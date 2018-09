Trotse Dotan is back on track met 'nieuwe single'

Zangeres Judy Blank dacht drie jaar geleden nog dat het niet meer ging lukken met haar carrière als muzikante, totdat ze optrad in een cafeetje in Louisiana met een geleende gitaar. „Dat deed iets met me”, vertelt ze.

Het verhaal van Judy Blank is er eentje van vallen en opstaan. Ze werd bekend door haar deelname aan de talentenjacht De Beste Singer-Songwriter Van Nederland in 2013, waar ze het in de finale aflegde tegen Michael Prins. Optredens op North Sea Jazz, Lowlands en met Seasick Steve beloofden een opmars naar een mooie loopbaan in de muziek, tot haar debuutalbum When The Storm Hits grandioos flopte. Na een uitgebreid verblijf in Louisiana herpakte de songwriter zich en keert ze nu terug met haar tweede plaat, Morning Sun, vol met sterke americana- en folknummers. Op uitnodiging van haar idolen The Wood Brothers, van wie ze het voorprogramma verzorgde in Rotterdam, reisde ze af naar Nashville om dat album te maken.

In haar liedjes is Judy Blank net zo open als daarbuiten. Ze draait niet om de hete brij heen en dat vindt ze ook niet nodig. „Ik merkte dat ik pas gelukkig was als ik een eerlijk verhaal kon delen. Misschien is het een rotverhaal, maar het is wel eerlijk. Bijvoorbeeld in ‘1995’, zing ik: ‘Maybe I’m too young to grow old with you.’ En dat heb ik geschreven toen het áán was. Het is helemaal niet leuk om met mij een relatie te hebben!”