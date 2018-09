Feestelijke thuiswedstrijd van Broederliefde in Ahoy

De mannen van Mumford & Sons zijn terug. Het vierde album van de folkband heet Delta en verschijnt op 16 november. „We hebben ons nog nooit zo lekker gevoeld als nu”, laat frontman Marcus Mumford weten aan Metro.

De Britten hingen hun banjo’s aan de wilgen bij het verschijnen van de derde plaat Wilder Mind. „Dat was een reactie op het feit dat we zes jaar lang dezelfde akoestische instrumenten hadden bespeeld”, zegt Mumford terugkijkend. „Dat gaf ons het gevoel dat we onszelf tekort deden. We houden namelijk ook van elektrische gitaren en synthesizers. Uiteindelijk hebben we onszelf daarmee een restrictie opgelegd.” Voor de opnames van Delta zijn de snaarinstrumenten weer uit de kast getrokken, zoals te horen op de single ‘Guiding Light’. „Voor dit album gold: er zijn geen regels! Dit is de beste versie van Mumford & Sons. De ene keer vreugdevol en uitbundig, maar soms ook fucking deprimerend.”

De naamgever van de populairste folkband in decennia vindt dat de titel de lading van het aankomende album dekt. „Er zijn heel veel redenen waarom we voor Delta hebben gekozen. Om te beginnen omdat dit ons vierde album is en delta is de vierde letter van het Griekse alfabet. Verder hebben we een hele vruchtbare periode achter de rug waarin we veel liedjes hebben geschreven. Dit naar aanleiding van alles wat zich in onze privélevens afspeelde. Het voelde chaotisch. We hebben geboortes en sterfgevallen meegemaakt in onze directe omgeving. Dat soort dingen zet je aan het denken. Deze titel vonden we daarom toepasselijk, al is het geen conceptalbum.”