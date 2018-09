Geen regels op nieuw album Mumford & Sons

De mannen van Mumford & Sons zijn terug. Het vierde album van de folkband heet Delta en verschijnt op 16 november. „We hebben ons nog nooit zo lekker gevoeld als nu”, laat frontman Marcus Mumford weten aan Metro.

De Britten hingen hun banjo’s aan de wilgen bij het verschijnen van de derde plaat Wilder Mind. „Dat was een reactie op het feit dat we zes jaar lang dezelfde akoestische instrumenten hadden bespeeld”, zegt Mumford terugkijkend. „Dat gaf ons het gevoel dat we onszelf tekort deden. We houden namelijk ook van elektrische gitaren en synthesizers. Uiteindelijk hebben we onszelf daarmee een restrictie opgelegd.” Voor de opnames van Delta zijn de snaarinstrumenten weer uit de kast getrokken, zoals te horen op de single ‘Guiding Light’. „Voor dit album gold: er zijn geen regels! Dit is de beste versie van Mumford & Sons. De ene keer vreugdevol en uitbundig, maar soms ook fucking deprimerend.”

De naamgever van de populairste folkband in decennia vindt dat de titel de lading van het aankomende album dekt. „Er zijn heel veel redenen waarom we voor Delta hebben gekozen. Om te beginnen omdat dit ons vierde album is en delta is de vierde letter van het Griekse alfabet. Verder hebben we een hele vruchtbare periode achter de rug waarin we veel liedjes hebben geschreven. Dit naar aanleiding van alles wat zich in onze privélevens afspeelde. Het voelde chaotisch. We hebben geboortes en sterfgevallen meegemaakt in onze directe omgeving. Dat soort dingen zet je aan het denken. Deze titel vonden we daarom toepasselijk, al is het geen conceptalbum.”

Na de doorbraak met het in 2009 verschenen album Sigh No More heeft het kwartet de hele wereld afgereisd. „Delta is het eerste album sinds ons debuut dat we niet onderweg naar optredens geschreven hebben. We hebben vorig jaar weliswaar zeventig shows gedaan, maar dat is voor ons relatief weinig. We voelen ons daardoor meer emotioneel verbonden met de onderwerpen. Nu is dat altijd wel het geval, want al onze liedjes zijn autobiografisch, al geloof ik niet dat we ons eerder zo kwetsbaar hebben opgesteld. We zijn heel eerlijk, we verzinnen die dingen niet. Het is dramatisch zonder dat het melodramatisch is.”

Grote-mensen-zaken

Het rocksterleven levert voldoende inspiratie op, al beweert Mumford dat je toch buiten de werkelijkheid staat als je continu op pad bent. „Tijdens een tournee leef je een beetje in een bubbel. Wanneer je meer tijd thuis doorbrengt, deel je veel meer mee in de levenservaringen van je vrienden en familie. Dan word je er echt aan blootgesteld. Daar hebben we over geschreven: grote-mensen-zaken. Niet zozeer meer volwassen; we hebben meer ervaringen opgedaan.” Dat had zijn directe weerslag op de gemoedsrust van het viertal. „Omdat we meer tijd hadden voor zelfreflectie voelen we ons beter dan ooit. Dat is geen arrogantie, maar zelfvertrouwen.”

Afgelopen zomer heeft Mumford & Sons diverse nieuwe nummers op festivals uitgeprobeerd. Dit terwijl de tracks op Wilder Mind geheel in de studio ontstaan zijn. „Ik ben ervan overtuigd dat je liedjes live moet testen wanneer dat mogelijk is. Tegelijkertijd vond ik het heerlijk om lekker in de studio bezig te zijn. Je kunt daar je creatieve vrijheid helemaal kwijt, terwijl de mogelijkheden beperkt zijn tijdens soundchecks of optredens.” Internet speelt ook een rol. „Toen we onze eerste plaat maakten, was YouTube nog niet echt een ding, dus toen werd elk liedje eerst live gespeeld voor we de studio ingingen. Nu moet je eerst bedenken of je dat wel wil, want de kans is groot dat het wordt gefilmd en er een half voltooid liedje voor altijd online staat.”

Omstreden

De band haalde zich de woede van social mediagebruikers op de hals toen er een foto verscheen waarop de band minus Mumford te zien was met de omstreden Canadese psycholoog Jordan Peterson. Hij uitte strenge kritiek op Justin Trudeau vanwege een wetsvoorstel dat discriminatie van transgenders strafbaar maakt. Volgens Peterson komt daarmee de vrijheid van meningsuiting in het gedrang. „Social media zijn niet erg geschikt om een gesprek op te voeren, want er is te weinig ruimte voor nuances. Mensen zijn het vooral met elkaar oneens. Ik ben het oneens met veel van de dingen die Jordan Peterson zegt, maar hij zegt ook dingen waar ik wél achtersta. Ik vind het vooral interessant om zijn ideeën te horen.”

„We zijn met de band de afgelopen periode veelvuldig bezig geweest om naar allerlei mensen te luisteren”, ligt de zanger toe over de reden waarom de groep Peterson op de koffie had. „Binnen de band zijn we het ook niet altijd met elkaar eens over bepaalde zaken, maar we bespreken het wel. Dat we met iemand in gesprek zijn, betekent niet dat het meteen een aanbeveling is. Als we een statement willen maken, doen we dat wel. De wereld is nu zo verdeeld, vooral de westerse wereld, dat ik blij ben dat je door middel van muziek toch andersdenkenden kunt samenbrengen.”