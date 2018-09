Hoe cool is Jan Smit?

Het roer gaat om op het nieuwe album van Jan Smit. De zanger vroeg twaalf gerespecteerde collega’s liedjes voor hem te schrijven. Zo horen we hem zelfs rappen op een van de tracks. „Het was fantastisch voor een keer”, zegt hij met een grote grijns.

Op Met Andere Woorden zingt Jan Smit de songteksten van zijn vakgenoten, waaronder Barry Hay, Miss Montreal, Bløf, Racoon en The Kik. De hitsingle Ik Wil Slapen met Alain Clark en Glen Faria is ook op de plaat terug te vinden. Hij is trots op het eindresultaat. „Ik heb dit gedaan omdat ik altijd op zoek ben naar het beste in mezelf en ik hoopte dat te vinden met dit project. Het was een uitdaging waarin ik mezelf ben tegengekomen.”

Los van zijn zangpartijen, had Smit zelf geen inbreng in de liedjes. Iets wat hij lastiger vond dan hij vooraf had gedacht. „Ik heb betrekkelijk weinig hoeven doen, maar ik heb er een paar keer niet van kunnen slapen. Dat heb ik nooit eerder gehad. Ik voelde wel druk, ja. Ik ging naar de dokter om te kijken wat het was, blijkt het gezonde spanning te zijn. Dat zit niet in mijn systeem, je wil niet afgaan. Je kunt hoog van de toren blazen, maar dan moet je het wel waarmaken.” Ondertussen vonden de artiesten het spannend om voor hem iets te schrijven. „Het werd een klein beetje een wedstrijd. Iedereen ging nóg meer zijn best doen. Daardoor werd het voor mij nog meer een uitdaging om te zingen, want ik ben bij lange na niet zo goed als Frank Boeijen.”

Grootste pluspunt

Toen Smit dit album aankondigde, kreeg hij de vraag of zijn inspiratie op was. Dat bestrijdt hij. Er liggen al liedjes voor een volgend album klaar en de composities op Met Andere Woorden gaven hem nieuwe ideeën. „Toen dit beklonken was, kwam er uit allerlei hoeken inspiratie binnen”, legt hij uit. „Je denkwijze verandert. Er zitten andere zinsopbouwen en harmonieën in, hoe ze spelen met hun woorden en stem. Ze hebben een andere manier van componeren en daar leer je weer van. Dat is het grootste pluspunt van dit hele verhaal: dat ik hier iets van opsteek, los van dat dit een mooi project is. Jaap Buijs (oud-manager, red.) zei vroeger altijd: ‘Twee weten meer dan één.’ Maar twaalf helemaal.”

De liedjes op Met Andere Woorden lopen uiteen van een feestnummer van Thomas Berge tot een bloedstollende ballad van Frank Boeijen en een funky rapnummer van Lange Frans. Rappen bleek nog best moeilijk, bekent Smit. „Stond ik daar met Frans en moest ik met hem erbij rappen. Ik kon wel door de grond zakken.” De schaamte voorbij, is hij toch tevreden met het resultaat. „Het is iets wat ik helemaal niet kan, maar ik heb een poging gedaan en het klinkt als klok, ook dankzij wat effectjes. Uiteindelijk kom je er wel. Ik vond het nog enger dan Frank Boeijen proberen te zingen. Zingen kan ik wel, rap is een heel ander dingetje.”

Beetje geil

Bij de opnames van het lied dat Barry Hay en Common Linnets-lid JB Meijers voor hem hadden geschreven, moest hij ook uit zijn comfortzone treden. „Het moest een beetje geil. De woorden van Barry.” Dat vond hij minder lastig dan rappen. „Rappen voelt gewoon raar. Omdat je het toch een beetje cool wil doen en het niet alleen maar wil voorlezen.” Smit zegt veel respect te hebben voor artiesten als Ronnie Flex, Lange Frans en Broederliefde. „Het aantal woorden dat wij gebruiken, staat in schril contrast met een rapper, die het twaalfvoudige aan woorden uitspuugt. Dat is een kunst op zich. Ik moet nog even oefenen, de theatershow begint volgende week.”

Tegelijkertijd ziet de 32-jarige zanger dat dezelfde rappers nu hoog in de hitlijsten staan die hij ooit zelf domineerde. „Ik zit hier niet op de klaagstoel, ik leg me erbij neer dat het op dit moment zo is dat de urbanscene de lijst aanvoert. Opa vertelt, maar dat was twintig jaar geleden ook en dan krijg je weer wat anders, dance of Nederlandstalig.” Jan Smit probeert niet te concurreren met de Lil Kleines van deze wereld. „Ik ben toch wel cool”, knipoogt Smit. „Ik kan doen wat ik wil, ik heb met niemand ruzie, ik kan met iedereen door een deur en er gaan deuren voor me open. Hoe cool ben je dan, als deze mensen, die voor mij liedjes hebben gemaakt, ’ja’ tegen je zeggen?”

Met Andere Woorden verschijnt vrijdag. De gelijknamige theatertournee start 26 september in Zaandam.