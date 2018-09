Waar blijft het nieuwe album van The Offspring?

Fans van The Offspring zitten al zes jaar te wachten op een nieuw album van de Amerikaanse punkrockband. De eindstreep is in zicht. „We hebben het album al af”, vertelt gitarist Noodles over de langverwachte opvolger van Days Go By.

Als je denkt dat The Offspring vergane glorie is, heb je het mis. De punkers hebben weliswaar in achttien jaar geen hit meer gehad (de laatste was ‘Original Prankster’ uit het najaar van 2000) en ook de verkoopaantallen van hun platen zijn sindsdien behoorlijk gekelderd, maar ze zijn nog altijd graag geziene gasten op grote festivals. Zo was The Offspring afgelopen zomer nog op Pinkpop te zien. De vijftigers hebben geen haast om een nieuwe titel aan hun discografie toe te voegen, hoewel de muziek als een tijdje af is. „De teksten komen altijd als laatste”, erkent Kevin Wasserman alias Noodles. „Er is nu van alles gaande in de wereld en daar gaan we het zeker over hebben, maar het begint bij de muziek.”

Je zou zeggen dat het huidige politieke klimaat en de onrust in de samenleving voor iedere sociaalgeëngageerde punkband koren op de molen is. Met de dagelijkse stortvloed aan nieuws is het moeilijk om actueel te blijven, vindt Noodles. „De teksten zijn nog niet volledig af en er gebeurt zoveel op dit moment. We hebben de afgelopen zomer het nieuwe nummer ‘It Won’t Get Better’ gespeeld, dat gaat over de opiatencrisis. Talloze mensen in de VS verliezen zichzelf in pijnstillers en er zijn veel sterfgevallen. Fentanyl is de grote boosdoener. Mensen raken verslaafd aan pijnstillers als oxycodon en goedkope fentanyl en vallen dood neer in de badkamer.” Bij de vroegtijdige dood van Tom Petty, Prince en Cranberries-zangeres Dolores O’Riordan was fentanyl in het spel. In 2017 speelde fentanyl alleen al in de VS bij 29.000 sterfgevallen een rol.

Geen platendeal

‘It Won’t Get Better’ is volgens Noodles een voorbode van wat Offspring-fans te wachten staat: boze en venijnige songs. „We zijn de plaat die we aanvankelijk in gedachten hadden wat meer aan het stroomlijnen. Het wordt recht-voor-je-raap Offspring-spul, dus dan heb je een idee welke richting het op gaat. We hebben wat nummers gemaakt die wat meer afwijken van wat we altijd gedaan hebben die ook heel leuk zijn. Die willen we ook naar buiten brengen. We weten alleen nog niet exact wanneer. We hopen tegen het eind van het jaar het album uit te brengen. Dat is het plan. Nu zijn we nog op zoek naar iemand om mee samen te werken. We zijn niet gebonden, want we hebben geen platendeal. Dus tenzij we het album zelf op het internet gooien, weten we eigenlijk niet zo goed wat we ermee moeten doen.”

Tot zes jaar geleden stond The Offspring nog onder contract bij het grote Columbia Records, ook de werkgever van Bruce Springsteen, Barbra Streisand en Neil Diamond. De do-it-yourself-mentaliteit leeft niet erg bij de leden van The Offspring. Ze vinden een grote platenfirma wel comfortabel. „Er zijn nog steeds voldoende goede redenen om een platenmaatschappij te hebben”, vindt Noodles. „Zeker als je wil dat mensen op de hoogte zijn van datgene dat je uit wil brengen. We hebben het aankomende album zonder enige inmenging van buitenaf gemaakt en we hebben het geluk gehad dat dit al sinds de jaren 90 het geval is. Platenfirma’s hebben zich nooit veel met punkbands bemoeid, want ze zagen het niet aankomen dat ze zo populair zouden worden.”

Nirvana

Samen met Green Day behoort The Offspring tot de populairste punkrockbands van de jaren 90. Er was zelfs een periode aan het einde van dat decennium waarin The Offspring beduidend meer platen verkocht dan Green Day. De singles ‘Self Esteem’ en ‘Why Don’t You Get A Job?’ bereikten de top 10 van de hitlijsten en ‘Pretty Fly (For A White Guy)’ stond zelfs wekenlang op nummer 1. „We waren er op precies het juiste moment. Tegen de tijd dat we onze grote doorbraak hadden met het album Smash waren we al tien jaar bij elkaar.” Punkmuziek heeft volgens Noodles zijn weg naar een groot publiek gevonden dankzij het succes van grunge. „Dat begon met Nirvana en daar hebben wij veel aan te danken gehad.”

Het had niet veel gescheeld of Noodles had het succes van The Offspring aan zich voorbij zien gaan. „Ik heb er af en toe aan gedacht de band te verlaten. Ik dacht: ik moet een baan vinden. Ik zat erover te twijfelen om misschien bij de kustwacht te gaan werken. Destijds had ik een baantje als conciërge, maar dat wilde ik niet mijn hele leven blijven doen. Ik was ook niet bepaald de beste student, zoals de andere jongens in de band. Ik hield ontzettend van de muziek, maar ik ging niet vooruit in het leven. Ik was ook een stuk ouder dan de rest, eind twintig.” Een nieuwe bloeiperiode van punk sluit hij niet uit. „Alles is cyclisch.”