuw hits te pakken met onder meer ‘Ciao Adios’, ‘Friends’ (met Marshmello) en ‘Don’t Leave Me Alone’ (met David Guetta).

„Ik heb nooit ergens hoge verwachtingen van, omdat ik er anders van baal als ze niet uitkomen”, aldus Anne-Marie. „Ik laat dingen liever hun beloop gaan. Je moet er natuurlijk wel hard voor werken. Je kunt niet zomaar bekendworden zonder er iets voor te hoeven doen. Voor mij was het een mooie reis. Ik vind het tof dat mensen weten wie ik ben. Dat is een prettig gevoel.”

Haar plotselinge faam werd voorafgegaan door jaren van keihard ploeteren. Zo sloeg ze nog geen deuk in een pakje boter met haar drie jaar geleden verschenen ep Karate, vernoemd naar haar andere grote liefde. Anne-Marie was in 2002 zelfs wereldkampioene in deze vechtsport. „Ik kon die twee dingen altijd goed combineren, maar ik begon met muziektheater. Daar begon ik mee toen ik vijf was en ik ging aan karate doen toen ik negen werd. Toen ik achttien werd en ging studeren, ben ik me meer met muziek gaan bezighouden, maar het ging altijd wel heen en weer. Ik hou niet meer van het ene dan van het andere. Wat mij betreft gaan ze hand in hand.” Gaat ze dan ook op het podium karateschoppen uitdelen? „Ja, misschien”, zegt ze lachend. „Wellicht kan ik karate op een gegeven moment in mijn liveshows verwerken.”

Bloednerveus

Op haar eerder dit jaar uitgebrachte debuutalbum Speak Your Mind werkte Anne- Marie met een legio aan hitproducers, onder wie Steve Mac en Ina Wroldsen, die zowel gezamenlijk als los van elkaar verantwoordelijk zijn voor tientallen hits. Ze vond het best intimiderend om met zulke grote namen te werken, al voelde ze zich snel thuis in hun studio. „Het moment dat ik de eerste schrijfsessie inging met Steve Mac en Ina Wroldsen was ik bloednerveus, maar ik ben daardoor een betere liedjesschrijver geworden, omdat ik zoveel van ze geleerd heb. Dat is het mooie van bang zijn voor iets: als je iets doet wat je eng vindt, leer je daar heel snel van.”

„Ik vind het nog steeds best spannend om met iemand samen te werken die ik nog niet ken, al geef ik er tegenwoordig de voorkeur om vooral met mensen te schrijven met wie ik eerder gewerkt heb”, vervolgt de Britse. „Dit omdat ik vind dat mijn beste liedjes ontstaan uit samenwerkingen met mensen bij wie ik me op mijn gemak voel. Dan hoef je er niet bang voor te zijn om jezelf bloot te geven.”

Ze verklaart dat daar de titel van haar debuutalbum vandaan komt. „Soms heb je gewoon geen goede klik met iemand. Het maakt dan niet uit hoeveel hits iemand op zijn of haar naam heeft staan, het gaat om het gevoel dat je hebt bij iemand wanneer je met diegene in een kamertje zit om liedjes te schrijven.”

Huilen

Anne-Marie is tevreden met haar eerste plaat. „Ik heb het gevoel dat alles wat ik wilde zeggen op mijn album staat. De liedjes die het niet gered hebben – want er waren er meer – gingen over dezelfde onderwerpen, maar anders geformuleerd. Ik schrijf iedere dag liedjes, dus het hangt ervan af hoe ik me die dag voel. Voor mijn eerste album wilde ik heel veel sterke liedjes hebben, maar dus ook liedjes over dat jezelf sterk moet zijn.”

Toch wilde ze ook haar gevoelige kant tonen. „Ik vind het belangrijk om liedjes te hebben die je aan het huilen brengen, want dat heb je soms gewoon nodig. Muziek is er voor ieder moment en niet alleen maar voor wanneer je je vrolijk wil voelen.”

Soms blijft de inspiratie een achterwege. „De eerste twee keer dat dit me overkwam, dacht ik: wat is er mis met me? Heb ik een writer’s block? Ik raakte in paniek. Het was een leerproces. Ik kwam erachter dat het hielp om met anderen erover te praten. Het is heerlijk om met iemand te praten als je ergens onzeker over bent. Zo kom je

tot nieuwe inzichten.” Een nieuw album is overigens al in de maak. „Mijn volgende album zal over andere dingen gaan dan de eerste. Het mooie van zelf je liedjes schrijven is dat je al je ervaringen in je nummers kunt verwerken. Ik ervaar nu andere dingen dan toen ik mijn eerste album maakte, dus ik weet nu al dat die anders gaat klinken.”