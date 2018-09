Famke Louise vindt zichzelf wel een rolmodel

Op zijn nieuwe single ‘Slide’ werkt rapper Caza samen met Famke Louise. De videoclip is kleurrijk en vrolijk, maar zeker niet platvloers. „Je hoeft niet per se ordinair te zijn om op te vallen”, vertelt Famke Louise tijdens de clipshoot.

‘Slide’ is een liefdesliedje dat de twee samen geschreven hebben. Vrijdag verschijnt het duet van Caza en Famke Louise, inclusief de bijbehorende videoclip. „Ik denk dat we viraal gaan”, zegt Caza enthousiast. „Dit is wat Nederland nodig heeft, zeker in muzikale zin. Jazeker, feelgood music!” Dat ‘Slide’ viraal gaat, is vrijwel zeker, want met dik 318.000 abonnees op haar YouTube-kanaal en ruim 594.000 volgers op haar Instagram-account is de 19-jarige Famke Louise een van de belangrijkste influencers van Nederland. „Ik vind dat je blij moet zijn met alles dat je bereikt”, zegt ze. „Er zijn veel mensen die de kans niet hebben. Er zijn genoeg mensen die hetzelfde willen doen als ik, dus ik vind dat ik daar wel geblessed mee mag zijn. Toch?”

Tegelijkertijd denkt ze dat iedereen video’s kan maken die miljoenen views krijgen, zoals haar videoclips. „Je hoeft maar één keer iets geks te doen om viraal te gaan. Als ik hier in mijn blote reet op straat zou rennen en dat in mijn videoclip zou pleuren, wil iedereen dat zien. Dan ga je al viraal. Het is niet wat je wil, maar je zou het kunnen doen.” Caza lacht bij het beeld dat Famke Louise oproept. „Er zijn mensen die daar hun carrière van maken. Het verschil is nu dat mensen je al zo snel zijn vergeten, omdat zoveel mensen de mogelijkheid hebben zichzelf te laten zien, waardoor je er dus zo erg eruit moet springen en zo eigen moet zijn dat mensen je niet kunnen vergeten. Je moet ook consistent met nieuwe content komen of nieuwe muziek of whatever. Mensen blijven voeren met nieuwe dingen.”

Rolmodel

Famke wil dat haar videoclips geschikt zijn voor alle leeftijden, dus verwacht geen heftige scènes in ‘Slide’. „Ik vind het belangrijk dat je je wel gedraagt in clips. Hier zit in elk geval niks raars in. Ik vind mezelf wel een rolmodel, zeker voor kleine kinderen.” Ze richt zich tot Caza: „Dat is voor jou minder, hè? Jij bent ook een jongen.” De 26-jarige rapper benadert het inderdaad anders. „Ik ben een jongen en ik heb niet zo’n groot platform als jij. Ik maak kunst. Ik ben een kunstenaar en mijn kunst is niet per se altijd voor alle leeftijden, dus ik hou er niet altijd evenveel rekening mee.”

Bij Famke Louise zijn de grenzen duidelijker afgekaderd. „Ik zou nooit twerken in een clip!”, roept ze stellig. „Moet je doen!”, zegt een lachende Caza aanmoedigend. „Ik ga sowieso niet twerken! Echt niks voor mij dat de hele wereld naar mijn kont gaat kijken.” De twee grinniken om het idee. „Ik hoef het niet te zien, maar het zou wél viraal gaan”, meent Caza. „Maar je zou het niet nodig hebben.” Famke is het daarmee eens. „Je mag laten zien wie je bent en je mag bloot gaan, maar ik ga niet op seksistische manieren bewegen. Dan huur ik wel modellen in die dat doen.” Caza kijkt bedenkelijk. „Het is een dunne lijn, spelen met sexiness. Mensen willen wél mooie vrouwen zien.” Famke: „Daar moet je een balans in vinden, zodat het niet ordinair is.”

Shin Chan

De YouTube-ster is zich heel bewust van wie er naar haar vlogs en videoclips kijken. „Op mijn Instagram ga ik niet bewust alcohol laten zien. Soms kijken meisjes van drie en dan denk ik: ‘Oh, mijn god, wat staat er op m’n story!’ Dat moet je niet doen, vind ik, want dan gaan ouders zeggen: ‘Je mag niet meer naar Famke Louise kijken!’ Dat wil ik niet, want ik mocht vroeger ook niet naar Shin Chan kijken. Echt, mijn moeder zette de tv uit. Ja, man.” Ze denkt dat ze haar succes op social media met name te danken heeft aan het feit dat ze gewoon zichzelf is. „Als mensen je interessant en leuk vinden en je valt op, dan is dat de key”, concludeert ze.

Caza en Famke hebben allebei nog grote ambities. „Tegen de tijd dat ik veel nummers en hits heb, dan lijkt het me tof om in een uitverkochte Kuip op te treden met mijn vrienden”, aldus Caza. Famke kiest voor een ander podium. „Ik heb één doel: ik wil sowieso een grote theatershow maken met alles erop en eraan. Muziek erin verwerkt en toneelspelen. Weet je nog die K3-shows van vroeger? Maar dan voor alle leeftijden. Vliegen door de zaal, met een verhaallijn over wat ik heb meegemaakt in bepaalde periodes. Een toneelstuk met alles wat ik heb gedaan. Misschien wil ik dat over tien jaar pas doen. Er moet nog veel meer gebeuren, anders is het verhaal toch niet compleet?”